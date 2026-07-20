Braškės gali būti pavojingos: daugelis apie tai sužino per vėlai

Kai kuriems žmonėms braškės gali sukelti alergines reakcijas, kvėpavimo problemas ar simptomus, panašius į apsinuodijimą maistu. Ypač atsargūs turėtų būti tie, kurie yra alergiški beržų žiedadulkėms arba netoleruoja histamino ar salicilatų.
Tai interviu leidiniui Pyszności teigė mitybos specialistė ir „Respo Center“ konsultantė Aleksandra Kuren.
Pasak specialistės, akivaizdžiausias apribojimas yra alergija braškėms. Nors ji pasitaiko rečiau nei reakcijos į riešutus, kiaušinius ar pieną, kai kurių žmonių, ypač vaikų, organizmas į šias uogas gali reaguoti labai stipriai.
Pasidalijo patarimais, kaip auginti braškes, kad derlius niekuomet nenuviltų
Galimi simptomai: odos bėrimas, paraudimas, lūpų ar srities aplink burną patinimas, skrandžio diskomfortas, kvėpavimo sutrikimai.
Kartais reakcija pasireiškia iš karto po vartojimo, tačiau kai kuriais atvejais simptomai gali atsirasti tik po kelių valandų. Net ir žmonėms, neturintiems žinomos alergijos, per didelis braškių kiekis kartais gali sukelti odos bėrimus.
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Mitybos specialistė pataria ypatingą dėmesį atkreipti žmonėms, kurie yra alergiški beržų žiedadulkėms. Aktyvaus beržų žydėjimo laikotarpiu braškės gali sukelti vadinamąją kryžminę reakciją.
Dėl to suvalgius vos kelias uogas gali atsirasti burnos niežėjimas, deginimo pojūtis ar lūpų patinimas.
Ekspertė aiškina, kad tokia reakcija dažniausiai pasitaiko balandžio ir gegužės mėnesiais, kai ore būna didžiausia beržų žiedadulkių koncentracija.
Tuo tarpu vasaros pradžioje daugelis žmonių tas pačias uogas toleruoja gerokai lengviau. Didelę reikšmę turi ir bendra organizmo būklė – po ligos ar nusilpimo simptomai gali būti stipresni.
Problemų po braškių gali kilti ir žmonėms, turintiems histamino netoleravimą.
Ši uoga gali skatinti histamino išsiskyrimą organizme, todėl jautresniems žmonėms kartais pasireiškia: dilgėlinė, galvos skausmas, pilvo skausmas, kosulys, dusulys.
Braškėmis taip pat nerekomenduojama piktnaudžiauti žmonėms, kurie turi padidėjusį jautrumą salicilatams. Šios medžiagos natūraliai randamos uogose ir gali sukelti nosies užgulimą, slogą arba paaštrinti astmos simptomus.
Nepaisant visų perspėjimų, mitybos specialistė akcentuoja, kad daugumai žmonių braškės išlieka labai sveikas maisto produktas. Jose gausu skaidulų ir antioksidantų, todėl sezoninės uogos gali būti vertinga mitybos dalis, rašo „tsn“.
„Braškės yra vertinga mitybos dalis, turtinga skaidulomis ir antioksidantais.
Tačiau jei turite alergijų, ypač beržų žiedadulkėms, arba netoleruojate histamino ar salicilatų, būkite atsargūs. Sveikata visada turėtų būti pirmoje vietoje“, – pažymėjo mitybos specialistė.
Žmonėms, linkusiems į alergijas ar maisto reakcijas, ekspertė pataria neskubėti valgyti didelių porcijų. Kilus abejonių, pirmiausia geriau suvalgyti vieną ar dvi uogas ir stebėti organizmo reakciją.