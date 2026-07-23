Alyvuogių aliejus tuščiu skrandžiu jau seniai laikomas viena populiariausių natūralių priemonių organizmui stiprinti. Vis dėlto vis dažniau klausiama, ar šis įprotis iš tiesų naudingas. Specialistai sutinka, kad alyvuogių aliejus gali turėti teigiamą poveikį sveikatai, tačiau ne mažiau svarbi yra produkto kokybė ir visa kasdienė mityba.
Alyvuogių aliejus tuščiu skrandžiu – kokią naudą jis teikia organizmui?
Daugelis tikisi, kad rytinis šaukštas alyvuogių aliejaus pagerins žarnyno veiklą, sumažins cholesterolio kiekį ar padės atsikratyti pilvo riebalų. Tyrimai rodo, kad alyvuogių aliejus gali būti naudingas širdies ir kraujagyslių bei virškinimo sistemai, tačiau tai nėra susiję vien su tuo, kada jis vartojamas.
Svarbus dalykas, kurį reikia žinoti renkantis riebalus maisto ruošimui
Didžiausia nauda sveikatai pasiekiama tuomet, kai alyvuogių aliejus yra nuolatinė subalansuotos mitybos dalis, o ne vienkartinis priedas. Ekspertų teigimu, kai kuriems žmonėms nedidelis riebalų kiekis ryte gali paskatinti žarnyno veiklą ir palengvinti tuštinimąsi. Tačiau tai nereiškia, kad organizmas automatiškai pradeda deginti riebalus.
Taip pat verta prisiminti, kad viename valgomajame šaukšte alyvuogių aliejaus yra apie 90–120 kcal.
Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus – kaip išsirinkti kokybišką?
Geriausias pasirinkimas – ypač tyras pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus (extra virgin), išgaunamas tik mechaniniais būdais. Jame gausu mononesočiųjų riebalų rūgščių ir vertingų fenolinių junginių. Reguliariai keičiant sviestą ar kitus sočiųjų riebalų šaltinius alyvuogių aliejumi, galima teigiamai paveikti kraujo lipidų rodiklius.
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Perkant verta atkreipti dėmesį į pakuotę ir laikymo sąlygas. Kokybiškas alyvuogių aliejus turėtų būti laikomas taip, kad būtų apsaugotas nuo šviesos ir aukštos temperatūros poveikio.
Vertingos alyvuogių aliejaus medžiagos ir saugus vartojimas
Ypač tyrame pirmojo spaudimo alyvuogių aliejuje yra ne tik oleino rūgšties ir vitamino E. Jame taip pat randama hidroksitirozolio, oleuropeino, oleokantalio ir kitų antioksidacinių bei priešuždegiminių savybių turinčių junginių. Oleokantalis tam tikrus uždegiminius procesus organizme veikia panašiai kaip ibuprofenas, rašo „Fakt“.
Norintiems pradėti vartoti alyvuogių aliejų tuščiu skrandžiu rekomenduojama pradėti nuo vieno arbatinio šaukštelio. Jei organizmas jį gerai toleruoja, kiekį galima padidinti iki vieno valgomojo šaukšto.
Tačiau atsargumo turėtų laikytis žmonės, sergantys tulžies akmenlige, tulžies pūslės ar kasos ligomis, kenčiantys nuo stipraus rūgšties refliukso arba linkę viduriuoti. Tokiais atvejais riebalai, vartojami tuščiu skrandžiu, gali sustiprinti šiuos negalavimus.
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