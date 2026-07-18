Naktį sunku užmigti? Prieš miegą suvalgykite šį vaisių – miegosite kaip kūdikis

Bananuose yra triptofano – aminorūgšties, kurią smegenys naudoja hormonų serotonino ir melatoninino gamybai.
Taip pat bananuose yra magnio, kuris padeda atsipalaiduoti raumenims ir gerina miego kokybę.
Štai kaip bananai veikia jūsų miegą.
Trys mažai žinomi patarimai, kuriuos išgirdę miegosite it kūdikis
1. Triptofanas virsta miegą skatinančiais hormonais
Svetainės „MedLine Plus“ straipsnyje teigiama, kad bananuose yra triptofano – aminorūgšties (baltymų statybinės medžiagos), kurią smegenys naudoja hormonų serotonino ir melatonino gamybai.
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Serotoninas yra hormonas, padedantis atsipalaiduoti ir reguliuoti miegą, o melatoninas – hormonas, padedantis reguliuoti miego ciklus.
Kai kurie tyrimai rodo, kad su maistu gaunamas triptofanas gali padėti greičiau užmigti ir miegoti kietesniu miegu. Daugiausia triptofano yra geltonos spalvos (gerai prinokusiuose, bet nepernokusiuose) bananuose. Pernokusiuose (pradedančiuose ruduoti) bananuose yra melatonino.
2. Magnis padeda atsipalaiduoti raumenims
Be triptofano, bananuose taip pat yra magnio. Ročesterio universiteto medicinos centras pažymi, kad šis mineralas gali turėti įtakos miegui. Be to, magnis padeda nuraminti raumenis bei nervus ir gali atlikti tam tikrą vaidmenį melatonino gamyboje.
Žmonės, kuriems trūksta magnio, gali susidurti su miego problemomis, todėl banano suvalgymas prieš miegą gali padėti jiems atsipalaiduoti.
3. Kalis gali padėti išvengti naktinių mėšlungių
Kalis yra elektrolitas (krūvį turintis mineralas), kuris gali padėti išvengti raumenų mėšlungio miego metu. Jis taip pat gali prisidėti prie bendros miego kokybės, padėdamas organizmui atsipalaiduoti.
4. Angliavandeniai padeda triptofanui patekti į smegenis
Viename vidutinio dydžio banane yra 27 gramai angliavandenių. Angliavandenių vartojimas prieš miegą gali palengvinti triptofano patekimą į smegenis.
„Padidėjęs triptofano kiekis gali paskatinti didesnę serotonino ir melatonino gamybą, o tai padės greičiau užmigti“, – rašoma straipsnyje.
5. Skaidulos padeda jaustis sotiems
Malonus sotumo jausmas gali padėti išvengti pabudimo vidury nakties dėl alkio. Viename vidutinio dydžio banane yra 3 gramai skaidulų.
Daugiausia skaidulų yra neprisirpusiuose bananuose, tuo tarpu sunokusiuose bananuose didelė jų dalis virsta cukrumi.
6. Vitaminas B6 gerina miego hormonų lygį
Bananuose yra vitamino B6 (piridoksino). Ši nepakeičiama maistinė medžiaga skatina serotonino ir melatonino susidarymą smegenyse, o tai padeda pagerinti miegą.
7. Svarbus vartojimo laikas
Nors banano suvalgymas prieš miegą gali pagerinti miegą, dar naudingiau jį suvalgyti likus vienai ar dviem valandoms iki nakties poilsio. Tai suteikia organizmui laiko suvirškinti vaisių ir pasisavinti jo maistines medžiagas.
Vis dėlto patariama nepasikliauti vien tik bananais. Šis vaisius gali padėti, tačiau tai nėra vienintelis dalykas, garantuojantis kokybišką miegą. Tinkamo miego režimo laikymasis taip pat yra labai svarbus norint gerai pailsėti.
Sveikas miego režimas reiškia:
- Laiko prie ekranų ribojimą prieš miegą;
- Ėjimą miegoti kas vakarą tuo pačiu metu;
- Vėsios, tamsios ir tylios miegamojo aplinkos užtikrinimą;
- Kofeino vartojimo ribojimą antroje dienos pusėje ir vakare.
Parengta pagal unian.net
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