Ne visi pamėgti grybai tinka sriubai: prieš dedant į puodą įsidėmėkit – galit apsinuodyti

Todėl prieš dedant grybus į puodą verta žinoti, kurie iš jų gali kelti didesnę riziką sveikatai ir į ką atkreipti dėmesį renkantis miško laimikį.
Iš kokių grybų negalima gaminti sriubos
Tikriausiai nėra tokio žmogaus, kuris nemėgtų kvapnios sriubos su grybais. O jei juos surinksite patys, sriuba taps dvigubai skanesnė. Tačiau ne visus grybus, kaip pažymi maisto saugos specialistai, galima virti.
Specialistas įvardijo, ką turi žinoti kiekvienas grybautojas: nuodu gali virsti ir sriuba
Pavyzdžiui, nevalgykite pernokusių grybų ir grybų, augančių netoli kelio, jie savo sudėtyje turi daugiausiai sveikatai pavojingų toksinų.
Kokių grybų nereikėtų virti sriubos, nes juose yra toksinų?
Plokšteliniai grybai: voveraitės, raudonikiai.
Šios rūšies grybai verdant gali išskirti toksinų, todėl jų nereikėtų mesti į sriubą.
Pernokę grybai.
Tokiuose grybuose yra sugedusio baltymo, kuris savo savybėmis panašus į chitiną – itin pavojingą junginį, galintį sukelti alergines reakcijas.
Be to, seni grybai būna užkrėsti pelėsiais ir parazitais, kurie į sriubą patenka ją ruošiant.
Grybai renkami prie kelių.
Tokiuose grybuose kaupiasi sunkieji metalai ir įvairios nuodingos medžiagos, dažnai jų koncentracija viršija normą.
Ypač kepurėlės surenka toksinus iš kritulių ir išmetamųjų dujų, gali būti radioaktyvių elementų.
O verdant pernokusius grybus šios nuodingos medžiagos lieka sultinyje.
Iš kokių grybų galite virti sriubą
Skaniausia grybų sriuba būna iš pievagrybių.
Prieš verdant sriubą grybus reikia kruopščiai nuplauti ir išvalyti, mažų grybų negalima pjaustyti, didelius reikia padalyti į kelias dalis.
Po pirmojo virimo grybus geriau apkepti, kad patiekalas įgautų intensyvesnį skonį, o tada juos įmesti į sriubą.
Jei grybai džiovinti, prieš juos ruošiant reikėtų atkreipti dėmesį į šias savybes:
Kepurėlės plokštelė turi būti vientisa, o storis – ne didesnis kaip pusė centimetro.
Pats grybas turėtų būti nedidelis, su aiškiais kepurėlės plokštelių kontūrais.
Kepurėlės spalva turėtų būti šviesiai ruda.
Kokybiško grybo apatinė kotelio dalis yra lygi ir nepažeista.
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