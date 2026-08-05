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Ar galima užšaldyti arbūzą? Ekspertai paaiškino, kas nutinka jį atitirpinus

2026 m. rugpjūčio 5 d. 11:35
Lrytas.lt
Nuomonės dėl arbūzo šaldymo išsiskiria. Vieni nenori išmesti likusio vaisiaus, kiti mano, kad atšildytas jis nebebus toks skanus kaip šviežias vasarą. Tad ar verta šaldyti arbūzą ir kas su juo nutinka?
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Specialistai paaiškino, ar verta laikyti arbūzą šaldiklyje ir kaip tai padaryti tinkamai. Apie tai rašo gyvenimo būdo ekspertė Martha Stewart.
Ar galima šaldyti arbūzą?
Užšaldžius arbūzą, jo maistinė vertė nesumažėja ir jis netampa nesaugus vartoti. Tačiau jo tekstūra pasikeičia negrįžtamai.

Patarimai, kaip išsirinkti skaniausią arbūzą

Taip nutinka dėl cheminių ir fizinių procesų, vykstančių vaisiaus viduje veikiant minusinei temperatūrai. Kadangi arbūzą sudaro daugiau kaip 90 proc. vandens, šaldant jis plečiasi ir pažeidžia švelnias vaisiaus skaidulas.
Maisto technologė Abby Thiel ledo kristalus lygina su mažomis ietimis, kurios mikroskopiniu lygmeniu deformuoja ląsteles.
„Kai arbūzas atitirpsta, pažeistos ląstelės nebegali išlaikyti savo struktūros ir vidinio slėgio, kuris suteikia vaisiui tvirtumo. Vandeniui ištekant iš ląstelių, arbūzas praranda traškumą, tampa minkštesnis ir vandeningesnis“, – aiškina specialistė.
O kaip su maistine verte?
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Nepaisant tekstūros pokyčių, užšaldymas puikiai išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Žema temperatūra sulėtina chemines reakcijas, dėl kurių šios naudingos medžiagos skyla, todėl šaldytame arbūze jų gali išlikti daugiau nei ilgą laiką kambario temperatūroje laikytame vaisiuje.
Ar pasikeičia skonis?
Ekspertų teigimu, užšaldžius ir atitirpinus arbūzą jo skonis iš esmės išlieka toks pats. Didžiausias pokytis – tekstūra: vaisius tampa minkštesnis, praranda traškumą ir išskiria daugiau sulčių, rašo „tsn“.
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