Ne visi riebalai kenkia: kurių organizmui reikia kasdien?

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja, kad riebalai sudarytų apie 30 proc. viso per dieną su maistu gaunamo kalorijų kiekio, tačiau didžiąją jų dalį turėtų sudaryti nesotieji riebalai. Tuo metu sotieji riebalai turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. per dieną suvartojamos energinės vertės.
Sotieji ir nesotieji riebalai – kuo jie skiriasi?
Riebalai skirstomi į sočiuosius ir nesočiuosius. Sotieji dažniausiai randami gyvūninės kilmės produktuose – svieste, riebioje mėsoje, grietinėlėje, taip pat kai kuriuose augaliniuose produktuose, pavyzdžiui, kokosų ar palmių aliejuje. Per didelis jų kiekis gali prisidėti prie padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje ir didesnės širdies bei kraujagyslių ligų rizikos.
Rukolos salotos su pomidorais ir avokadais
Skirtingai nei sotieji, nesotieji riebalai laikomi palankesniais sveikatai. Jie skirstomi į mononesočiuosius ir polinesočiuosius riebalus, kurie dažniausiai randami augalinės kilmės produktuose bei riebioje žuvyje. Mononesočiųjų riebalų gausu avokaduose, alyvuogių aliejuje, migdoluose ar kituose riešutuose, o polinesočiųjų – sėklose, graikiniuose riešutuose, lašišoje, skumbrėje bei kitose riebiose žuvyse. Būtent šie produktai gali tapti paprastu būdu kasdienę mitybą papildyti organizmui naudingais riebalais.
Sveikatai palankesni pasirinkimai – lengviau pasiekiami
„Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė pastebi, kad augantis susidomėjimas sveikesne mityba skatina pirkėjus daugiau dėmesio skirti produktų sudėčiai ir maistingumui. Žmonės vis dažniau į savo kasdienį racioną įtraukia šviežius vaisius ir daržoves, riešutus, įvairius augalinius aliejus bei kitus mažiau perdirbtus produktus.
Organizmui palankių nesočiųjų riebalų gausu tokiuose produktuose kaip avokadai, riešutai, sėklos ar alyvuogių aliejus. Riebalų yra ir daugelyje kasdienių produktų – nuo užtepėlių ar pieno gaminių iki užkandžių bei pusryčių produktų, todėl apsiperkant ne visada paprasta greitai įvertinti, kuris pasirinkimas yra palankesnis sveikatai. Būtent todėl vis daugiau dėmesio skiriama aiškiam produktų ženklinimui.
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Vienas iš tokių orientyrų – „Nutri-Score“ sistema, leidžianti greičiau įvertinti bendrą produkto maistinę vertę. Penkių spalvų ir raidžių skalėje produktai žymimi nuo A iki E – nuo palankesnių iki mažiau palankių pasirinkimų. Vertinant atsižvelgiama ne tik į cukraus, druskos ar sočiųjų riebalų kiekį, bet ir į baltymus, skaidulas bei kitus naudingus ingredientus.
Transriebalai – tie, kurių vengti reikėtų labiausiai
Didžiausią dėmesį, skaitant produktų sudėtį ir maistingumo deklaraciją, vertėtų skirti transriebalams. Jie dažniausiai susidaro pramoniniu būdu perdirbant aliejus ir gali būti randami kai kuriuose konditerijos gaminiuose, užkandžiuose ar greitajame maiste. Transriebalai siejami su didesne širdies ligų rizika, todėl suvartojamą jų kiekį racione rekomenduojama kuo labiau mažinti.
„Apie transriebalų buvimą gali išduoti tokie ingredientai kaip „iš dalies hidrinti“ ar „dalinai hidrinti“ augaliniai riebalai. Taip pat verta atkreipti dėmesį į sočiųjų riebalų kiekį maistingumo deklaracijoje bei vengti itin stipriai perdirbtų produktų, kurių sudėtyje gausu įvairių riebalų mišinių“, – aiškina M. Anilionė.
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