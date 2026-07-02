Rinkdamiesi laukinę ar ūkiuose augintą žuvį daugelis daro klaidą: ekspertai atskleidė tiesą

Kaip rašo „Fox News“, laukinė žuvis dažnai laikoma „premium“ klasės pasirinkimu, o užauginta ūkiuose paprastai yra prieinamesnės kainos. Tuo pat metu laukinės žuvies šalininkai teigia, kad ūkiuose užauginta produkcija yra prastesnės kokybės ir labiau kenkia aplinkai.
Ar tikrai taip yra ir kokie yra pagrindiniai šių dviejų žuvies rūšių skirtumai – aiškina leidinio kalbinti ekspertai.
Didžiausia klaidinga nuomonė
Itin lengva idėja šventiniam stalui: užtrukę vos pusvalandį nustebinsite svečius
„Didžiausia klaida – manyti, kad visos ūkiuose užaugintos jūrų gėrybės yra vienodos kokybės“, – sako jūrų gėrybių platinimo įmonės vykdomasis viceprezidentas Markas Frischas.
Jis pažymi, kad ūkiuose užaugintų jūrų gėrybių kokybė gali labai skirtis priklausomai nuo pašaro ir auginimo būdo.
Pasak M. Frischo, vartotojams būna sunku apsispręsti dėl jūrų gėrybių pasirinkimo, nes rinkoje gausu įvairiausių etikečių, sertifikatų ir rūšių.
„Jei palygintume tai su jautienos ar vištienos pirkimu – kur viskas yra užauginta ūkiuose – ten tereikia atkreipti dėmesį tik į vieną dalyką: ar produkte nėra antibiotikų ir ar gyvūnai buvo auginami ganyklose. Žuvininkystėje tokio vieningo ekologiško standarto nėra“, – pastebi jis.
Susiję straipsniai
Sveikatos klausimai
„Laukinė žuvis dėl savo natūralios mitybos paprastai pasižymi geresniu omega3 ir omega6 riebalų rūgščių santykiu“, – sako pediatrė iš Arizonos daktarė Christine Struble.
Anot jos, ūkiuose užaugintos žuvys dažnai šeriamos kukurūzais, soja ir kitais augaliniais pašarais. Joms taip pat gali būti duodama astaksantino papildų, kad sustiprėtų rožinė spalva.
„Nors astaksantinas yra natūralus antioksidantas, kurio yra ir laukinėje lašišoje, sintetinė jo versija, naudojama ūkiuose, JAV Maisto ir vaistų administracijos yra laikoma saugia“, – leidiniui „Fox News Digital“ teigė ji.
Ch. Struble taip pat paragino nepersivalgyti tam tikrų rūšių laukinių žuvų, įskaitant didžiaakes tunas ir kalavijas. Kartu ji rekomenduoja atkreipti dėmesį į lašišą, nes joje yra mažai gyvsidabrio.
„Lašiša, tiek laukinė, tiek užauginta gerai valdomuose ūkiuose, turi labai mažai gyvsidabrio ir yra puikus pasirinkimas“, – pažymėjo ekspertė.
lašišalašišos gaminiaižuvis
Rodyti daugiau žymių