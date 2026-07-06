Mokslininkai perspėja, kokia grėsmė slepiasi arbatos puodelyje: blogiau nei energiniai gėrimai

Arbatos maišeliai ir popieriniai puodeliai gali būti tūkstančių mikroplastiko dalelių šaltinis, kurios patenka į kraujotaką. Apie tai praneša „Daily Express“.
Plastikas maišelyje
Birmingamo universiteto atliktas tyrimas, paskelbtas žurnale Science of the Total Environment, atskleidė nerimą keliančią tendenciją: iš 150 populiarių gėrimų būtent karštoje arbatoje aptinkama daugiausia mikroplastiko. Profesorius Mohamedas Abdallah teigia, kad viename litre arbatos gali būti iki 60 mikroplastiko dalelių (apie 12–15 dalelių viename puodelyje). Tai gerokai daugiau nei energiniuose gėrimuose (25 dalelės litre) ar gazuotuose gėrimuose (17 dalelių litre).
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Aukšta gėrimo temperatūra tik pagreitina plastiko dalelių išsiskyrimą.
Papildomą pavojų kelia ir išsinešimui skirti popieriniai puodeliai su plastikine vidine danga — juose mikroplastiko kiekis išauga iki 22 dalelių vienoje porcijoje, o stikliniame puodelyje šis skaičius siekia apie 14 dalelių.
„Mikroplastikas — tai mažytės dalelės, susidarančios skylant didesniems plastiko gabalams arba specialiai gaminamos tam tikriems produktams“, — aiškino profesorius Abdallah.
„Šiandien mikroplastiko yra visur: vandenyje, maiste, ore ir net žmogaus organizme“, — pažymi mokslininkai.
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Nors tyrimai dar tęsiami, eksperimentai su gyvūnais jau susiejo šias daleles su uždegimais, hormonų veiklos sutrikimais ir žarnyno funkcijos problemomis.
Viena pagrindinių problemos priežasčių — patys arbatos maišeliai. Šiuolaikiniai maišeliai, pagaminti iš nailono ar bioplastiko, veikiami verdančio vandens aktyviai išskiria mikroplastiko daleles tiesiai į gėrimą.
Kaip sumažinti riziką?
Ekspertai pataria: rinktis birią arbatą; naudoti tik popierinius arbatos maišelius be plastikinių komponentų; vengti išsinešimui skirtų puodelių su plastikine vidine danga.
Taip pat verta atkreipti dėmesį į taninus — junginius, suteikiančius arbatai sutraukiantį skonį. Jie gali trukdyti įsisavinti geležį iš augalinio maisto, o tai ypač svarbu veganams, vegetarams ir nėščiosioms.
Norint sumažinti šį poveikį, ekspertai rekomenduoja arbatą gerti tarp valgymų; geležies turtingą maistą derinti su vitaminu C; apsiriboti maždaug trimis puodeliais arbatos per dieną.
Nepaisant galimų rizikų, saikingai vartojama ir sąmoningai pasirenkama arbata daugumai žmonių išlieka saugus ir malonus gėrimas.
MikroplastikasArbataenerginiai gėrimai
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