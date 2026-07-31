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Vos žiupsnelis į kavą – ir naudą pajusite greitai: padės virškinimui ir sumažins pilvo pūtimą

2026 m. liepos 31 d. 11:19
Lrytas.lt
Kava su šiuo prieskoniu vis labiau populiarėja tarp žmonių, ieškančių naujų skonių ir paprastų būdų paįvairinti kasdienius įpročius. Šis prieskonis ne tik suteikia gėrimui išraiškingesnį aromatą, bet ir gali padėti palaikyti normalią medžiagų apykaitą bei virškinimą.
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Svarbiausias vaidmuo tenka piperinui – natūraliam junginiui, esančiam pipiruose.
Nors žiupsnelis pipirų puodelyje kavos gali atrodyti neįprastas pasirinkimas, įvairiose pasaulio virtuvėse toks derinys naudojamas jau daugelį metų. Tai paprastas būdas atrasti naujų skonio niuansų ir kartu pasinaudoti galimomis šio prieskonio naudingomis savybėmis. Kodėl šis derinys sulaukia vis daugiau dėmesio?
Kava su pipirais ir piperino nauda

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Svarbiausia pipirų veiklioji medžiaga yra piperinas, kuriam priskiriama nemažai naudingų savybių. Manoma, kad jis pasižymi termogeniniu poveikiu – gali šiek tiek padidinti organizmo energijos sąnaudas ir paskatinti medžiagų apykaitą. Kartu su kava jis sudaro gėrimą, kuris gali teigiamai veikti virškinimo procesus.
Specialistai pažymi, kad piperinas gali padėti palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą ir sumažinti pilvo pūtimą. Kadangi jis pasižymi termogeninėmis savybėmis, gali šiek tiek padidinti kūno temperatūrą ir energijos sąnaudas.
Vis dėlto svarbu prisiminti, kad vien kava su pipirais nepakeis subalansuotos mitybos ir reguliaraus fizinio aktyvumo.
Kokius pipirus rinktis?
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Pipirų rūšis lemia ne tik gėrimo aštrumą, bet ir jo skonio charakterį.
Populiariausias pasirinkimas – šviežiai malti juodieji pipirai, kurie išryškina kavos kakavos ir riešutų natas.
Taip pat verta išbandyti ir kitas rūšis: juodieji pipirai – suteikia kavai sodresnį skonį; žalieji pipirai – prideda gaivumo; baltieji pipirai – sustiprina gėrimo intensyvumą; Kajeno pipirai – suteikia ryškų aštrų ir šildantį poskonį.
Kaip pasigaminti kavą su pipirais?
Paruošti tokį gėrimą labai paprasta. Į jau paruoštą kavą įberkite vieną ar du žiupsnelius šviežiai maltų pipirų ir gerai išmaišykite.
Jei mėgstate intensyvesnį skonį, pipirų galite įmaišyti į maltą kavą dar prieš ją verdant.
Pipirai puikiai dera ir su kitais prieskoniais. Jie dažnai maišomi su ciberžole. Taip pat tinka cinamonas, kardamonas ir imbieras – šie prieskoniai suteikia kavai dar įdomesnį skonį ir aromatą, rašo „Fakt“.
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