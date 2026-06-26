Inkstai padeda pašalinti iš organizmo atliekas ir skysčių perteklių. Todėl, jei norite dieną pradėti gėrimu, kuris palaikytų inkstų sveikatą, verta atsižvelgti į ekspertų patarimus, rašo „Health“.
Mitybos specialistė Caitlin Beal rekomenduoja rinktis vieną iš šių septynių gėrimų, kurie padeda palaikyti hidrataciją, stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje ir gerinti širdies sveikatą.
1. Vanduo
Skani vitaminų dozė žiemai: brokolių ir vaisių glotnutis
National Kidney Foundation pabrėžia, kad vanduo yra būtinas bendrai sveikatai palaikyti – jis taip pat svarbus tinkamai inkstų veiklai ir efektyviam atliekų filtravimui.
Straipsnyje aiškinama, kad vanduo skiedžia šlapimą (padaro jį šviesesnį) ir slopina hormoną, kurio nuolat padidėjęs kiekis siejamas su pablogėjusia inkstų funkcija.
Be to, vanduo užtikrina hidrataciją nedarydamas įtakos cukraus kiekiui kraujyje, priešingai nei saldinti gėrimai, kurie siejami su dviem lėtinės inkstų ligos rizikos veiksniais – 2 tipo diabetu ir širdies bei kraujagyslių ligomis.
2. Kava
Susiję straipsniai
Kava gali būti rytinės rutinos dalis, padedanti palaikyti inkstų sveikatą, jei vengiate sirupų ir didelio kiekio pridėtinio cukraus.
Tyrimai, publikuoti leidinyje „American Journal of Kidney Diseases“, rodo ryšį tarp kavos bei kofeino vartojimo ir mažesnės lėtinės inkstų ligos rizikos.
Vis dėlto pažymima, kad nors saikingas kofeino vartojimas daugumai suaugusiųjų laikomas saugiu, per didelis jo kiekis kai kuriems žmonėms gali padidinti kraujospūdį.
3. Žalioji arbata
Nesaldinta žalioji arbata yra puikus pasirinkimas širdies sveikatai, todėl naudinga ir inkstams.
Šis gėrimas ne tik drėkina organizmą, bet ir turi naudingų augalinių junginių – polifenolių. Ypač svarbūs yra katechinai, pasižymintys antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis, galinčiomis palaikyti sveiką kraujagyslių funkciją.
4. Juodoji arbata
Juodoji arbata taip pat padeda palaikyti hidrataciją ir turi flavonoidų – antioksidacinių savybių turinčių augalinių junginių, kurie gali būti naudingi širdies ir inkstų sveikatai.
2023 m. atliktas tyrimas parodė, kad arbatą geriantys žmonės turėjo mažesnę ūmaus inkstų pažeidimo riziką. Didžiausia nauda pastebėta išgeriant apie 3,5 puodelio per dieną. Tačiau tyrimas buvo stebimasis, todėl tai nebūtinai įrodo tiesioginį priežastinį ryšį.
5. Nesaldinti glotnučiai (smoothie)
Glotnučiai gali netiesiogiai padėti inkstų sveikatai, nes leidžia pasiruošti daug skaidulų turinčius pusryčius.
Tyrimai rodo, kad daug skaidulų turinti mityba siejama su mažesne lėtinės inkstų ligos rizika. Skaidulų turintys produktai, ypač uogos, avokadai, datulės, chia ir linų sėmenys, taip pat gali padėti palaikyti normalų kraujospūdį ir cholesterolio lygį.
6. Nesaldintas sojų pienas
Sojų pienas yra turtingas augalinių baltymų, kurie ilgiau suteikia sotumo jausmą. Tai gali padėti kontroliuoti svorį – svarbų veiksnį lėtinės inkstų ligos prevencijai.
Apskritai tyrimai rodo, kad didesnis augalinių baltymų vartojimas gali sumažinti lėtinės inkstų ligos išsivystymo riziką 23 proc.
7. Kefyras
Kefyras – į jogurtą panašus fermentuotas gėrimas, turintis baltymų, kalcio ir naudingųjų bakterijų, vadinamų probiotikais.
Tyrimai rodo, kad fermentuoti produktai, tokie kaip kefyras, gali padėti palaikyti sveiką žarnyno mikrobiomą – virškinamajame trakte gyvenančių mikroorganizmų visumą.
Žarnyno bakterijų pusiausvyros sutrikimas gali būti susijęs su uždegiminiais procesais ir medžiagų, neigiamai veikiančių inkstų sveikatą, gamyba, rašo „unian“.