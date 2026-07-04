Ekspertai įvardijo širdžiai ir kraujagyslėms palankiausią skanėstą: jį lengvai pasigaminsite ir namuose

Be to, tokie užkandžiai gali didinti lėtinių ligų, pavyzdžiui, 2 tipo diabeto, riziką. Ši liga taip pat daro neigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai. Tad kuo užkandžiauti, kai norisi ko nors skanaus, bet kartu siekiama pasirūpinti savo sveikata?
Pasak ekspertų, vienas sveikiausių užkandžių yra skrudinti avinžirniai. Palyginti su įprastais užkandžiais, skrudintuose avinžirniuose gausu įvairių vertingų maistinių medžiagų, kurios ypač naudingos širdžiai.
Atsakė, kodėl būtent avinžirniai
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Padidėjęs cholesterolio kiekis yra vienas pagrindinių širdies ligų rizikos veiksnių. Kai kraujyje cholesterolio per daug, jis gali kauptis ant kraujagyslių sienelių ir formuoti apnašas. Ilgainiui tai apsunkina kraujotaką ir gali sukelti rimtų sveikatos problemų.
Būtent čia naudingi gali būti avinžirniai. Juose gausu tirpiųjų skaidulų, kurios natūraliai padeda mažinti cholesterolio kiekį kraujyje.
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Daugelyje užkandžių gausu sočiųjų riebalų, kurie kenkia širdžiai, tačiau avinžirniai yra išimtis.
Mitybos specialistė Roksana Ehsani aiškina, kad avinžirniuose yra labai mažai sočiųjų riebalų, todėl jie padeda palaikyti gerą širdies sveikatą. Be to, juose yra ir vadinamųjų „gerųjų“ riebalų.
„Pakeitus sočiuosius riebalus „geraisiais“, galima sumažinti cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujyje, o tai padeda mažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką“, – teigia specialistė.
Įspūdinga maistinė vertė
Kaip rašo „Healthline“, avinžirniai pasižymi itin vertinga maistine sudėtimi. Jie yra gana kaloringi – viename puodelyje virtų avinžirnių (apie 164 g) yra maždaug 269 kalorijos.
Apie 67 proc. šios energinės vertės sudaro angliavandeniai, o likusi dalis – baltymai ir sveikieji riebalai.
Be to, avinžirniuose gausu vitaminų, mineralų, skaidulų ir baltymų. Viename puodelyje (164 g) yra:
14,5 g baltymų; 4 g sveikųjų riebalų; 45 g angliavandenių; 12,5 g skaidulų. Taip pat avinžirniai yra geras mangano ir B grupės vitaminų šaltinis bei aprūpina organizmą kitomis svarbiomis mineralinėmis medžiagomis.
Viena didžiausių avinžirnių vertybių – juose gausu augalinės kilmės baltymų. Dėl to jie yra puikus maistinių medžiagų šaltinis žmonėms, nevartojantiems gyvūninės kilmės produktų.
Kaip jau minėta, viename puodelyje avinžirnių yra apie 14,5 g baltymų. Be to, juose esantys baltymai suteikia ilgiau išliekantį sotumo jausmą, todėl gali padėti kontroliuoti apetitą.
Daug baltymų turintys produktai siejami ne tik su lengvesne svorio kontrole – jie taip pat padeda palaikyti kaulų ir raumenų sveikatą.
Kai kurie tyrimai rodo, kad avinžirniuose esančių baltymų kokybė yra aukštesnė nei daugelyje kitų ankštinių augalų. Taip yra todėl, kad juose yra beveik visos nepakeičiamos aminorūgštys – trūksta tik metionino.
Skrudintus avinžirnius lengvai pasigaminsite namuose. Tam tiks konservuoti avinžirniai be pridėtinės druskos arba iš anksto išvirti avinžirniai.
Galite eksperimentuoti
Įkaitinkite orkaitę iki maždaug 215 °C. Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi. Avinžirnius kruopščiai nuplaukite ir labai gerai nusausinkite.
Dideliame dubenyje sumaišykite avinžirnius su trupučiu kokybiško alyvuogių aliejaus. Tuomet pagal skonį pagardinkite prieskoniais ar žolelėmis ir viską gerai išmaišykite.
Galite drąsiai eksperimentuoti su skoniais – puikiai tinka itališkų žolelių mišinys, česnakų milteliai ar malta paprika.
Norint, kad užkandis išliktų kuo sveikesnis, druskos geriau nedėti. Jei mėgstate saldesnį skonį, avinžirnius galite pabarstyti cinamonu.
Kepkite orkaitėje apie 30 minučių, retkarčiais pamaišydami, kol avinžirniai taps auksinės spalvos ir maloniai traškūs.
Tuomet išimkite juos iš orkaitės, leiskite kelias minutes atvėsti ir mėgaukitės – tai sveikas užkandis, tinkantis tiek prie filmo vakaro, tiek užklupus norui ko nors paskanauti.
Parengta pagal Delfi.lv.
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