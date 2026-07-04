Šį gėrimą privaloma gerti vasarą: palaiko širdies sveikatą, reguliuoja kraujospūdį

Kinrožė ir jos nauda sveikatai jau daugelį metų traukia žmonių, ieškančių natūralių būdų praturtinti kasdienę mitybą, dėmesį. Nors pastaraisiais metais išpopuliarėjo matcha, ne visi mėgsta jos išskirtinį, žoleles primenantį skonį.
Tačiau kai kurie dar nežino apie aromatingą gėrimą, turintį vertingų medžiagų, palaikančių organizmą.
Kokia kinrožių užpilo nauda sveikatai?
Organizmą išvalantis vaisių kokteilis
Iš džiovintų žiedų paruoštame užpile yra daug antioksidantų. Šios medžiagos padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso poveikio. Dėl šios priežasties kinrožė vis dažniau įtraukiama į sveikuolių gėrimus.
Šia tema atlikta ir mokslinių tyrimų. 2017 m. žurnale „Journal of Dietary Supplements“ paskelbtame tyrime mokslininkai analizavo kinrožės ekstrakto ir žaliosios arbatos poveikį sportininkų organizmui. Abi grupės pastebėjo pagerėjimą tam tikruose su oksidaciniu stresu susijusiuose rodikliuose, tačiau kinrožę vartoję dalyviai pasiekė geresnių rezultatų.
Kinrožės užpilas ir širdies sveikata
Tyrėjai pažymi, kad kinrožė taip pat gali padėti palaikyti tinkamą kraujotakos sistemos veiklą. Turimi tyrimai rodo galimą jo poveikį palaikant sveiką kraujospūdį. Tai svarbu žmonėms, besirūpinantiems širdies sveikata.
Ekspertai pabrėžia, kad net ir nedideli kraujospūdžio pokyčiai gali turėti reikšmingos įtakos bendrai sveikatai. Jie taip pat primena, kad kinrožės arbata nepakeičia gydytojo paskirto gydymo. Vis dėlto ji gali būti subalansuotos mitybos ir sveikų įpročių dalis, rašo „fakt“.
Kaip namuose paruošti kinrožės užpilą?
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Šio gėrimo paruošimas paprastas. Procesas panašus į daugumos arbatų ir žolelių užpilų ruošimą, todėl kinrožę lengva įtraukti į kasdienę mitybą.
Kaip paruošti kinrožės užpilą:
į puodelį įberkite 1–2 arbatinius šaukštelius džiovintos kinrožės;
užpilkite apie 250 ml karšto vandens;
uždenkite ir palaikykite 5–10 minučių;
prieš gerdami nukoškite.
Paruoštas užpilas išsiskiria rubino spalva ir saldžiarūgščiu skoniu. Daugeliui žmonių tai tampa įdomia alternatyva kitoms populiarioms arbatoms, rašo „pysznosci“.