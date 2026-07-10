Rytinis gėrimas lieknėjantiems: kodėl prieš pusryčius verta išgerti šio gėrimo

Svarbus ne tik pats gėrimas, bet ir jo vartojimo laikas. Kefyrą reikėtų gerti 15 minučių prieš pusryčius. Specialistai aiškina, kad ryte organizmui reikia „pažadinti“ virškinimo sistemą. Vietoje staigaus maisto jai galima suteikti lengvą startą – rauginto pieno gėrimą su prieskoniais.
Kuo naudingas kefyras su cinamonu?
Kefyras yra probiotikų šaltinis, padedantis palaikyti sveiką žarnyno mikroflorą ir galintis turėti įtakos apetito reguliavimui.
Kai kurie tyrimai rodo, kad reguliarus raugintų pieno produktų vartojimas gali būti susijęs su mažesniu alkio hormono grelino kiekiu organizme.
Cinamonas garsėja gebėjimu padėti stabilizuoti gliukozės kiekį kraujyje. Dėl to gali sumažėti cukraus kiekio svyravimai ir noras užkandžiauti saldumynais.
Šių dviejų ingredientų derinys gali suteikti keletą privalumų: palaikyti virškinimo sistemos veiklą; padėti ilgiau išlikti sotiems; geriau kontroliuoti apetitą ir valgymo įpročius.
Kodėl svarbu gerti likus būtent 15 minučių iki pusryčių?
Pasak mitybos specialistų, laikas turi reikšmės.
Jei kefyrą su cinamonu išgersite prieš pat valgį, poveikis gali būti silpnesnis. Jei išgersite gerokai anksčiau, alkio jausmas gali sugrįžti dar iki pusryčių.
Manoma, kad 15 minučių yra optimalus laiko tarpas, per kurį gėrimas suaktyvina švelnius virškinimo procesus ir paruošia organizmą maistui.
Dėl to pusryčiai gali būti virškinami lengviau, sumažėja sunkumo ar pilvo pūtimo tikimybė.
Paprastas rytinio gėrimo receptas
Jums reikės:
- 1 stiklinės kefyro (geriausia lieso arba mažesnio riebumo);
- ½ arbatinio šaukštelio malto cinamono.
Ingredientus sumaišykite, palikite kelioms minutėms pritraukti ir lėtai išgerkite.
Kokį cinamoną rinktis?
Ekspertai rekomenduoja reguliariam vartojimui rinktis Ceilono cinamoną, nes jis laikomas kokybiškesniu.
Tuo tarpu plačiau paplitusiame kasijos cinamone yra daugiau kumarinų, todėl jo nereikėtų vartoti dideliais kiekiais.
Kam reikėtų būti atsargiems?
Nors šis gėrimas yra populiarus, jis tinka ne visiems.
Atsargiai vartoti reikėtų žmonėms, kuriems būdingas padidėjęs skrandžio rūgštingumas, taip pat sergantiems diabetu (dėl reguliaraus cinamono vartojimo verta pasitarti su gydytoju). Kefyrą atsargiai vartoti reikėtų ir asmenims, netoleruojantiems pieno produktų.
Svarbu prisiminti, kad kefyras su cinamonu nėra stebuklinga priemonė svoriui mažinti. Tai veikiau paprastas rytinis ritualas, kuris gali padėti palaikyti virškinimo sistemos veiklą ir lengviau kontroliuoti apetitą, jei kartu laikomasi subalansuotos mitybos ir aktyvaus gyvenimo būdo, rašo „tsn“.
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