Populiari žolelių arbata gerina inkstų veiklą, mažina patinimus ir emocinį nuovargį

Kuo naudinga jonažolių arbata?
Jonažolių arbata dažniausiai rekomenduojama esant psichologiniam nuovargiui; virškinimo sutrikimams; lengviems odos uždegimams. Ji gali teigiamai veikti psichologinę savijautą, virškinamojo trakto ir inkstų veiklą bei skatinti žaizdų gijimą.
„Tradicinėje medicinoje jonažolė naudojama tinimui, sumušimams, nedideliems nudegimams, odos uždegimams, nerimui bei lengvai ir vidutinio sunkumo depresijai gydyti“, – rašoma straipsnyje.
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Jonažolės savybės
Jonažolė pasižymi antioksidaciniu poveikiu; antivirusinėmis savybėmis; antibakteriniu poveikiu; priešgrybeliniu poveikiu; skausmą malšinančiomis savybėmis; priešnavikiniu poveikiu; nervų sistemą ir kepenis apsaugančiu poveikiu.
Kokios naudingos medžiagos slypi jonažolėje?
Jonažolėje gausu aktyviųjų junginių, tarp jų naftodiantronų; florogliucinolio darinių; flavonoidų; fenolinių rūgščių; vitaminų A, C, B3 ir B4; fitosterolių; organinių rūgščių; eterinių aliejų.
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Kam jonažolių arbatos reikėtų vengti?
Jonažolių arbatos nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams iki 18 metų; žmonėms, jautriems jonažolei; nėščiosioms; žindančioms moterims.
Ekspertai taip pat pabrėžia, kad reguliariai vartojant jonažolę reikėtų vengti soliariumų ir ilgo buvimo tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes augalas gali didinti odos jautrumą ultravioletiniams spinduliams.
Galimas šalutinis poveikis
Nors nepageidaujamos reakcijos pasitaiko retai ir pasireiškia tik maždaug 1–3 proc. vartotojų, kai kuriems žmonėms gali pasireikšti virškinimo sutrikimai; galvos svaigimas; sumišimas; nuovargis ar mieguistumas; odos reakcijos; nervingumas ir nerimas; burnos džiūvimas, rašo „unian“.