Apie tai rašo leidinys „Egeszseg Kalauz“.
Sulaukus 50-ies pusryčiai tampa ne tik pirmuoju dienos valgymu, bet ir svarbia sveikatos palaikymo dalimi. Šiame amžiuje organizmui reikia daugiau baltymų, skaidulų, vitaminų ir sveikųjų riebalų, todėl verta peržiūrėti įprastą pusryčių meniu.
Subalansuoti pusryčiai padeda palaikyti energijos lygį, išsaugoti raumenų masę, kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje ir rūpintis širdies sveikata.
Seniausias pasaulio žmogus nė karto nėra valgęs mėsos
Pirmiausia rekomenduojama rinktis baltymų gausų maistą. Su amžiumi raumenų masė natūraliai mažėja, todėl pakankamas baltymų kiekis padeda šį procesą sulėtinti.
Pusryčiams puikiai tinka kiaušiniai, natūralus graikiškas jogurtas, varškė, kefyras ar liesi sūriai.
Ne mažiau svarbu į rytinį racioną įtraukti maisto produktų, kuriuose gausu skaidulų.
Skaidulos padeda palaikyti normalią virškinimo veiklą, ilgiau suteikia sotumo jausmą ir padeda stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje.
Geras pasirinkimas – avižinė košė, viso grūdo duona, šviežios daržovės, vaisiai ir sėklos.
Organizmui taip pat reikalingi sveikieji riebalai.
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Avokadai, graikiniai ir kiti riešutai, migdolai, linų bei čija sėklos, taip pat nedidelis kiekis aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus turi nesočiųjų riebalų rūgščių, kurios padeda palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą.
Tuo metu saldžių pusryčių dribsnių, kepinių ir saldintų jogurtų patariama vengti.
Šie produktai greitai padidina cukraus kiekį kraujyje, tačiau jis taip pat greitai nukrenta, todėl alkio jausmas sugrįžta gerokai anksčiau.
Subalansuotų pusryčių pavyzdžiai – graikiškas jogurtas su uogomis ir riešutais, viso grūdo skrebutis su virtu kiaušiniu ir daržovėmis, avižinė košė su sėklomis ir vaisiais, varškė su pomidorais ir paprikomis arba daržovių omletas.
Specialistai taip pat primena nepamiršti vandens.
Su amžiumi troškulio pojūtis silpnėja, todėl rytą rekomenduojama pradėti stikline vandens ir visą dieną pasirūpinti pakankamu skysčių kiekiu.
Taip pat patariama palaipsniui rafinuotus produktus keisti pilno grūdo gaminiais, į racioną įtraukti daugiau baltymų ir daržovių, kad pusryčiai aprūpintų organizmą reikalingomis maistinėmis medžiagomis ir ilgam suteiktų sotumo.
Primename, kad tai, ką graikai valgo pusryčiams, dažnai stebina užsieniečius. Vis dėlto toks mitybos būdas puikiai atitinka Viduržemio jūros dietos principus, kuri jau daugelį metų laikoma viena sveikiausių pasaulyje, rašo „tsn“.
pusryčiaiViduržemio jūros dietailgaamžiai
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