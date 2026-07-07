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Kuris garnyras sveikesnis – bulvės ar ryžiai: mokslininkų tyrimas nustebins

2026 m. liepos 7 d. 13:27
Lrytas.lt
Bulvės ir ryžiai dažnai lyginami kaip angliavandenių šaltiniai, tačiau jų poveikis organizmui gerokai skiriasi. Abu produktai suteikia energijos ir turi vertingų maistinių medžiagų, tačiau sotumo jausmą jie veikia nevienodai. Jei jūsų tikslas – ilgiau jaustis sotiems po valgio, vienas iš šių produktų turi aiškų pranašumą.
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Apie tai, kas geriau metant svorį – bulvės ar ryžiai – rašo „Verywell Health“.
Kas sveikiau – bulvės ar ryžiai?
Daugeliu atvejų bulvės padeda ilgiau išlaikyti sotumo jausmą nei ryžiai. Pagrindinė priežastis – didesnis skaidulų kiekis.

Keptos saldžiosios bulvės

Viena vidutinio dydžio bulvė su lupena turi apie 4,5 g skaidulų. Tuo tarpu porcija rudųjų ryžių suteikia apie 3,5 g skaidulų, o baltuosiuose ryžiuose jų yra dar mažiau.
Skaidulos lėtina maisto virškinimą ir padeda išvengti staigių cukraus kiekio kraujyje svyravimų. Jos taip pat skatina hormonų, atsakingų už sotumo jausmą, gamybą ir mažina apetitą.
Kas kaloringiau – bulvės ar ryžiai?
Abu produktai gali būti sveikos mitybos dalis. Ruduosiuose ryžiuose yra daugiau magnio ir kai kurių kitų mineralų nei baltuosiuose ryžiuose, be to, jie turi daugiau skaidulų.
Vis dėlto bulvės turi keletą svarbių pranašumų: yra mažiau kaloringos; turi daugiau kalio; suteikia daugiau geležies; yra geresnis vitamino B6 šaltinis; laikomos vienu geriausių vitamino C šaltinių tarp kasdien vartojamų produktų.
Mokslininkai pabrėžia, kad daugiausia naudos gaunama valgant šviežias bulves su lupena, nes joje sukaupta nemažai skaidulų.
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Kodėl bulvės suteikia daugiau sotumo?
Dar vienas bulvių privalumas – didelis vandens kiekis. Bulvės sudarytos maždaug iš 75–80 proc. vandens, todėl skrandyje užima daugiau vietos ir leidžia greičiau pajusti sotumą.
Svarbus ir vadinamasis atsparusis krakmolas. Jis iš dalies veikia kaip skaidulos ir padeda ilgiau išlikti sotiems. Nors jo yra tiek ryžiuose, tiek bulvėse, pastarosiose paprastai jo randama daugiau.
Be to, atspariojo krakmolo kiekis ypač padidėja bulves išvirus ir vėliau atvėsinus.
Kaip sveikiausia ruošti bulves?
Norint išsaugoti kuo daugiau naudingųjų medžiagų, rekomenduojama bulves virti, gaminti garuose, valgyti šiltas arba šiek tiek atvėsusias. Keista, tačiau vienas geriausių būdų jas paruošti yra mikrobangų krosnelėje, rašo „unian“.
Tuo tarpu kepimas aliejuje gerokai padidina patiekalo kaloringumą ir sumažina jo maistinę vertę.
Ką rinktis?
Jei siekiate ilgiau jausti sotumą; geriau kontroliuoti apetitą; gauti daugiau skaidulų ir vitaminų, verta rinktis bulves.
Jei jums svarbiau gauti daugiau magnio, sudėtinių angliavandenių, geresnis pasirinkimas bus rudieji ryžiai.
Abu produktai gali suteikti energijos, tačiau ilgesnio sotumo jausmo atžvilgiu pranašumas vis dėlto išlieka bulvių pusėje.
Bulvėsryžiaigarnyras
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