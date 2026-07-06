Šis ingredientas dažniausiai sukelia apsinuodijimą maistu: geriau jo nevalgykite

Kas kelia pavojų?
Pusryčių bufetas – puiki proga paragauti įvairių patiekalų, įskaitant šviežias daržoves ir vaisius. Deja, net ir sveikais laikomi produktai gali kelti riziką, jei jie netinkamai paruošti. Viešbučiuose ir restoranuose mes neturime visiškos kontrolės, kaip maistas laikomas, plaunamas ar patiekiamas, todėl rinkdamiesi tokius patiekalus rizikuojame savo sveikata.
Viena dažniausių apsinuodijimo maistu restoranuose priežstis yra norovirusas. Jo simptomai – vėmimas, viduriavimas ir kiti virškinimo sutrikimai. Dažniausiai užsikrečiama valgant užterštą maistą. JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) duomenimis, maždaug pusė iš 2500 kasmetinių noroviruso protrūkių įvyksta restoranuose. Dažnai tai siejama su lapinėmis daržovėmis, ypač salotomis.
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Ne mažiau pavojinga virškinimo sistemai yra bakterija E. coli, kuri dažnai aptinkama lapinėse daržovėse, ypač romėniškose salotose. Užsikrėtus gali pasireikšti sunkūs simptomai: kraujingas viduriavimas, pilvo skausmas, pykinimas ir vėmimas. Didžiausia komplikacijų rizika kyla vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams ir silpnesnį imunitetą turintiems asmenims. Kraštutiniais atvejais infekcija gali sukelti inkstų nepakankamumą.
Dar viena grėsmė viešbučių bufetuose – Campylobacter bakterija. Nors ji dažniausiai siejama su žalia paukštiena, gali patekti ir ant daržovių, jei jos buvo pjaustytos ant tos pačios lentelės kaip mėsa. Infekcija pasireiškia stipriais virškinimo sutrikimais, tokiais kaip vėmimas ir viduriavimas.
Kaip apsisaugoti nuo apsinuodijimo maistu?
Vis dėlto šie faktai neturėtų visiškai atbaidyti nuo pusryčių bufetų. Pusryčiai yra svarbūs, todėl net keliaujant jų nereikėtų praleisti. Tiesiog svarbu atsargiai rinktis maistą.
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Ekspertai pataria vengti salotų ir lapinių daržovių, kurios yra ypač jautrios užterštumui. Vietoje jų verta rinktis saugesnius variantus, pavyzdžiui, natūralų jogurtą be cukraus, kietai virtus kiaušinius, sumuštinius su rugine duona, pomidorais ir humusu. Tokie produktai – kaip ir supakuotas maistas ar nepažeisti vaisiai – būna mažiau užteršti. Todėl juos pasirinkus, didesnė tikimybė mėgautis skaniu maistu be nemalonių pasekmių, rašo „Fakt“.
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