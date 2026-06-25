Kava: mitai apie populiarų gėrimą, kuriais vis dar tikime

Vis dėlto mokslas daugelį šių įsitikinimų jau seniai paneigė, rašo „Popular Science“.
Kavai užplikyti būtinas verdantis vanduo
Nebūtinai. Jei vandens temperatūra viršija 95 laipsnius Celsijaus, kava gali tapti karti arba įgauti svilėsių skonį.
Kava dehidratuoja organizmą
Tai netiesa. Pažvelkite, kiek vandens yra jūsų kavos puodelyje. Skystyje esantis vanduo kompensuoja lengvą kofeino poveikį, todėl saikingai geriama kava nesukelia dehidratacijos.
Naujausi tyrimai apie kavos gėrimą kardinaliai pakeitė požiūrį į kavą
Puodelis kavos padeda išsiblaivyti
Kava gali padėti apsvaigusiam žmogui pasijusti budresniam ir dėmesingesniam. Tačiau tai nereiškia, kad alkoholis nustoja veikti.
Amerikos psichologų asociacijos tyrimas parodė, kad kava gali net pabloginti situaciją: žmogus klaidingai mano esąs blaivesnis ir, pavyzdžiui, ryžtasi vairuoti, nors jo reakcija vis dar sutrikusi.
Kava padeda numesti svorio
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Ne visai. Kofeinas gali šiek tiek pagreitinti medžiagų apykaitą, tačiau šio poveikio nepakanka reikšmingam svorio mažėjimui.
Nors kava trumpam gali sumažinti alkio jausmą, mokslinių įrodymų, kad ji padeda lieknėti, nėra.
Kofeinas yra stiprią priklausomybę sukelianti medžiaga
Šiame mite yra dalis tiesos. Kofeinas stimuliuoja nervų sistemą, todėl organizmas gali prie jo priprasti. Tačiau ši priklausomybė paprastai nėra tokia stipri kaip nuo alkoholio, nikotino ar kitų psichoaktyvių medžiagų.
Kava sukelia širdies ligas, vėžį, osteoporozę
Moksliniai tyrimai rodo, kad saikingas kavos vartojimas – iki trijų puodelių per dieną – daugumai žmonių nėra žalingas.
Nors kava gali trumpam padidinti kraujospūdį žmonėms, sergantiems hipertenzija, ji nėra siejama su padidėjusia cholesterolio koncentracija, širdies ir kraujagyslių ligomis ar kitomis dažnai minimomis grėsmėmis.
Priešingai – daugelis tyrimų rodo, kad kava gali būti naudinga sveikatai, rašo „tsn“.
Nėščiosios neturėtų gerti kavos
Tai taip pat nėra visiškai tiesa. Gydytojai dažniausiai rekomenduoja nėščiosioms riboti kofeino kiekį ir neviršyti maždaug vieno puodelio kavos per dieną.
Tyrimai nepatvirtina, kad saikingas kofeino vartojimas kenkia vaisiui, nors žinoma, kad kofeinas per placentą patenka į kūdikio organizmą.