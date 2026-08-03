Ši košė naikina „blogąjį“ cholesterolį ir gali padėti išvengti širdies priepuolio

Didžiausia avižų vertė slypi beta gliukane – ypatingos rūšies tirpiosiose skaidulose. Tyrimai rodo, kad ši medžiaga virškinamajame trakte sudaro klampią gelio pavidalo masę, kuri prisijungia cholesterolį ir trukdo jam patekti į kraują. Be to, naujausi moksliniai duomenys rodo, kad beta gliukanas gali teigiamai veikti žarnyno mikrobiomą ir padėti greičiau skaidyti „blogąjį“ cholesterolį.
Medicinos mokslų daktarė, gydytoja Kolin Dogerti išskiria keturis pagrindinius avižinės košės poveikius širdies ir kraujagyslių sistemai.
1. Mažina „blogojo“ cholesterolio kiekį
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Pakeitus saldžius pusryčių dribsnius ar kepinius avižine koše, galima sumažinti bendrą cholesterolio kiekį, ypač mažo tankio lipoproteinų (MTL), vadinamojo „blogojo“ cholesterolio, lygį.
Pasak specialistės, būtent MTL cholesterolis yra pagrindinis veiksnys, skatinantis kraujagyslių plokštelių susidarymą. Laikui bėgant tai gali sukelti aterosklerozę – arterijų susiaurėjimą ir jų sienelių sukietėjimą. Pažeidus vainikines širdies arterijas, širdies raumuo pradeda gauti mažiau deguonies.
2. Padeda kontroliuoti svorį ir mažinti liemens apimtį
Avižose esantis beta gliukanas gali padėti mažinti svorį, ypač veikdamas riebalų sankaupas pilvo srityje.
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Šios skaidulos virškinimo trakte sudaro gelio sluoksnį, kuris sulėtina virškinimą, todėl ilgiau išlieka sotumo jausmas ir sumažėja suvartojamų kalorijų kiekis.
Mokslininkai taip pat mano, kad beta gliukanas gali skatinti sotumo hormonų – leptino, GLP-1 ir PYY – gamybą. Jie siunčia smegenims signalą, kad organizmas jau pasisotino.
3. Padeda palaikyti normalų kraujospūdį
Avižų poveikis kraujospūdžiui vis dar tiriamas, o mokslinių darbų rezultatai nėra visiškai vienodi.
Kai kurie tyrimai rodo ryšį tarp avižų vartojimo ir mažesnio kraujospūdžio, tačiau kiti tokio poveikio nepatvirtino. Specialistai mano, kad skirtumus galėjo lemti skirtingos tyrimų sąlygos.
Vis dėlto gydytoja pabrėžia, kad avižinė košė neturi neigiamo poveikio kraujospūdžiui, o kitos jos naudingos savybės daro šį produktą vertingu širdies ligų prevencijai.
4. Padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje
Avižose yra avenantramidų – unikalių junginių, pasižyminčių antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis.
Tyrimai rodo, kad šios medžiagos gali sumažinti atsparumą insulinui, padėti kepenims efektyviau pasisavinti gliukozę ir slopinti per didelę jos gamybą.
Dėl to avižinė košė gali padėti mažinti cukraus kiekį kraujyje tiek nevalgius, tiek po valgio. Tai ypač svarbu, nes diabetu sergantiems žmonėms širdies ligų rizika yra gerokai didesnė – padidėjęs gliukozės kiekis pažeidžia kraujagysles ir spartina aterosklerozės vystymąsi.
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