Pasak Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, medus mūsų šalyje yra itin mėgstamas, o jo populiarumą rodo ir augantys pardavimai – per pastaruosius metus medaus paklausa išaugo net 9,7 procento.

„Medaus pardavimai kasmet nuosekliai didėja. Prekybos tinkle siūlome platų įvairiausio medaus asortimentą: pirkėjams siūlome ir vietinio, lietuviško, ir ekologiško, įvairiais priedais praturtinto medaus. Duomenys rodo, kad medaus per metus parduota 9,7 proc. daugiau.

Pastebime, kad sveikatai palankesnės mitybos rekomendacijomis besivadovaujantys pirkėjai renkasi daugiau organizmui naudingų produktų, cukrų keičia medumi, todėl šis produktas dažnai atsiduria pirkėjų krepšelyje“, – teigia komunikacijos vadovė.

Anot V. Budrienės, populiariausias yra lietuviškas tradicinis šviesus medus. Tačiau pirkėjai noriai renkasi ir medų su koriu, intensyvesnio skonio grikių medų, taip pat ekologišką gėlių medų. Žmonės taip pat ragauja ir priedais praturtintus medaus produktus, pavyzdžiui, medaus skanėstą su imbieru ir citrina arba medaus ir šaltalankių mišinį.

Pamėgtas dėl antibakterinių savybių

Thierry Lauvray, prekybos tinklo „Iki“ konditerijos ekspertas, pasakoja, kad medus nuo seno yra pamėgtas dėl didelės naudos sveikatai: kadangi pasižymi antibakterinėmis savybėmis, jis tradiciškai buvo naudojamas kaip vaistas, kuris skatina žaizdų gijimą, mažina astmos simptomus, dantenų, širdies ligas, gerina smegenų veiklą.

Medus taip pat naudojamas ir kaip vaistas gerklės skausmui ar perštėjimui gydyti. O konditerijos produktuose medumi dažnai keičiamas cukrus, medus naudojamas kaip natūralus saldiklis.

Kaip pasakoja konditerijos ekspertas, medaus išvaizda ir skonis priklauso nuo gėlių, iš kurių gaunamas nektaras: šviesesnės spalvos medus paprastai yra surenkamas iš dobilų. Jis paprastai būna švelnesnio skonio. O gintaro spalvos, tamsesnis medus dažnai surenkamas iš grikių. Šios rūšies medus pasižymi pačiu intensyviausiu skoniu.

Naudojamas ne tik konditerijoje

Anot T. Lauvray, nors medus dažnai naudojamas konditerijoje, tačiau medų taip pat sėkmingai galima panaudoti ir gaminant pikantiškus receptus ar netgi paskaninti mėsos patiekalus. Medų savo virtuvėje dažnai naudoja ir europiečiai, ir amerikiečiai, tačiau šis ingredientas ypatingai pamėgtas Artimuosiuose rytuose bei Azijoje.

Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad Senovės Romoje kai kuriuos mėsos produktus mirkydavo meduje ir vėliau pagardindavo prieskoniais: tokiu būdu pagaminta sūdyta ar vytinta mėsa įgaudavo saldesnio poskonio. O, pavyzdžiui, Indijoje nuo seno medus buvo vartojamas vaisiams konservuoti. Turkijoje medus dažnai naudojamas tradicinių saldumynų gamyboje. O Azijoje labai populiarus yra sojos padažo ir medaus derinys, su kuriuos valgomos įvairios salotos ar mėsos patiekalai.

Konditerijos ekspertas pasakoja, kad medus puikiai tinka prie kiaulienos ar vištienos patiekalų. Šis produktas taip pat plačiai naudojamas gaminant įvairiausius padažus, skirtus salotoms ar mėsos glazūravimui.

Be to, anot eksperto, medus yra daug saldesnis ir sveikesnis už cukrų, todėl norint pasaldinti ar paskaninti patiekalą, jo pakanka vos nedidelio šaukštelio.

Kalbėdamas apie konditerinių patiekalų gamybą T. Lauvray sako, kad medus ypač puikiai tinka, kai norima sukurti sudėtingesnį ir subtilesnį už cukraus saldumą skonį.

„Skirtingas medus konditerijos gaminiams gali suteikti įvairius skonio atspalvius. Pavyzdžiui, rapsų žiedų medus gaminiui suteikia kartoką skonį, kuris konditerijoje paprastai nėra pageidaujamas. Dėl to gaminant tortus, pyragus, sausainius ir kitus gardumynus labiau tinka dobilų, liepų, kiaulpienių ar grikių medus. Be to, natūralus medus padeda ilgiau išlaikyti kepinio šviežumą, nes ilgiau išlaiko drėgmę“, – pasakoja konditerijos ekspertas.

T. Lauvray siūlo ir itin paprastą, bet ypač skanios medaus duonos receptą – ši duona itin patiks vaikams.

Duona su medumi ir prieskoniais

Reikės:

2/3 puodelio rudojo cukraus

1/3 puodelio pieno

2 puodelių universalių miltų

1 su puse šaukštelio kepimo miltelių

1/2 šaukštelio malto cinamono

1/2 šaukštelio malto muskato

žiupsnelio maltų gvazdikėlių

2 didelių kiaušinių

1/2 puodelio medaus

1/3 puodelio augalinio aliejaus

Kaip gaminti

Pirmiausia iki 165 laipsnių įkaitinkite orkaitę. Tuomet nedideliame puode sumaišykite rudąjį cukrų ir pieną. Viską ant nedidelės ugnies maišydami pavirkite tol, kol ištirps cukrus. Jam ištirpus puodą nuimkite nuo ugnies.

Tuomet į didesnį dubenį supilkite miltus, kepimo miltelius, cinamoną, muskatą ir gvazdikėlius. Kitame dubenyje sumaišykite kiaušinius, medų, aliejų ir rudąjį cukrų ir viską gerai suplakite. Mišinį supilkite į miltus ir viską gerai išmaišykite.

Skardą, skirtą kepti duonai, ištepkite sviestu ir į ją supilkite tešlą. Kepkite orkaitėje apie 50-60 minučių arba tol, kol dantų krapštukas, įkištas į duonos centrą ir ištrauktas, liks švarus.

Duonai iškepus leiskite jai bent 10 minučių atvėsti.

Skanaus!