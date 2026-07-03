Štai kas gali nutikti visiškai atsisakius cukraus: tai gali turėti netikėtų pasekmių

Mažesnis cukraus vartojimas tradiciškai siejamas su daugybe sveikatos privalumų – nuo mažesnės dantų ėduonies rizikos iki geresnės gliukozės kiekio kraujyje kontrolės. Tačiau naujas tyrimas su pelėmis rodo, kad visiškas sacharozės atsisakymas gali turėti netikėtų pasekmių.
Apie tai pranešė leidinys „Science Alert“.
Kuveito Dasmano diabeto instituto mokslininkai tyrė mažai riebalų turinčios dietos poveikį 12 pelių, dalį jų maitinant sacharoze, o dalį – be jos. Eksperimentas truko 16 savaičių.
Kauno klinikose transplantuotos žarnyno bakterijos (I)
Tyrimo autorių teigimu, pelėms, kurios negavo sacharozės, pakito žarnyno mikrobiotos sudėtis. Eksperimento pabaigoje jų organizme buvo mažiau naudingų bakterijų padermių ir daugiau bakterijų, siejamų su uždegiminiais procesais.
Be to, pelėms, kurios laikėsi dietos be cukraus, pablogėjo gliukozės kiekio kraujyje kontrolė ir atsirado insulino rezistencijos požymių. Tyrėjai taip pat nustatė riebalų kaupimąsi kepenyse. Tačiau gyvūnų kūno svoris išliko panašus į tų pelių, kurios gavo sacharozės.
Tyrimo autoriai pažymi, kad visiškas sacharozės pašalinimas iš mažai riebalų turinčios dietos gali neigiamai paveikti žarnyno mikrobiotą ir medžiagų apykaitos sveikatą. Jų teigimu, rezultatai pabrėžia subalansuoto angliavandenių vartojimo svarbą, siekiant palaikyti žarnyno ir imuninės sistemos pusiausvyrą.
„Tyrimo rezultatai rodo, kad visiškas sacharozės pašalinimas iš mažai kalorijų turinčios dietos gali neigiamai paveikti žarnyno mikrobiotą ir metabolinę sveikatą. Tyrimas pabrėžia subalansuoto angliavandenių vartojimo svarbą palaikant žarnyno ir imuninės sistemos homeostazę“, – sakė Dasmano diabeto instituto imunologas Rashidas Ahmadas.
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Vis dėlto mokslininkai ragina šiuos rezultatus vertinti atsargiai. Tyrimas buvo atliktas su nedidele gyvūnų grupe, todėl gautus duomenis dar reikia papildomai patvirtinti.
Be to, tyrimas kol kas nėra paskelbtas recenzuojamame moksliniame žurnale, todėl informacija apie metodiką išlieka ribota.
Tyrėjų nuomone, būtina atlikti daugiau tyrimų su žmonėmis, kad būtų galima patvirtinti arba paneigti šias išvadas. Dabartinis darbas atkreipia dėmesį į poreikį išsamiau tirti visiško cukraus atsisakymo poveikį organizmui, rašo „tsn“.
Cukrussacharozėžarnyno mikrobiota
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