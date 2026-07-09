Užkandžiavimas gali būti naudingas: „Lidl“ pataria, kaip jį paversti sveikatai palankesniu bei piniginę tausojančiu įpročiu?

„Tam, kad visą dieną netrūktų energijos, svarbūs ne tik sotūs pusryčiai ar pietūs, bet ir maistingi užkandžiai. Dažniausiai energijos stygių žmonės pajunta antroje dienos pusėje, kai kyla noras pasnausti ar suvalgyti ką nors saldaus. Tokiais atvejais verta rinktis daugiau naudingų medžiagų turinčius, bet ir biudžetui draugiškus produktus – šviežias daržoves su humusu ar gvakamole, vaisius, riešutus, o aktyviai sportuojantys šiandien gali rinktis iš plataus ir nebrangaus baltyminių gėrimų ar batonėlių asortimento. Juos patogu turėti su savimi tiek darbe, tiek leidžiant laiką aktyviai. Žinoma, kiekvieną kartą analizuoti produktų sudėtį, vertinti jų maistingumą ir ieškoti geriausios kainos gali būti sudėtinga, todėl „Nutri-Score“ ženklinimas padeda paprasčiau identifikuoti maistingesnius, sveikatai palankesnius ir optimalų kainos bei kokybės santykį atspindinčius produktus“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Maisto produkto maistingumą įvertina „Nutri-Score“ žymėjimas
Maistingesnių užkandžių pasirinkimą neretai apsunkina itin platus produktų asortimentas, todėl „Lidl“ parduotuvėse vis daugiau produktų žymimi specialiu, „Nutri-Score“ ženklinimu, įrodančiu, kad aukšta maistinė vertė nebūtinai turi kainuoti daug.
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„Nutri-Score“ skalę sudaro penkios spalvos – nuo tamsiai žalios iki raudonos, kurios atitinkamai žymimos raidėmis nuo A iki E. A ir B raidėmis pažymėti produktai paprastai turi daugiau skaidulų, baltymų ar sveikatai palankesnių riebalų, todėl gali būti dažnesnė subalansuotos mitybos dalis. Tuo metu C, D ar E žymėjimai rodo, kad produkte yra daugiau kalorijų, pridėtinio cukraus, druskos ar sočiųjų riebalų, todėl tokius gaminius rekomenduojama vartoti saikingiau.
„Lidl“ yra vienas pirmųjų prekybos tinklų Lietuvoje, savanoriškai pradėjusių naudoti „Nutri-Score“ maistingumo ženklinimą. Siekiame, kad šis ženklinimas atsirastų ant kuo daugiau mūsų privačių prekės ženklų produktų ir padėtų pirkėjams paprasčiau rinktis maistingesnius bei sveikatai palankesnius produktus už gerą kainą“, – teigia M. Anilionė.
„Nutri-Score“ ženklinimas ne tik padeda pirkėjams parduotuvėje lengviau įvertinti produkto maistinę vertę, bet ir skatina gamintojus kurti sveikatai palankesnius produktus, galinčius gauti aukštesnį įvertinimą.
„Siekdami, kad pirkėjai galėtų rinktis sveikatai palankesnes mėgstamų produktų alternatyvas, nuolat mažiname pridėtinio cukraus ir druskos kiekį „Lidl“ privačių prekės ženklų produktuose. Svarbu ir tai, kad mažindami šių ingredientų kiekį jų nekeičiame dirbtiniais saldikliais ar kitais sveikatai nepalankiais priedais.
Skatindami sveikesnę visuomenės mitybą, 2023 metais tapome pirmuoju prekybos tinklu Lietuvoje, nusprendusiu riboti sveikatai nepalankių privačių prekių ženklų produktų rinkodarą vaikams. Produktų, neatitinkančių Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) mitybos gairių, pakuotėse atsisakėme į vaikus orientuotų dizaino elementų. Pavyzdžiui, ant sulčių, varškės sūrelių ir kitų privačių prekės ženklų produktų pakuočių esančius animacinius personažus pakeitėme kitais dizaino sprendimais. Tikime, kad toks žingsnis padeda tėvams paprasčiau formuoti sveikesnius vaikų mitybos įpročius ir išvengti impulsyvių, papildomai kainuojančių pirkinių“, – dalijasi „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Daugiau augalinės kilmės užkandžių
Ieškant sveikatai palankesnių užkandžių, svarbu nepamiršti pagrindinių subalansuotos mitybos principų. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja dažniau rinktis augalinės, o ne gyvulinės kilmės maistą, vartoti daugiau viso grūdo produktų, vaisių, daržovių bei ankštinių kultūrų. Taip pat rekomenduojama mažinti suvartojamų sočiųjų riebalų kiekį ir gyvulinius riebalus dažniau keisti augaliniais aliejais.
„Vienas universaliausių ir finansiškai patraukliausių užkandžių pasirinkimų – vaisiai ir daržovės. Obuoliai, kriaušės, bananai, kiviai ir įvairios uogos ne tik padeda numalšinti alkį, bet ir aprūpina organizmą reikalingais vitaminais už nedidelę kainą. Daržovės taip pat yra vienas organizmui palankiausių užkandžių – jose gausu skaidulų, vitaminų ir mineralų. Patogus pasirinkimas gali būti morkos, salierai ar agurkai, valgomi kartu su humusu, kuris suteikia papildomų baltymų ir padeda ilgiau išlaikyti sotumo jausmą. „Lidl“ parduotuvėse itin didelį dėmesį skiriame ir vaisių bei daržovių kokybei – reikalaujame, kad visi šių produktų tiekėjai užtikrintų, jog auginimo metu ant derliaus patenkančių papildomų medžiagų likučiai neviršytų trečdalio Europos Sąjungos nustatytos leistinos normos“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Puikus pasirinkimas užkandžiaujant gali būti ir riešutai bei daugiau augalinių baltymų turintys produktai. „Lidl“ parduotuvėse siūlomas platus privataus prekės ženklo „Vemondo“ asortimentas – nuo augalinių užtepėlių iki įvairių paplotėlių ar kitų užkandžių. Šių produktų sudėtyje nenaudojami gyvūninės kilmės ingredientai, o jų pagrindą sudaro ankštinės kultūros, grybai ir riešutai.
Sportuojantiems – baltymais papildyti produktai
Pastaruoju metu baltymai sulaukia vis didesnio visuomenės dėmesio ir ne veltui – jie padeda palaikyti raumenų masę, prisideda prie imuninės sistemos veiklos bei užtikrina ilgiau išliekantį sotumo jausmą. Nors gali atrodyti, kad didesniu baltymų kiekiu produktuose domisi tik aktyviai sportuojantys žmonės, šiandien baltyminius batonėlius, pieno gėrimus ar didesniu baltymų kiekiu praturtintus ledus renkasi ir tie, kurie ieško sotesnių bei patogiai vartojamų užkandžių kasdienai.
Atsižvelgiant į augantį pirkėjų poreikį „Lidl“ parduotuvėse siūlomas platus privačių prekės ženklų „Pilos“ ir „Milbona“ produktų, pažymėtų „High Protein“ ženklu, pasirinkimas. Tai padidintą baltymų kiekį turintys pieno produktai: desertinės varškės, graikiški jogurtai ar sūreliai. Dalyje šių produktų porcijų yra net apie 8,8 g baltymų.
„Didelį dėmesį skiriame ne tik produktų maistinei vertei, bet ir jų kokybei. „Lidl“ yra vienintelis prekybos tinklas Lietuvoje, kurio parduotuvėse esantys pieno, mėsos ir žuvies produktai yra pažymėti tarptautinės laboratorijos „Eurofins“ kokybės ženklu. Tai reiškia, kad jie praėjo papildomą kokybės kontrolę nepriklausomoje laboratorijoje, kur vertinama jų sudėtis, maistinė vertė bei kokybės rodikliai“, – teigia M. Anilionė.
Sveikesnių užkandžių įsigysite visose 86 „Lidl“ parduotuvės 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Raseiniuose, Jurbarke ir Garliavoje.
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