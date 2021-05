Diskoteka ant jūsų stalo: geltonos spalvos skanėstų receptai „Eurovizijos“ finalui

Kad konkurso finalas prie televizorių ekranų taptų dar ypatingesnis, verta toliau skleisti geltonąją bangą ir šįsyk šventinį stalą papuošti originaliais geltonais skanėstais.

Tikra diskoteka ne tik namuose, bet ir ant jūsų stalo? Tikrai taip! Thierry Lauvray, prekybos tinklo „Iki“ konditerijos ekspertas, sako, į „Eurovizijos“ peržiūrą namuose galima pažvelgti originaliai ir susikurti tikrą šventę. Jo teigimu, maistas visuomet kuria ypatingą atmosferą, sukuria gerą nuotaiką ir suburia žmones.

„Šventės be skanių patiekalų neįsivaizduojamos nuo seniausių laikų. Gimtadieniams kepame tortus, per Kalėdas džiaugiamės tradiciniais patiekalais, tad kodėl neparuošus stalo ir „Eurovizijai“? Juk lietuviams tai antra religija po krepšinio“, – sako T.Lauvray.

Konditerijos ekspertas su džiugesiu laukia „Eurovizijos“ finalo ir linki lietuviams pergalės: „Šiemet finalas tikrai bus kitoks. Pirmiausia dėl to, kad dėl pandemijos konkurso laukėme net dvejus metus. Be to, lietuvių šansai laimėti konkursą ar patekti į dešimtuką yra didžiausi per pastarąjį dešimtmetį. Akivaizdu, kad švęsti šiemet tikrai turime ką.“

T.Lauvray pastebi, kad svarbiausias bet kokios šventės atributas yra mylimi žmonės ir kruopščiai apgalvotas skanėstų stalas.

„Labai svarbu džiaugtis net mažiausiomis akimirkomis, bet su gyslele kūrybiškumo galima susikurti išties didelę šventę. Šiemet siūlau skirti ypatingą dėmesį vakarienės stalui ir paruošti keletą labai paprastų, bet šventiškų geltonų patiekalų. Sukurtos atmosferos nepamiršite niekada, be to, šventinio stalo nuotraukomis galėsite dalintis socialiniuose tinkluose ir nustebinti visus draugus“, – teigia T.Lauvray.

O tiems, kurie neturi laiko gaminti, prekybos tinklas yra paruošęs staigmeną – geltoną tortą „Discoteque“.

T.Lauvray teigimu, geltonai diskotekišką stalą galima susikurti su paprasčiausiais produktais: įvairiausiomis daržovėmis, vaisiais, desertais. Konditerijos ekspertas pataria į šventinį stalą žiūrėti kuo paprasčiau, tačiau nepamiršti vienos taisyklės – jis šį šeštadienį būtinai turi būti geltonas.

T.Lauvray dalijasi keliais paprastais, bet labai geltonais receptais.

Pagrindinis vakaro patiekalas – vištienos kepsneliai su kukurūzų burbuolėmis ir geltonosiomis paprikomis

Reikės:

500 g vištienos filė

2 vnt. kukurūzų burbuolių

2 vnt. geltonosios saldžiosios paprikos

1 pakuotės panko džiūvėsėlių

1 kiaušinio

aliejaus

2 skiltelių česnako druskos, pipirų, mėgiamų prieskonių saldžiarūgščio arba mangų padažo (nebūtinai)

Kaip gaminti

Vištieną supjaustykite vidutinio dydžio gabalėliais, dėkite į indą. Užtarkuokite česnaką, pagardinkite druska, pipirais ir mėgiamais prieskoniais, užpilkite šaukštą aliejaus. Viską išmaišykite ir leiskite pasimarinuoti. Paprikas supjaustykite riekelėmis, o kukurūzo burbuolę – trimis dalimis. Pagardinkite aliejumi, druska, pipirais, tarkuotu česnaku ir mėgiamais prieskoniais.

Vištieną pamirkykite kiaušinio plakinyje, apibarstykite panko džiūvėsėliais ir dėkite į skardą kartu su paprikomis ir kukurūzais. Kepkite orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje apie 15-20 minučių. Patiekite su saldžiarūgščiu ar mangų padažu.

Vakaro desertas – gaivus mangų desertas su jogurtu ir migdolais

Reikės:

2 vnt. sunokusių mangų

pasiflorų tyrės

200 ml graikiško jogurto

migdolų drožlių

Kaip gaminti

Mangus nulupkite, supjaustykite mažais vienodo dydžio gabalėliais. Dalį mangų gabalėlių dėkite į taurę, užklokite graikiško jogurto sluoksniu, o ant jo vėl uždėkite mangų. Užpilkite šiek tiek pasiflorų tyrės. Jeigu neturite – ne bėda. Tinka geltonų vaisių uogienės ar paprasčiausias cukraus sirupas. Papuoškite migdolų drožlėmis.

Vakaro gėrimas – naminis citrinų limonadas

Reikės:

1 stiklinės cukraus

1 stiklinės ką tik išspaustų citrinų sulčių

vandens

Kaip gaminti

Užvirinkite vieną stiklinę vandens. Į vandenį berkite cukrų ir maišykite, kol šis ištirps. Išjungę kaitrą į paruoštą sirupą supilkite citrinų sultis. Atvėsinę atskieskite šaltu vandeniu ir ledo kubeliais pagal skonį. Skanaus!