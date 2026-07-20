Kiaušinių nauda sveikatai: daug didesnė, nei numanote

Kiaušiniai suteikia visapusiškos naudos sveikatai: nuo smegenų veiklos bei atminties palaikymo iki plaukų, odos ir nagų stiprinimo.
Štai keletas kiaušinių privalumų sveikatai ir priežastys, kodėl jie nusipelno vietos subalansuotoje mityboje.
Kognityvinės sveikatos palaikymas
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
Kiaušiniai yra vienas geriausių cholino šaltinių maiste. Organizmas naudoja choliną acetilcholino – neuromediatoriaus, atsakingo už atmintį, mokymąsi, dėmesio sutelkimą ir raumenų kontrolę – gamybai. Vartoti maisto produktus, kuriuose gausu cholino, ypač svarbu nėštumo metu, nes tai padeda vystytis vaisiaus smegenims. Kiaušiniuose taip pat yra vitamino D, kuris atlieka svarbų vaidmenį visame organizme, įskaitant kaulų sveikatos ir imuniteto palaikymą.
Ilgalaikė akių sveikatos apsauga
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Kiaušinių tryniai yra puikus liuteino, vitamino A ir zeaksantino šaltinis. Šie natūralūs karotenoidai yra svarbūs antioksidantai, kurie kaupiasi tinklainėje ir saugo akis nuo amžinės makulos (geltonosios dėmės) degeneracijos. Šie antioksidantai padeda filtruoti mėlynąją šviesą ir saugo nuo oksidacinio streso, o tai palaiko ilgalaikę akių sveikatą.
Ilgiau išliekantis sotumo jausmas
Kasdienio baltymų poreikio patenkinimas palaiko bendrą sveikatos būklę. Viename dideliame kiaušinyje yra nuo 6 iki 7 gramų kokybiškų baltymų, be to, jis yra puikus sveikųjų riebalų šaltinis. Pradėję dieną nuo dviejų kiaušinių pusryčiams – nesvarbu, ar tai būtų kiaušinienė, virti ar kepti kiaušiniai – gausite apie 13 gramų baltymų. Kiaušiniuose esantys baltymai ir sveikieji riebalai taip pat padeda subalansuoti cukraus kiekį kraujyje. Kadangi kiaušiniuose gausu aukštos kokybės baltymų, jie padeda stiprinti sotumo jausmą ir efektyviau kontroliuoti svorį. Pakankamas baltymų suvartojimas taip pat padeda išsaugoti raumenų masę metant svorį.
Raumenų atsistatymo ir augimo skatinimas
Pakankamas baltymų kiekis po jėgos treniruočių padeda raumenims atsistatyti ir augti. Kiaušiniai skatina raumenų regeneraciją, nes juose yra visų devynių nepakeičiamų aminorūgščių, įskaitant leuciną. Pastarasis yra ypač svarbus raumenų atsistatymui ir augimui, nes stimuliuoja raumenų baltymų sintezę. Raumenų baltymų sintezė svarbi ne tik sportininkams – ji itin aktuali vyresnio amžiaus žmonėms, sveikstantiems po ligų bei tiems, kurie stengiasi išlaikyti savo raumenų masę. Norėdami paruošti idealų užkandį jėgoms atgauti, kiaušinius galite derinti su angliavandeniais.
Plaukų, odos ir nagų stiprinimas
Kiaušiniuose yra biotino – maistinės medžiagos, palaikančios sveiką plaukų, odos ir nagų augimą. Be to, kiaušiniuose esantis vitaminas A skatina sveiką odos ląstelių atsinaujinimą. Kiaušiniuose esantys baltymai ir aminorūgštys suteikia statybinių medžiagų, būtinų keratino ir kolageno gamybai, o tai padeda sustiprinti plaukus bei nagus. Jie taip pat skatina kolageno gamybą ir padeda odai išlaikyti drėgmę, todėl ji atrodo sveikesnė.
Kiaušiniai ir cholesterolis
Nors kiaušiniuose yra maistinio cholesterolio, šiuolaikinėse mitybos rekomendacijose jie pripažįstami kaip maistingas produktas, kuris gali būti sveikos daugumos žmonių mitybos dalis. Asmenys, turintys tam tikrų sveikatos sutrikimų, turėtų laikytis savo gydytojo rekomendacijų.
Parengta pagal nv.ua
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