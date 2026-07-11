30 kilogramų numetusi vilnietė tapo visiškai kitu žmogumi: pasakė, ką pradėjo valgyti kitaip

– Kada pajutote poreikį keistis? Kiek svėrėte? Ar bandėte lieknėti savarankiškai?
– Man atrodo, kad keistis norėjau visada, save keičiau taip pat visada, bet labai gaila, kad visi mano bandymai buvo nesėkmingi. Didžiausias lūžis buvo praėjusių metų vasaros pabaigoje, kai po draugų apsilankymo visi namai buvo nusėti vaikiškais žaislais, o jų surinkimas man pasirodė kaip didžiausias iššūkis. Tikrai labai gerai prisimenu, kad besilankstydama (kas man atrodė labai sunku ir čia nė kiek neperdedu) mane aplankė mintis, ar dabar ir bus toks mano gyvenimas? Ar aš tokio gyvenimo noriu ir toliau?
– Kaip susiradote Brigitą? Ar ilgai svarstėte? Ar nebijojote, kad nepasieksite tikslo?
Drastiški pokyčiai – moteris dalijasi, kaip numetė itin daug svorio
– Brigitą labai daug metų sekiau „Instagram“ paskyroje. Apie ją labai senai sužinojau iš savo sesers, kuri kažkada pasakė: „Žinai, jei man kažkada reikėtų mesti svorį, tai aš tikrai parašyčiau Brigitai ir imčiau jos siūlomą programą. Ar tu matei, kaip ten merginos susitvarko savo gyvenimus?“
Matyt, šitas pokalbis man buvo įstrigęs labiau, nei pati galvojau, nes savo „lūžio“ momentu būtent jį ir prisiminiau. Dvejonių ir klausimų dėl Brigitos nebuvo. Atsakymą turėjau vieną – jei bandau, tai vadinasi rašau jai.
Svarsčiau tikrai neilgai (jei atmestume visus pasvarstymus, kad gal reikėtų „kažko imtis“, nes parduotuvėse mano dydžio rūbų praktiškai nėra) ir parašiau Brigitai, norėdama sužinoti, kokios sąlygos, kaip viskas veikia, kaip mes bendrausim ir kt.
Nuoširdžiai bijojau, nes galvojau, kad tikrai bus neskanus maistas – visokie brokoliai ir virta vištiena. Galvojau, kad mano darbe yra per daug streso ir neabejotinai po įtemptos dienos apsirysiu ir jokių sporto programų aš nepadarysiu. Man atrodė, kad trijų mėnesių programa tikrai yra ilga ir aš palūšiu, man nusibos, šeima valgys skanius maistus, o aš pagal beskonius receptus turėsiu gamintis sau atskirai. Dar man atrodė, kad numesti 30 kg yra praktiškai neįmanoma, nes čia reikėtų 3 metų kančios sporto salėse ir ta virta beskone vištienos krūtinėle.
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– Nuo ko prasidėjo pokyčiai? Kaip teko keisti gyvenimo būdą, mitybą, įpročius? Kurie pokyčiai buvo efektyviausi?
– Pokyčiai prasidėjo nuo elementaraus planavimo ir ataskaitų trenerei, kasdien siunčiau jai savo valgomą maistą, pasirenkamus produktus, savo aktyvumą ir pan.
Gavus visą Brigitos sudarytą planą tiesiog sėdau susidaryti maisto produktų sąrašą, kurių reikės visai savaitei. Žinojau, kad jeigu to nepasidarysiu, tai 100 proc. jau pirmą savaitę nuklysiu su pasiteisinimais, kad dėl laiko stokos nespėjau pasigaminti maisto ir tiesiog suvalgysiu kažką, ko nereikėtų. Namuose po truputį pradėjo keistis ir vartojami produktai – grįžo pamirštos avižos, varškė, kvietiniai miltai pasikeitė į avižinius, cukrų keitė medus ir datulės, o šaldytuvas prisipildė daržovėmis, kurios prieš tai irgi buvo primirštos.
Gyvenimo būdas ir požiūris keitėsi iš esmės, atvažiavus į parduotuvę, mašiną ėmiau sąmoningai statyti tolimesniame aikštelės kampe (nes reikia susirinkti dienos žingsnius), į dienos rutiną įsitraukė sportas ir, be abejo, priverstiniai pasivaikščiojimai, ant darbo stalo atsirado didelės talpos gertuvė, kuri per dieną net kelis kartus buvo pripildoma vandeniu. Realiai jau pirmą savaitę pajaučiau, kad elementariai esu energingesnė, vakare, grįžus namo, nenoriu tiesiog įsijungt serialo ir sėdėt ant sofos, bet noriu nuveikti kažką aktyvesnio (manau, kad taip sąmoningai bandydama dar ir nukreipti žvilgsnį nuo šaldytuvo). Pasportavus užplūsdavo tokia euforijos banga ir pasididžiavimas savimi, kad va, šaunuolė, šiandieną nepalūžai, padarei viską pagal planą. Gavau palaikymą ir atsakymus į rūpimus klausimus iš trenerės.
– Kas buvo sunkiausia?
– Sunkiausia, man atrodo, buvo atsirinkti produktus, kuriuos tikrai verta įsigyti ir kurie yra naudingi. Pasiūla tikrai labai didelė ir, nepaisant didelėmis raidėmis deklaruojamų užrašų, pasitikrinus etiketes paaiškėja, kad man tinkamų, kokybiškų ir geros sudėties produktų yra ne tiek jau ir daug. Kitas sunkumas – valgymas ne namuose. Realiai susidarė įspūdis, kad yra vos kelios vietos mieste, kuriose gali valgyti kokybišką ir sveiką maistą išlaikant Brigitos rekomenduotus mitybos principus. Tas ir nuliūdino, ir nustebino – tikrai anksčiau nebuvau atkreipusi į tai dėmesio.
– Ar darbas per atstumą su trenere nekėlė sunkumų?
Visiškai ne. Man atrodo, kad tokiu būdu komunikuoti buvo gal net lengviau ir paprasčiau. Susirašai tada, kada patogu, pasidalini nuotraukomis, visą informaciją gauni greitai ir operatyviai, kad sužinotum, kas aktualu, nėra poreikio planuotis kažkokį vizitą ar derintis laiką.
– Kaip pasikeitė mityba, ką išbraukėte iš meniu, o ką įtraukėte? Ar nebijojote, kad teks valgyti gal ne taip skaniai, kaip iki tol?
– Kardinaliai pasikeitė vartojami produktai, iš meniu dingo visi riebaluose virti patiekalai, buvo pašalinti stipriai perdirbti produktai, viską keičiau į sveikesnes alternatyvas.
Dėl maisto tikrai labai bijojau, nes galvojau, kad palūžimas anksčiau ar vėliau tikrai garantuotas, jei valgysiu beskonį „dietinį“ maistą, be jokių padažų ir kitų papildomų pagardų. Dabar galvoju priešingai – kaip apskritai buvo galima valgyti tai, ką valgiau ir kad niekada nenorėčiau grįžti į senąją save. Nes sveikas maistas gali būti skanus ir užpildantis.
– Per kiek laiko pamatėte/pajutote pirmuosius pokyčius?
– Po pirmos savaitės realiai pajaučiau palengvėjimą, o palaipsniui pradėjau kas savaitę tą palengvėjimą jausti vis labiau. Tas jausmas 100 proc. yra nepakartojamas, nes motyvacija tiesiog ėmė augti savaime. Apie jokias greito maisto užkandines, tortus ar saldainius net nenorėjau pagalvot, praeinant pro greito maisto užkandines ėmė erzinti taukų kvapas. Sakyčiau, praėjus geram mėnesiui nuo starto su Brigita pradžios supratau, kad „o gal vis tik realu tie -30 kg“.
– Ar pokyčius iš karto pastebėjo ir aplinkiniai?
– Beveik niekam nesakiau, kad į pagalbą suvaldyt savo gyvenimą pasitelkiau Brigitą. Manau, kad dariau tai sąmoningai, bijojau, kad jei palūšiu, bus gėda ne tik prieš save, bet ir prieš aplinkinius. Bet kolegos iš karto ėmė pastebėti, kad pasikeitė mano maisto racionas, atsisakau ir nevalgau užsakomų picų ir bandelių. Po truputį ėmiau apie savo pasikeitimus ir planus kalbėti garsiai. Jaučiau didelį palaikymą ir motyvaciją, nes kiekvieną pirmadienį sulaukdavau žinutės arba bent jau klausimo iš draugų: „Na, kaip rezultatai?“. Ir visada jie mane labai ir net labai džiugindavo.
– Kaip pasikeitė svoris ir savijauta?
– Nuo praėjusių metų rugsėjo svoris pasikeitė kardinaliai, atsikračiau beveik – 30 kg. Savijauta taip pat pasikeitė neatpažįstamai. Kartais galvoju, kad jaučiuosi kaip naujas žmogus... Noriu, veikiu, planuoju. Iš tiesų pastebėjau, kad galvos skausmų gerokai sumažėjo ir jie dabar itin reti, taip pat ypatingą pasikeitimą jaučiu dėl odos pagerėjimo būklės.
– Gyvename laikais, kai atsakymus galime gauti per kelias sekundes. Tačiau ar informacijos gausa iš tikrųjų mus artina prie pokyčio, ar tik dar labiau atotolina nuo realių veiksmų? Ką jums suteikė programa su tikru žmogumi, lyginant su tuo, ką žmonės gauna su dirbtinio intelekto pagalba?
– Aš manau, kad žmonės turi išmokti atsirinkti informaciją. Gausa ir gerai, ir tuo pačiu blogai, bet čia visiškai požiūrio klausimas. Programoje dalyvavau žinodama, kad galiu pasitikėti žmogumi, kuris išmano, ką daro, turi tam patirties, reikiamų žinių, patars, padės ir motyvuos. Labai abejoju, kad dirbtinis intelektas, kad ir kaip gražiai moka atsakinėti, galėtų suteikti tai, ką suteikė Brigita. Svarbiausia, mano vertinimu, yra pasitikėjimas.
– Koks naudingiausias išmoktas dalykas?
– Baltymai yra vienas svarbiausių dalykų kiekvieno žmogaus racione. Man labai keista, kad aš anksčiau to nežinojau ir neakcentavau.
– Ką patartumėte kitoms moterims, kurios nesiryžta pradėti keistis?
– Aš manau, kad pokyčių reikia norėti, nes tada, kada tikrai nori, pradėti nėra jau taip sunku, nelieka pasiteisinimų ir gali siekti savo tikslo. Kiekvienas turim pasiekti savo lūžio tašką, kur pasakytume stop – daugiau taip negaliu ir nenoriu. Jei yra noras, įmanoma viskas.
Norėčiau, kad man kas nors būtų anksčiau pasakęs, jog visa šita kelionė į sveikesnį gyvenimą bus tokia paprasta, tokia skani ir be jokių savęs alinimų bei kankinimų. Tik klausimas, ar vien pasakymai man būtų padėję. Taigi, merginoms, kurios nesiryžta, noriu priminti, kad ryžto nereikia, reikia noro, stipraus ir tikro vidinio noro, prieš kurį kovoti ir atsilaikyti negali niekas.
Didžiausi pokyčiai nėra tik skaičiai
Trenerė Brigita Petrulė džiaugėsi stulbinančiais Jolantos pokyčiais, kurie yra motyvuojantys niekada nepasiduoti ir nesustoti. Kaip sakė ji pati, svarbiausia – didelis noras, pasitikėjimas žmogumi, kuris veda ir eina kartu link tikslo.
„Pati sporto programa arba mitybos planas juk visiškai netenka vertės be nuoseklumo ir veiksmų atlikimo, todėl tokiems pokyčiams svarbiausia palaikymas, progreso sekimas ir tikėjimas.
Didžiausi pokyčiai nėra tik skaičiai, didžiausias pokytis – nauja gyvensena, puiki savijauta, energija, džiaugsmas ir noras gyventi visa širdimi. Taip pat naujos vertybės – kaip rūpinimasis savimi kasdien.
Jolanta dalyvavo programoje 36 savaites, tai yra beveik 9 mėnesius. Startavo, kai svoris buvo virš 100 kg, jai pavyko pasiekti beveik 70 kg svorį bei numesti 30 kg. Jos liemens apimtis buvo virš 100 cm, dabar – 70 cm. Bendrai visos apimtys kartu sudėjus sumažėjo daugiau kaip per metrą (110 cm ).
Geriausias laikas pradėti buvo anksčiau, o antras geriausias laikas pradėti yra dabar.
Nelaukit ir padarykit ką nors dėl geresnės savo energijos, savijautos ir sveikatos jau šiandien“, – sakė trenerė B. Petrulė, kuri savo patarimais dalinasi savo „Instagram“ paskyroje ir savo asmeniniame puslapyje.
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