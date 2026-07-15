Prieskonis, vadinamas natūraliu „botoksu“: jaunina ir skaistina odą, mažina raukšles

Ciberžolė jau seniai laikoma vienu naudingiausių prieskonių pasaulyje. Ji plačiai naudojama ne tik kulinarijoje, bet ir rūpinantis grožiu.
Būtent todėl ji dažnai lyginama su botoksu. Žinoma, ciberžolė negali pakeisti kosmetinių procedūrų ar injekcijų, tačiau reguliarus jos vartojimas ir naudojimas odos priežiūrai gali teigiamai paveikti odos būklę, padėti jai ilgiau išlikti elastingai ir švytinčiai.
Kodėl ciberžolė vadinama natūraliu „botoksu“?
Susigrąžinkite veido skaistumą su maitinamąja kauke iš moliūgų
Pagrindinė ciberžolės veiklioji medžiaga yra kurkuminas – natūralus antioksidantas, padedantis apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų.
Būtent laisvieji radikalai spartina senėjimo procesus, skatina raukšlių atsiradimą ir odos elastingumo mažėjimą.
Kurkuminas taip pat pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, todėl gali padėti sumažinti paraudimą, sudirgimą ir palaikyti sveikai atrodančią odą.
Kaip ciberžolė veikia odą?
Specialistų teigimu, reguliariai vartojama kaip subalansuotos mitybos dalis, ciberžolė gali padėti palaikyti normalią kolageno gamybą.
Kolagenas yra baltymas, atsakingas už odos stangrumą ir glotnumą.
Susiję straipsniai
Be to, šis prieskonis padeda kovoti su oksidaciniu stresu – vienu iš priešlaikinio odos senėjimo veiksnių.
Dėl to oda gali atrodyti gaivesnė ir labiau prižiūrėta.
Ar ciberžolė padeda odai atsinaujinti?
Ciberžolė nuo seno naudojama liaudies medicinoje nedideliems odos pažeidimams gydyti.
Šiuolaikiniai tyrimai taip pat rodo, kad kurkuminas pasižymi savybėmis, kurios gali palaikyti natūralius audinių atsikūrimo procesus ir padėti mažinti uždegimą.
Todėl ciberžolės ekstraktas dažnai naudojamas kosmetikos priemonėse, skirtose jautriai ir probleminei odai.
Kaip teisingai vartoti ciberžolę?
Paprasčiausias būdas – reguliariai nedidelį jos kiekį dėti į sriubas, daržovių patiekalus, ryžius, padažus ar gėrimus.
Kad kurkuminas būtų geriau pasisavinamas, rekomenduojama ciberžolę vartoti kartu su žiupsneliu juodųjų pipirų, kuriuose esantis piperinas gerokai pagerina šios naudingos medžiagos įsisavinimą.
Ciberžolės taip pat galima rasti kosmetinėse kaukėse ir kremuose.
Kam reikėtų būti atsargiems?
Nepaisant daugybės naudingų savybių, ciberžolė tinka ne visiems.
Žmonės, sergantys tulžies akmenlige, tam tikromis virškinimo sistemos ligomis arba vartojantys kraują skystinančius vaistus, prieš reguliariai vartodami didesnius ciberžolės kiekius turėtų pasitarti su gydytoju.
prieskonisciberžolėkurkuminas
Rodyti daugiau žymių