Įvardytas naudingiausias rytinis gėrimas: tai ne kava ir ne kakava

Auksinis pienas laikomas senoviniu Indijos gėrimu ir ajurvedos medicinos dalimi. Indijoje šis gėrimas vartojamas imunitetui stiprinti, karščiavimui, peršalimui bei kosuliui gydyti.
Įvairiuose receptuose dar pridedama kitų prieskonių, aliejaus, medaus ar cukraus. Todėl kiekvienu atskiru atveju šio gėrimo kaloringumas gali skirtis.
Svaiginantys rezultatai:
Rytinis tonizuojantis kokteilis ir jogurtas be pieno produktų
Mažina uždegiminius procesus organizme
Normalizuoja žarnyno mikroflorą
Šalina rytinį sąnarių stingimą
Gerina kognityvines funkcijas
Moksliškai įrodytas poveikis:
Ciberžolė aktyvina kepenų veiklą ir greitina detoksikaciją.
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Juoduosiuose pipiruose esantis piperinas naudingųjų medžiagų įsisavinimą padidina 2000%.
Kokosų pienas turi lauro rūgšties, kuri yra natūralus antibiotikas.
Ciberžolė pasižymi savybe, kad joje esantis kurkuminas organizme įsisavinamas sunkiai – jo biologinis prieinamumas yra gana mažas. Norint išspręsti šią problemą, ciberžolė vartojama kartu su juodaisiais pipirais. Juose esanti fitocheminė medžiaga piperinas reikšmingai padidina šio prieskonio biologinį prieinamumą. Todėl pipirai dažnai įtraukiami į gėrimo ingredientų sąrašą.
Mitybos specialistų receptas: Pašildykite 200 ml migdolų ar bet kokio kito augalinio pieno.
Įberkite 1/2 šaukštelio ciberžolės, žiupsnelį pipirų ir 1/3 šaukštelio cinamono.
Viską išplakite trintuvu kartu su 1 šaukšteliu kokosų aliejaus.
Gėrimą reikėtų vartoti ryte nevalgius vietoj kavos. Visgi gydytojai įspėja, kad jis turi ir kontraindikacijų turintiems tulžies pūslės akmenligę bei vartojantiems antikoaguliantus.