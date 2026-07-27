Pamirštas vienas vertingiausių ir sveikiausių gėrimų: reguliuoja svorį, mažina pilvo pūtimą

Gaminant naminį sūrį ar varškę, lieka gelsvas skystis – išrūgos.
Portalo „InstaCuppa“ ekspertai aiškina, kaip išrūgos veikia organizmą ir kam jas rekomenduojama vartoti.
Išrūgos – nauda kepenims ir virškinimui
Remiantis MDPI instituto duomenimis, 100 ml išrūgų yra maždaug:
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0,8–1,2 g baltymų, 80–120 mg kalcio, B grupės vitaminų (ypač vitamino B2), gyvųjų probiotinių bakterijų. Be to, išrūgos yra mažai kaloringos – apie 25–30 kcal 100 ml.
Didžiausią naudą lemia jose esantys probiotikai. Kaip nurodoma žurnale „Frontiers“ paskelbtoje tyrimų apžvalgoje, jie padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrofloros pusiausvyrą, gerina virškinimą ir mažina pilvo pūtimą. Todėl reguliarus nedidelių išrūgų kiekių vartojimas gali palaipsniui pagerinti virškinamojo trakto veiklą.
Išrūgų baltymai taip pat lengvai pasisavinami ir padeda raumenims atsistatyti po fizinio krūvio. Nors jų kiekis gerokai mažesnis nei baltyminiuose papilduose, išrūgos vis tiek yra lengvai prieinamas aminorūgščių šaltinis.
Be to, remiantis šiuolaikiniais tyrimais, publikuotais žurnale „Journal of Dairy Science“, išrūgos skatina glutationo – vieno svarbiausių organizmo antioksidantų – gamybą. Glutationas padeda apsaugoti kepenų ląsteles nuo pažeidimų, skatina jų atsistatymą ir dalyvauja natūraliuose toksinų šalinimo procesuose.
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Išrūgų nauda ir galima žala organizmui
Naudingiausiomis laikomos išrūgos, gautos iš šviežio naminio pieno gaminant varškę arba nukošiant raugintą pieną ar jogurtą. Jas taip pat galima naudoti gaminant tešlą, sriubas ar įvairius gėrimus.
Dėl mažo kaloringumo ir baltymų kiekio išrūgos suteikia didesnį sotumo jausmą nei sultys ar saldinti gėrimai. Nors vien išrūgų vartojimas svorio numesti nepadės, jų gėrimas vakare gali sumažinti bendrą suvartojamų kalorijų kiekį, nes ilgiau išlieka sotumo jausmas.
Išrūgose taip pat yra kalio, magnio ir kalcio, kurie padeda palaikyti skysčių pusiausvyrą organizme ir kaulų tvirtumą. Todėl po fizinio krūvio jos gali būti švelni, natūrali alternatyva izotoniniams gėrimams be pridėtinio cukraus.
Tačiau išrūgos tinka ne visiems. Jų reikėtų vengti žmonėms, alergiškiems karvės pieno baltymams arba sergantiems sunkiu laktozės netoleravimu. Sergant lėtinėmis virškinimo sistemos ar inkstų ligomis, prieš reguliariai vartojant išrūgas rekomenduojama pasitarti su gydytoju.
Apibendrinant galima teigti, kad didžiausia išrūgų vertė yra jų sudėtyje esančiuose lengvai pasisavinamuose baltymuose, kalcyje, probiotikuose ir mineraluose. Šios medžiagos dalyvauja daugelyje organizmo procesų – nuo virškinimo ir kepenų funkcijos iki imuninės sistemos palaikymo.
Nors išrūgos gali būti naudingas subalansuotos mitybos elementas, nėra patikimų mokslinių įrodymų, kad jos būtų „naudingiausias“ pieno produktas svorio metimui. Svorio mažėjimą pirmiausia lemia bendras kalorijų balansas ir mitybos bei fizinio aktyvumo įpročiai, rašo „Unian“.
IšrūgosSvorio metimassvorio kontrolė
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