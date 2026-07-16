Ne obuoliai ir ne kriaušės: gydytojai įvardijo vaisių, kuris stiprina kaulus, širdį ir žarnyną

Todėl gydytojai ir mitybos specialistai rekomenduoja į kasdienę mitybą įtraukti slyvas.
Didžiausias jų privalumas – teigiamas poveikis žarnyno sveikatai, nuo kurios didele dalimi priklauso imuninės sistemos veikla, medžiagų apykaita ir bendra savijauta.
Pagrindinė slyvų nauda – geresnis virškinimas
Džiovintos slyvos su įdaru
Specialistai pabrėžia, kad slyvos yra vienas geriausių natūralių skaidulų šaltinių.
Jos padeda palaikyti normalią žarnyno veiklą, gerina virškinimą ir skatina reguliarų tuštinimąsi.
Be skaidulų, slyvose yra ir sorbitolio – natūralios medžiagos, kuri švelniai stimuliuoja žarnyno veiklą.
Todėl slyvos dažnai rekomenduojamos žmonėms, kuriuos vargina vidurių užkietėjimas.
Reguliarus šių vaisių vartojimas padeda palaikyti sveiką žarnyno mikroflorą ir gerina maistinių medžiagų pasisavinimą.
Kaip slyvos veikia širdį ir kraujagysles?
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Slyvose gausu kalio – mineralo, būtino normaliai širdies raumens veiklai.
Jis padeda palaikyti organizmo skysčių ir elektrolitų pusiausvyrą bei prisideda prie kraujospūdžio reguliavimo.
Šiuose vaisiuose taip pat yra polifenolių – natūralių antioksidantų, kurie padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso. Pastarasis laikomas vienu iš veiksnių, skatinančių ankstyvą senėjimą ir širdies bei kraujagyslių ligų vystymąsi.
Kodėl slyvos vadinamos jaunystės vaisiumi?
Slyvose esantys antioksidantai padeda kovoti su laisvaisiais radikalais, kurie pažeidžia organizmo ląsteles.
Tai padeda ilgiau išlaikyti stangresnę odą ir gali sulėtinti senėjimo procesus.
Be to, vitaminas C prisideda prie normalios kolageno gamybos, kuris yra svarbus odos elastingumui, kraujagyslių tvirtumui ir sąnarių sveikatai.
Kuo dar naudingos slyvos?
Reguliarus slyvų vartojimas gali padėti palaikyti kaulų sveikatą.
Kai kurie tyrimai rodo, kad šiuose vaisiuose esančios biologiškai aktyvios medžiagos teigiamai veikia kaulinį audinį.
Slyvos taip pat yra nekaloringos, tačiau suteikia sotumo jausmą, todėl puikiai tinka kaip užkandis žmonėms, besilaikantiems sveikos mitybos principų.
Kiek slyvų galima suvalgyti per dieną?
Daugumai sveikų žmonių optimali dienos porcija yra apie 300 gramų šviežių slyvų.
Tokio kiekio pakanka, kad organizmas gautų naudos neapkraunant virškinimo sistemos.
Žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, dirgliosios žarnos sindromu ar paūmėjus virškinamojo trakto ligoms, dėl tinkamo slyvų kiekio rekomenduojama pasitarti su gydytoju, rašė „tsn“.