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Produktai, galintys sukelti stiprius galvos skausmus

2026 m. birželio 30 d. 06:57
Lrytas.lt
Migreną dažnai išprovokuoja maisto produktai, kuriuose gausu tiramino, nitritų, mononatrio glutamato arba histamino. Migrena – tai stiprus galvos skausmas, kurį dažnai lydi jautrumas šviesai, skausmas vienoje galvos pusėje, pykinimas, o kartais ir vėmimas. Tam tikri produktai, pavyzdžiui, juodasis šokoladas ar alkoholis, gali paskatinti migrenos priepuolį.
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Apie tai rašo „OnlyMyHealth“.
Kokie produktai gali išprovokuoti stiprų galvos skausmą?
Kofeinas

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Nors kai kuriems žmonėms kofeinas gali padėti sumažinti migrenos simptomus, kitiems jis tampa priepuolio priežastimi.
Staigus kofeino vartojimo nutraukimas taip pat gali sukelti abstinencinius galvos skausmus, todėl specialistai rekomenduoja laikytis pastovaus jo kiekio ir mažinti vartojimą palaipsniui.
Brandinti sūriai
Brandintuose sūriuose, tokiuose kaip čederis, parmezanas ar gouda, yra tiramino – medžiagos, kuri laikoma vienu dažniausių migrenos sukėlėjų.
Tiraminas susidaro baltymams skylant sūrio brandinimo metu.
Perdirbta mėsa ir dešros
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Perdirbtuose mėsos gaminiuose, tokiuose kaip šoninė, dešros, saliamis ir kiti vytinti gaminiai, yra nitratų ir nitritų.
Šios medžiagos gali plėsti kraujagysles ir prisidėti prie stiprių galvos skausmų atsiradimo.
Alkoholis
Alkoholis, ypač raudonasis vynas, yra vienas geriausiai žinomų migrenos priepuolių provokatorių.
Priežastys gali būti įvairios: alkoholis skatina organizmo dehidrataciją ir veikia kraujotaką, todėl kai kuriems žmonėms gali sukelti stiprų galvos skausmą.
Šokoladas
Šokolade yra tiek kofeino, tiek tiramino, todėl jis taip pat gali būti susijęs su migrenos priepuoliais.
Žurnale „Nutrients“ publikuotas tyrimas patvirtino, kad tarp šokolado vartojimo ir migrenos egzistuoja ryšys.
Kas yra migrena? Migrena – tai ne paprastas galvos skausmas, o neurologinis sutrikimas, galintis trukti nuo kelių valandų iki kelių dienų. Priepuolių metu žmonės dažnai jaučia ne tik stiprų skausmą, bet ir pykinimą, jautrumą garsams bei šviesai.
Svarbu prisiminti, kad ne visi žmonės vienodai reaguoja į tuos pačius produktus. Jei įtariate, kad tam tikras maistas sukelia migreną, verta vesti mitybos dienoraštį ir stebėti savo organizmo reakcijas, rašo „tsn“.
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