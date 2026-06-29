Kava jaunina ar sendina? Mokslininkų atsakymas jus nustebins.

Naujas tyrimas parodė, kad kava gali padėti apsaugoti organizmą nuo senėjimo procesų, nes veikia per NR4A1 receptorių – baltymą, dalyvaujantį streso reguliavime, uždegiminių procesų kontrolėje ir ląstelių atsikūrime.
Mokslininkai pirmą kartą tiksliai aprašė mechanizmą, kuriuo kava gali lėtinti senėjimą ir mažinti lėtinių ligų riziką. Pasirodo, svarbiausias vaidmuo tenka ne kofeinui, o kitiems gėrime esantiems junginiams.
Apie tai skelbia „Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences“.
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Tyrėjai nustatė, kad kai kurie kavoje esantys junginiai aktyvina NR4A1 receptorių – savotišką organizmo „jutiklį“, kuris padeda mažinti ląstelių pažeidimus, reguliuoti uždegimą ir skatinti audinių atsikūrimą.
Būtent šie procesai yra glaudžiai susiję su senėjimu ir įvairių lėtinių ligų vystymusi.
Vis dėlto mokslininkai pabrėžia, kad galimą teigiamą kavos poveikį sveikatai lemia ne vienas veiksnys.
Kito tyrimo metu nustatyta, kad saikingas kavos su kofeinu vartojimas buvo susijęs su mažesniu nerimo lygiu; geresniu budrumu; didesniu dėmesio sutelkimu.
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Taip pat pastebėta, kad kofeinas gali būti siejamas su mažesne uždegiminių procesų rizika organizme.
Nepaisant šių išvadų, specialistai primena, kad kavos poveikis kiekvienam žmogui gali skirtis, todėl svarbiausia išlaikyti saiką ir atsižvelgti į individualią organizmo reakciją.
Anksčiau mokslininkai taip pat teigė, kad laikinas kavos atsisakymas kai kuriais atvejais gali turėti teigiamos įtakos smegenų veiklai, rašo „tsn“.