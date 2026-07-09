Mokslininkai įvardijo, kas mažina kepenų cirozės ir vėžio riziką: pakanka 1–2 puodelių per dieną

Tyrimo rezultatai paskelbti mokslo žurnale „Clinical Gastroenterology and Hepatology“ (CGH).
Tyrėjai išanalizavo 354 957 UK Biobank dalyvių duomenis. Tyrimo pradžioje nė vienas iš jų nesirgo kepenų ciroze ar kepenų vėžiu, o dalyviai buvo stebimi vidutiniškai 13 metų.
Paaiškėjo, kad žmonės, kurie kasdien išgerdavo bent 5 puodelius kavos, turėjo: 32 % mažesnę kepenų cirozės riziką; 47 % mažesnę kepenų vėžio riziką; 42 % mažesnę riziką mirti nuo kepenų ligų, palyginti su tais, kurie kavos visai negėrė.
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Vis dėlto teigiamas poveikis buvo pastebėtas jau išgeriant 1–2 puodelius per dieną, o ryškiausias jis buvo tarp žmonių, kurie suvartodavo 3–4 puodelius. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad šių rezultatų nereikėtų suprasti kaip rekomendacijos viršyti 5 puodelių per dieną.
Siekdami išsiaiškinti galimus mechanizmus, mokslininkai taip pat analizavo dalyvių magnetinio rezonanso tyrimų ir kraujo tyrimų rezultatus. Paaiškėjo, kad kavą geriančių žmonių kepenyse buvo mažiau riebalų, geležies sankaupų, fibrozės ir uždegimo požymių. Be to, jų kraujyje nustatytas palankesnis baltymų, susijusių su sveika kepenų veikla, profilis.
Panašūs rezultatai buvo stebimi tiek tarp įprastą, tiek bekofeinę kavą vartojusių žmonių. Tai leidžia manyti, kad teigiamą poveikį gali lemti ne tik kofeinas, bet ir kitos biologiškai aktyvios kavos medžiagos.
Vis dėlto mokslininkai pabrėžia, kad šis tyrimas yra stebimasis, todėl jis neįrodo priežastinio ryšio. Jie primena, kad svarbiausios kepenų ligų prevencijos priemonės išlieka: sveiko kūno svorio palaikymas; alkoholio vartojimo ribojimas; reguliarus fizinis aktyvumas; gliukozės, cholesterolio ir kraujospūdžio kontrolė.
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Taip pat primenama, kad reguliarus produktų, kuriuose yra plačiai naudojamų maisto konservantų, vartojimas gali reikšmingai padidinti arterinės hipertenzijos ir širdies bei kraujagyslių ligų riziką. Tai parodė kito plataus masto tyrimo rezultatai, rašo „tsn“.
Kavakepenų cirozėkepenų vėžys
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