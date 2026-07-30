Atsikratykite patinimų ryte: mitybos specialistė atskleidė naudingojo gėrimo receptą

Tokiais momentais norisi rasti greitą būdą susigrąžinti gaivią išvaizdą. Dalijamės natūralaus kokteilio nuo patinimų receptu, kurį lengvai ir greitai galima pasiruošti namuose.
Šio gėrimo paslaptis – bendras produktų, kuriuose gausu kalio, magnio ir natūralių antioksidantų, poveikis, pastebi mitybos specialistė.
Tokio kokteilio pagrindas – agurkas ir petražolės.
Natūralus energinis kokteilis – pasigaminti lengva, o efektas garantuotas
Agurkuose yra daug vandens, taip pat kalio ir magnio, kurie padeda stiprinti lengvą skysčius varantį poveikį ir šalina iš organizmo vandens perteklių.
Petražolės – neabejotinos lyderės tarp žalumynų pagal kalio kiekį, kuris efektyviai išstumia iš ląstelių druskos perteklių ir užsistovėjusį vandenį.
Poveikiui sustiprinti į gėrimą galima įdėti saliero, spanguolių arba kivį.
Spanguolės garsėja naudingomis savybėmis: jos varo skysčius ir slopina uždegimus. Kivis praturtins gėrimą vitaminu C ir skaidulomis. O salieras – tikras supermaistas, kuriame gausu vitamino C, skaidulų ir kalio, – priduria specialistė.
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Norėdami paruošti kokteilį, stambiais gabalėliais supjaustykite agurką, jei norite – salierą, kivį arba spanguoles. Sudėkite viską į trintuvo indą, įberkite ryšulėlį petražolių ir įpilkite šiek tiek vėsaus vandens. Trinkite iki vientisos masės.
Kad įtvirtintumėte rezultatą, atsikratytumėte užsistovėjusių procesų organizme ir pajustumėte lengvumą, mitybos specialistė rekomenduoja tokį gėrimą gerti kasdien 1 savaitę.