Šią žuvį reikėtų įtraukti į kiekvieno senjoro mitybą! Naudinga ne tik dėl baltymų

Kokios menkės savybės?
Reguliarus žuvies vartojimas gali padėti išlaikyti gerą sveikatą, ypač senstant. Dėl minkštos mėsos ir mažo smulkių kaulų kiekio menkė tarp senjorų yra populiaresnis pasirinkimas nei daugelis kitų žuvų rūšių.
Menkė yra geras aukštos kokybės baltymų šaltinis, padedantis palaikyti organizmo funkcijas. Šios maistinės medžiagos trūkumas gali sukelti raumenų silpnumą ir lėtesnį atsigavimą po ligų. Todėl vyresnio amžiaus žmonėms rekomenduojama reguliariai valgyti baltymų turtingą maistą.
Baltijos menkė – gurmanų vertinama kaip neriebi, dietinė žuvis
Išvirta ar kepta menkės mėsa išlieka minkšta ir lengvai kramtoma. Tai svarbu senjorams, kuriems sunkiau kramtyti ar ryti. Dar vienas menkės privalumas – nedidelis smulkių kaulų kiekis, todėl ją valgyti lengviau nei daugelį kitų rūšių žuvų.
Menkė senjorų mityboje: kuo ji naudinga?
Viena svarbiausių menkėje esančių maistinių medžiagų yra jodas. Dr. Bartoszas Kulczyńskis pabrėžia, kad „100 g menkės gali suteikti apie 250 mikrogramų jodo“. Šis elementas svarbus tinkamai skydliaukės veiklai, medžiagų apykaitai ir energijos lygiui.
Žuvyje taip pat yra seleno, kuris padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
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Menkėje yra ir vitamino B12, kuris palaiko nervų sistemos veiklą bei raudonųjų kraujo kūnelių gamybą. Dėl to ši žuvis tampa vertinga vyresnio amžiaus žmonių mitybos dalimi.
Kaip ruošti menkę senjorams?
Geriausia rinktis lengvus gaminimo būdus.
Menkė skaniausia: kepta orkaitėje, garuose, troškinta švelniame padaže. Per ilgai kepant ar skrudinant mėsa gali tapti sausa ir prarasti skonį.
Prie žuvies verta patiekti daržovių ir lengvų priedų, pavyzdžiui: morkų, porų, krapų, petražolių, citrinos, jogurtinio padažo. Menkę taip pat galima naudoti žuvienei arba daržovių apkepams.
Kada menkė nėra geras pasirinkimas?
Ne visi gali valgyti menkę be apribojimų.
Atsargūs turėtų būti: žmonės, alergiški žuviai; sergantieji inkstų ligomis, kai reikia riboti baltymų kiekį; asmenys, kuriems gydytojas rekomendavo stebėti jodo kiekį organizme. Ekspertai taip pat nerekomenduoja žuvies kepti apvoliojus džiūvėsėliais ar tešla. Toks paruošimo būdas padidina riebalų kiekį ir apsunkina virškinimo sistemą, rašo „Fakt“.
Svarbu prisiminti, kad mitybos pokyčius, ypač sergant lėtinėmis ligomis, verta aptarti su specialistu.