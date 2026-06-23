Kava su alyvuogių aliejumi – kelia daugiausia diskusijų.
Nuo tibetietiškos arbatos iki šiuolaikinių kavos eksperimentų
Į karštus gėrimus dėti riebalus buvo populiaru nuo seno. Vienas žinomiausių pavyzdžių – tradicinė tibetietiška arbata su jako sviestu ir pienu.
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Atšiauriame klimate toks gėrimas buvo vertinamas dėl šilumos, energijos ir sotumo.
2010 m. amerikiečių verslininkas Dave'as Asprey pasiūlė arbatą pakeisti kava, o jako sviestą – grietinėle. Taip atsirado populiarioji „bulletproof“ kava, greitai išpopuliarėjusi tarp entuziastų, ieškančių, kaip pagerinti gyvenimo kokybę.
Vėliau idėją perėmė ir didieji prekės ženklai. Vienas ryškiausių pavyzdžių – populiaraus kavos tinklo pristatyta Oleato kava, į kurią dedama aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus.
Kas vyksta organizme: kava ir alyvuogių aliejus
„Extra Virgin“ alyvuogių aliejus yra minimaliai apdorotas produktas, išsaugantis daug vertingų medžiagų.
Jame gausu polifenolių, veikiančių kaip antioksidantai. Taip pat oleino rūgšties – mononesočiosios riebalų rūgšties, siejamos su širdies ir kraujagyslių sistemos sveikata bei cholesterolio pusiausvyra.
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Kavos poveikį daugiausia lemia kofeinas, kuris stimuliuoja nervų sistemą, mažina nuovargį, gerina koncentraciją. Sujungus šiuos du ingredientus, keičiasi kofeino pasisavinimas.
Riebalai gali sulėtinti kofeino įsisavinimą, todėl energijos antplūdis tampa tolygesnis ir ilgiau trunkantis, be staigių pakilimų ir nuosmukių.
Kuo Oleato skiriasi nuo kitų „riebių“ kavų?
Skirtingai nei kava su sviestu ar kokosų aliejumi, alyvuogių aliejus daugiausia sudarytas iš mononesočiųjų riebalų rūgščių.
Jos laikomos palankesnėmis organizmui ir yra vienas pagrindinių Viduržemio jūros dietos elementų, kuris dažnai siejamas su ilgaamžiškumu ir geresne širdies sveikata.
Kaip pasigaminti kavą su alyvuogių aliejumi namuose?
Jums reikės pasigaminti mėgstamos kavos (espresso, americano arba filtruotos).
Įpilti 1 arbatinį šaukštelį kokybiško pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus. Gerai išmaišyti arba suplakti. Norint švelnesnės tekstūros, gėrimą galima suplakti pieno putų plakikliu arba trintuvu – tuomet jis tampa kremiškesnis ir primena latę.
Galima nauda ir rizikos
Nepaisant populiarumo, tokia kava tinka ne visiems.
Galimi privalumai: ilgesnis sotumo jausmas, tolygesnis energijos išsiskyrimas, papildomi antioksidantai ir naudingieji riebalai.
Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad vienas arbatinis šaukštelis aliejaus suteikia maždaug 90–120 kcal. Riebalai kartu su kofeinu gali stipriau skatinti žarnyno veiklą.
Žmonėms, sergantiems gastritu, refliuksu ar tulžies pūslės ligomis, toks gėrimas gali sustiprinti nemalonius simptomus.
Todėl kava su alyvuogių aliejumi gali būti įdomi alternatyva tradicinei kavai, tačiau jos poveikis priklauso nuo individualių organizmo ypatumų ir bendros mitybos.
KavakofeinasAlyvuogių aliejus
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