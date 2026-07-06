Sugriovė mitą apie supermaistą – brokolį: ar tikrai toks sveikas, kaip teigiama?

Brokolių nauda: poveikis sveikatai ir maistinė vertė
Į klausimą, ar brokoliai tikrai padeda organizmui kovoti su ligomis, atsakymas yra vienareikšmis – taip. Kaip ir dauguma žalių ar minimaliai apdorotų daržovių, jie turi stiprų teigiamą poveikį imuninei sistemai ir gali stiprinti organizmo atsparumą vėžinių ląstelių plitimui.
Tačiau ekspertas įspėja perdėtai nesižavėti – plačiai paplitęs teiginys, kad brokoliai yra „sveikiausia daržovė pasaulyje“, iš tiesų yra mitas. Nors jie neabejotinai patenka tarp lyderių pagal maistinių medžiagų kiekį, pirmosios vietos neužima ir pagal tam tikrus rodiklius nusileidžia kitoms kultūroms.
Karšti brokoliai su pomidorais ir jogurto padažu
Šaldytų brokolių vertė ir derliaus nuėmimo laikas
Daugeliui vartotojų rūpi, ar šaldiklyje laikyta daržovė netampa „tuščia“. Ekspertai patvirtina, kad šaldyti brokoliai iš tiesų praranda dalį savybių – pakinta jų tekstūra ir iš dalies suyra chlorofilai, atsakingi už sodrią spalvą. Tačiau pagrindinė nauda ir vitaminų sudėtis išlieka, todėl šaldymas yra visiškai priimtinas paruošimo būdas.
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti derliaus nuėmimo sąlygoms. Egzistuoja nuomonė, kad pavojinga pjauti galvutes lietaus metu ar esant didelei drėgmei. Tai tik iš dalies tiesa – perteklinė drėgmė, susikaupianti tarp žiedynų, skatina greitą puvimą ir ligų vystymąsi.
Jei tokia daržovė planuojama laikyti sandėlyje, ji gali greitai sugesti, tačiau jei vartojama iškart po nuėmimo, jokios grėsmės nekelia.
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Pramoninėje gamyboje brokoliai kartais dirbtinai prisotinami drėgmės. Nors tai leidžia vizualiai padidinti galvutės tūrį ir svorį, šis metodas turi rimtų trūkumų. Vandeniu prisotinti kopūstai praranda tikrąjį skonį, sumažėja naudingųjų medžiagų ir gerokai sutrumpėja laikymo trukmė, rašo „tsn“.