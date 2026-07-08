6 maisto produktai, turintys daugiausia skaidulų: mažina svorį ir cholesterolį

Daugumai iš mūsų skaidulos asocijuojasi su svarbia maistine medžiaga, kuri padeda palaikyti reguliarią žarnyno veiklą ir kurios ypač gausu pupelėse. Nors abu šie teiginiai yra teisingi, skaidulų nauda sveikatai yra kur kas platesnė, o jų šaltinių – gerokai daugiau nei galėtumėte pagalvoti. Gydytoja dietologė Mindy Haar papasakojo apie skaidulų naudą mūsų organizmui ir kur jų ieškoti.
Skaidulos būna dviejų rūšių: tirpios ir netirpios. Pasak M. Haar, į savo mitybą labai rekomenduojama įtraukti abiejų rūšių skaidulų, nes jos abi atlieka svarbų vaidmenį organizme.
Netirpios skaidulos padeda išvengti vidurių užkietėjimo, suteikia sotumo jausmą, taip pat gali sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje ir taip sumažinti širdies ligų riziką.
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Tuo tarpu tirpios skaidulos padeda sulėtinti angliavandenių skaidymą, taip suvaldydamos cukraus kiekį kraujyje.
M. Haar teigimu, moterys turėtų stengtis suvartoti 28 gramus bendro skaidulų kiekio per dieną, o vyrams ši norma yra šiek tiek didesnė – 35 gramai per dieną.
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Dauguma suaugusiųjų per dieną suvartoja daug mažiau nei rekomenduojama, o kai prireikia padidinti skaidulų kiekį, mūsų mintys dažniausiai iškart nukrypsta į pupeles. Nors pupelės yra puikus skaidulų šaltinis (vienoje porcijoje yra apie 6–9 gramus skaidulų), yra daugybė kitų maisto produktų, kurie gali tapti kasdieniu jų šaltiniu.
Sužinokite, kokie produktai turi daugiau skaidulų nei pupelės.
1. Artišokai
Artišokuose ypač gausu tam tikros rūšies skaidulų, vadinamų inulinu, kurias gerosios žarnyno bakterijos lengvai suskaido ir naudoja kaip maistą. Konservuotos arba marinuotos artišokų šerdys gali būti paprastas priedas salotoms ir sumuštiniams.
- Skaidulų kiekis: 9,6 gramo vienoje stiklinėje
2. Avietės
Avietės yra lengvas, sveikas ir skanus užkandis, kuriame gausu skaidulų bei vitaminų. Sutrinkite avietes į kokteilį – tai bus puikus ir gardus skanėstas.
- Skaidulų kiekis: 8,0 gramo vienoje stiklinėje
3. Moliūgai
Moliūgas turi daug sveikatai naudingų savybių, įskaitant didelį skaidulų kiekį. Moliūgų tyrė yra lengvas ir patogus būdas įtraukti juos į savo mitybą, nepriklausomai nuo sezono.
- Skaidulų kiekis: 7,1 gramo vienoje stiklinėje moliūgų tyrės
4. Čija (šalavijų) sėklos
Jei ieškote maisto produkto, kuris turėtų daug skaidulų net ir mažomis porcijomis, čija sėklos yra puikus priedas kokteiliams, jogurto dubenėliams ar pusryčių avižinei košei, mat vos viename valgomajame šaukšte sėklų yra penki gramai skaidulų.
- Skaidulų kiekis: 5 gramai valgomajame šaukšte
5. Linų sėmenys
Linų sėmenis galima valgyti nesmulkintus arba maltus, jais lengva pagardinti sausus pusryčius, avižinę košę, jogurtą ir kokteilius. Naudokite juos, kad suteiktumėte patiekalams traškumo ir gausybę skaidulų.
- Skaidulų kiekis: apie 3,5 gramo valgomajame šaukšte
6. Avokadai
Avokadai yra širdžiai naudingas produktas, kuriame, be skaidulų, gausu ir kitų maistinių medžiagų bei vitaminų – nuo sveikųjų riebalų iki vitamino K.
- Skaidulų kiekis: 10 gramų viename vaisiuje
Parengta pagal realsimple.com
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