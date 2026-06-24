Pavojingas derinys: šių maisto produktų geriau nevalgyti su kava

Anot mitybos ekspertų, kai kurie maisto deriniai su kava gali sukelti rimtų problemų virškinimo sistemai, cholesterolio lygiui ir net maistinių medžiagų įsisavinimui, rašo „Verywell Health“.
Populiariausi produktai, kurių reikėtų vengti geriant kavą.
1. Citrusiniai vaisiai
Naujausi tyrimai apie kavos gėrimą kardinaliai pakeitė požiūrį į kavą
Tiek kava, tiek citrusiniai vaisiai pasižymi dideliu rūgštingumu.
Jų derinys gali stipriai sudirginti skrandžio gleivinę ir sukelti tokius nemalonius simptomus, kaip rūgšties refliuksą, pykinimą ir rėmenį, virškinimo sutrikimus.
2. Keptas maistas
Keptame maiste paprastai būna daug riebalų ir druskos, o vartojant jį kartu su kava gali dar labiau padidėti širdies ir kraujagyslių sistemos apkrova.
3. Pienas
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Tai gali nustebinti daugelį latė ar kapučino mėgėjų, tačiau pienas ne visada yra sveikiausias kavos palydovas.
Nors piene gausu kalcio, kai kurie moksliniai tyrimai rodo, kad kava gali trukdyti organizmui įsisavinti šią svarbią medžiagą.
Nepasisavintas kalcis pašalinamas su šlapimu, o ekspertų teigimu, tai gali būti siejama su didesne inkstų akmenų ar osteoporozės (kaulų silpnėjimo) rizika.
4. Daug druskos turintys produktai
Valgant daug druskos turintį maistą kartu su kava, sukuriamas nepalankus dvigubas poveikis kraujospūdžio reguliavimo sistemai.
Tai ypač rizikinga žmonėms, kurie jau serga hipertenzija arba turi padidėjusią riziką jai išsivystyti.
5. Fermentuoti produktai
Fermentuoti produktai (kimči, rauginti kopūstai, miso) žinomi dėl teigiamo poveikio žarnyno sveikatai. Juose yra gyvų bakterijų ir mielių.
Tačiau, nepaisant naudos, vartojant juos kartu su kava poveikis gali būti priešingas. Dėl didelio abiejų produktų rūgštingumo virškinimo sistema gali reaguoti jautriau ir sukelti diskomfortą, rašo „tsn“.
Kavapadidėjęs skrandžio rūgštingumaskalcis
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