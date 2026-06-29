Margarinas, sviestas ar riebalų mišinys: mokslininkai įvardijo, kas sveikiau ir ką naudoti kepiniams

Kartais įprasti ingredientai pasirodo esantys ne tokie jau lengvai pakeičiami, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Pavyzdžiui, riebalų mišinys, sviestas ir margarinas – nors iš pažiūros jų skirtumas beveik nepastebimas – gaminant maistą elgiasi visiškai skirtingai.
Apie tai, kas naudingiau – margarinas ar sviestas, ir kuo nuo jų skiriasi riebalų mišiniai, rašo portalo „The Pioneer Woman“ ekspertai.
Riebalų mišinys ar margarinas – kas geriau kepiniams?
Daugelis nustebsite sužinoję tikrąsias sviesto savybes
Pirmiausia verta patikslinti, kuo skiriasi sviestas nuo margarino: sviestas gaminamas iš grietinėlės, o margarino pagrindą sudaro augaliniai aliejai. Savo ruožtu riebalų mišiniuose yra įvairios koncentracijos aliejų mišinys ir didelis kiekis vandens.
Visi šie produktai, nepaisant išorinio panašumo, skirtingai veikia ne tik patiekalų skonį, bet ir galutinę jų naudą.
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Norint suprasti, kas geriau – riebalų mišinys ar margarinas, pakanka žvilgterėti į jų sudėtį: sviestas ir margarinas turi atitikti tam tikrus riebumo reikalavimus, o riebalų mišiniams tokie griežti rėmai netaikomi, nes jie dažniausiai skirti tepti ant duonos, o ne patiekalams gaminti.
Tai reikėtų prisiminti renkantis riebalų mišinį arba margariną kepiniams, nes būtent riebalų kiekis lemia tešlos struktūrą, minkštumą, apskrudusią plutelę ir skonį.
Pavyzdžiui, sukant sviestą su cukrumi, masėje sulaikomas oras, todėl kepinys tampa puresnis. Jei sviestą ar margariną pakeisite riebalų mišiniu, kuriame yra daug vandens, rezultatas gali būti nenuspėjamas: sausainiai gali išplaukti, o keksiukai – tapti sausi arba blogai apskrusti.
Todėl dauguma receptų yra pritaikyti būtent sviestui arba kietam margarinui.
Tačiau jei žinote, kuo skiriasi margarinas ir riebalų mišinys, ir vis dėlto norite pirkti pastarąjį, renkantis svarbu atkreipti dėmesį į sočiųjų riebalų kiekį: pageidautina, kad jis būtų minimalus, idealu – mažiau nei 10 proc. paros normos.
Kas geriau – margarinas ar sviestas?
Jei kada nors svarstėte, ar galima margariną naudoti vietoj sviesto, turėtumėte suprasti, kad atsakymas pirmiausia priklauso nuo jūsų tikslų.
Jei jums įdomu, kuo skiriasi margarinas nuo sviesto kepant ir gaminant patiekalus, daugelyje receptų jie laikomi visiškai tarpusavyje pakeičiamais (nebent margarinas dažnai būna sūresnis). Tačiau jei jums svarbesnis poveikis sveikatai, o ypač širdžiai, čia jau tikrai galima išskirti vieną nugalėtoją.
Pasak „Mayo Clinic“ tyrėjų, margarinas dažniausiai laikomas palankesniu variantu širdžiai, nes jame vyrauja nesotieji riebalai, tuo tarpu svieste, priešingai, daugiausia yra gyvūninės kilmės sočiųjų riebalų.
Be to, sočiųjų riebalų pakeitimas nesočiaisiais gali sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką, nes jie skirtingai veikia cholesterolio kiekį organizme. Tiksliau, augaliniai aliejai padeda mažinti bendrąjį cholesterolio ir mažo tankio lipoproteinų – vadinamojo „blogo“ cholesterolio – kiekį.
Tačiau net ir žinant, kas geriau – margarinas ar sviestas, verta turėti omenyje, kad ne visų produktų sudėtis yra vienoda. Svarbu vengti margarinų su transriebalais, kurie didina širdies ligų riziką.
Apskritai margarino sudėtis gali pastebimai skirtis priklausomai nuo naudojamų aliejų ir receptūros, tačiau svarbu įsiminti: kuo kietesnė jo konsistencija, tuo, kaip taisyklė, didesnė jame sočiųjų riebalų dalis. Todėl kietas, pakeliuose parduodamas margarinas kasdieniam vartojimui paprastai yra mažiau rekomenduojamas nei minkštos ar skystos jo formos.
Taip pat, žinoma, svarbu prisiminti, kad net ir „sveikesnis“ margarinas išlieka labai kaloringas produktas, todėl jo vartojimą reikėtų kontroliuoti.
Apibendrinimas
Margarinas geriau tinka kasdieniam vartojimui, sviestas – greičiau kaip retas produktas išskirtiniam skoniui suteikti, o riebalų mišiniai – sumuštiniams.
Parengta pagal unian.net
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