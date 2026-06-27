Daugelis to nevalgo ir išmeta, tačiau be reikalo: atskleidė, kokį įspūdingą poveikį turi

Tuo pačiu metu egzistuoja daugybė tradicinių patiekalų, kurie yra ne tik kulinarinis akcentas, bet ir vertingas maistinių medžiagų šaltinis, rašo „Agroinform“.
Vienas iš tokių pamirštų, tačiau vertingų produktų yra smegenys, kurios dėl savo sodraus skonio kadaise buvo laikomos tikru delikatesu. Dažniausiai jos buvo kepamos, patiekiamos su skrebučiais, dedamos į sriubas arba kepamos orkaitėje.
Mitybos požiūriu smegenys taip pat vertos dėmesio. Teigiama, kad jose yra reikšmingas kiekis kolageno, kuris gali prisidėti prie sąnarių sveikatos ir padėti išlaikyti odos elastingumą.
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Be to, jose esančios riebalų rūgštys ir vitaminai gali palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.
„Pastaraisiais metais šį ingredientą iš naujo atrado šiuolaikinė gastronomija, ir vis daugiau restoranų siūlo jį naujomis, šiuolaikiškomis interpretacijomis“, – teigiama straipsnyje.
Leidinys taip pat paminėjo kitus tradicinius patiekalus, keliančius kiek prieštaringų jausmų. Vienas tokių – jautienos skrandis, kurį daugelis laiko vienu kontroversiškiausių gastronominių patiekalų.
Dėl ilgo virimo laiko ir išskirtinių prieskonių jis pasižymi unikaliu skoniu ir taip pat yra svarbus baltymų bei mineralų šaltinis, rašo „unian“.
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Panašų vaidmenį tradicinėje virtuvėje atliko ir plaučiai bei inkstai. Senovėje buvo visiškai natūralu panaudoti visas valgomas gyvūno dalis, todėl iš šių produktų buvo kuriami maistingi ir skanūs patiekalai.
Troškinta kiaulės oda taip pat gali pasirodyti neįprastas patiekalas vien dėl savo pavadinimo. Tačiau ilgai verdant produktas įgauna minkštą, želė primenančią tekstūrą, o straipsnyje teigiama, kad jame taip pat yra nemažas kiekis kolageno.
„Kolagenas gali padėti palaikyti sveikus sąnarius, jungiamąjį audinį ir odą, todėl šis patiekalas vertas dėmesio ne tik gastronominiu, bet ir mitybos požiūriu“, – pažymėjo leidinys.