Šie produktai gali skatinti inkstų akmenų susidarymą: galbūt jų valgote per daug?

Netinkamai pasirinkti produktai gali padidinti komplikacijų riziką, o tinkama mityba gali padėti sumažinti naujų akmenų susidarymo ir ligos pasikartojimo tikimybę.
Ekspertai aptarė, kurie produktai didina inkstų akmenų riziką, o kurie, priešingai, gali padėti to išvengti.
Kokie produktai skatina inkstų akmenų formavimąsi?
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Remiantis tyrimais, vienas svarbiausių rizikos veiksnių yra nepakankamas skysčių vartojimas. Kai organizmui trūksta vandens, šlapimas tampa labiau koncentruotas, todėl lengviau formuojasi kristalai.
Žmonėms, linkusiems į inkstų akmenligę, dažniausiai rekomenduojama per dieną išgerti apie 2–2,5 litro vandens, neskaičiuojant kitų gėrimų ir su maistu gaunamų skysčių.
Produktai, kuriuose gausu oksalatų
Dažniausiai pasitaikantys inkstų akmenys yra kalcio oksalato akmenys. Tokiu atveju rekomenduojama riboti daug oksalatų turinčius produktus: špinatus; rabarbarus; migdolus; bulves.
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Per didelis šių produktų vartojimas, ypač esant nesubalansuotai mitybai, gali didinti akmenų susidarymo riziką.
Per didelis druskos kiekis
Ne mažiau svarbus veiksnys yra druskos perteklius.
Daug natrio turinti mityba (daugiau nei 6 g druskos per dieną) skatina didesnį kalcio išsiskyrimą su šlapimu, o tai didina inkstų akmenų formavimosi riziką.
Ypač daug druskos dažnai būna: pusfabrikačiuose; konservuotose sriubose; perdirbtuose mėsos gaminiuose.
Gyvūninės kilmės baltymų perteklius
Tyrimai taip pat rodo, kad per didelis gyvūninių baltymų kiekis gali skatinti akmenų formavimąsi.
Per gausus mėsos, paukštienos, žuvies, kiaušinių vartojimas didina kalcio ir šlapimo rūgšties kiekį šlapime bei mažina citratų kiekį. Citratai yra medžiagos, kurios padeda apsaugoti nuo kristalų susidarymo.
Todėl šiuos produktus rekomenduojama vartoti saikingai.
Ką verta įtraukti į mitybą?
Nėra vieno universalaus dešimties produktų sąrašo, kuris visais atvejais sukeltų inkstų akmenis, nes daug kas priklauso nuo individualių organizmo ypatybių ir konkretaus akmenų tipo.
Tačiau yra produktų, kurie gali padėti sumažinti įvairių rūšių akmenų susidarymo riziką, rašo „unian“.
Vienas jų – kalcis.
Priešingai nei kartais manoma, kalcio nereikėtų visiškai atsisakyti. Su maistu gaunamas kalcis žarnyne prisijungia oksalatus ir padeda sumažinti jų patekimą į šlapimą.
Geriausi kalcio šaltiniai: pienas ir pieno produktai; kalciu papildyti maisto produktai. Specialistai pabrėžia, kad kalcį geriau gauti su maistu, o ne maisto papildais, nebent juos rekomendavo gydytojas.
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