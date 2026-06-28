Specialistai pažymi, kad riebi jūros žuvis yra laikoma vienu geriausių natūralių vitamino D šaltinių.
Šis vitaminas atlieka svarbų vaidmenį stiprinant kaulinį audinį, palaikant imunitetą ir normalią širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą.
Šio elemento trūkumas gali neigiamai paveikti bendrą organizmo būklę, todėl ekspertai rekomenduoja ypatingą dėmesį skirti produktams, kuriuose gausu šio vitamino.
Keptas upėtakis su pomidorais ir avokadu
Vienu iš naudingiausių pasirinkimų specialistai vadina vaivorykštinį upėtakį. Viena tokios žuvies porcija gali užtikrinti didžiąją dalį vitamino D paros normos.
Be to, joje gausu vitamino B12 ir seleno, būtinų medžiagų apykaitos procesams bei nervų sistemos veiklai.
Savo naudingosiomis savybėmis nenusileidžia ir lašiša. Ypač vertingu laikomas konservuotas produktas, kadangi suminkštėję jo kaulai tampa papildomu kalcio šaltiniu, reikalingu kaulų ir dantų sveikatai.
Į rekomenduojamų produktų sąrašą taip pat įtrauktos skumbrės, silkės ir sardinės. Šios žuvų rūšys pasižymi didele maistine verte, padeda palaikyti smegenų veiklą ir turi mažiau potencialiai kenksmingų medžiagų, palyginti su stambiais jūros plėšrūnais.
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Atskirai ekspertai paminėjo kardžuvę, kuri taip pat turi reikšmingą vitamino D kiekį, tačiau dėl galimo gyvsidabrio kaupimosi jos vartojimą reikėtų apriboti, ypač vaikams ir nėščioms moterims.
Specialistai pabrėžia, kad reguliarus riebios žuvies įtraukimas į racioną gali ne tik pagerinti kalcio įsisavinimą, bet ir sumažinti su amžiumi susijusių kognityvinių sutrikimų riziką.
Norint pajusti akivaizdžią naudą, žuvies patiekalus rekomenduojama valgyti ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.
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