Marinuotos cukinijos ar patisonai: patarimai ir 2 receptai norintiems išbandyti kai ką naujo

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad pastaruoju metu pirkėjai konservuoti renkasi ne tik tradicines, bet ir įdomesnes daržoves, o jų krepšeliuose vis dažniau atsiduria ir aguročiai ar patisonai.

„Konservavimas ir daržovių bei vaisių paruošimas žiemai – neatsiejama kiekvienos vasaros dalis. Būtent dabar, prasidėjus rugpjūčiui, pats įvairiausių gėrybių derlius. Jų platų asortimentą galima rasti ir parduotuvėse.

Ir nors pomidorai ir agurkai vis dar rikiuojasi populiariausių daržovių trejetuke, pastebime, kad pastaruoju metu tarp pirkėjų išauga susidomėjimas ir aguročiais, patisonais, cukinijomis ar burokėliais“, – teigia V. Budrienė.

Anot komunikacijos vadovės, įpusėjus vasarai pastebimas ne tik daržovių, bet ir konservavimui skirtų prekių: stiklainių ir dangtelių paklausos didėjimas. Taip pat liepos ir rugpjūčio mėnesiais išauga ir konservuoti reikalingų ingredientų: cukraus ir druskos pardavimai.

Rinkitės jaunas daržoves

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių ekspertė, teigia, kad užkonservuoti galima praktiškai kiekvieną mėgstamą daržovę ar vaisių.

Anot jos, tai daryti yra geriausia, kol sodo ir daržo gėrybės pačios šviežiausios ir jauniausios. Būtent neperaugusios daržovės bei vaisiai geriausiai išlaiko savo formą ir traškumą. Maisto ekspertės teigimu, žiemai pasiruošti mėgstamas gėrybes nėra sudėtinga.

Tačiau keliomis pagrindinėmis konservavimo taisyklėmis vadovautis reikėtų.

„Konservuotų daržovių skoniui daugiausiai įtakos turi marinatas, todėl visų pirma svarbiausia jį tinkamai pasiruošti. O tam, kad marinatas būtų skanus ir praturtintų gėrybių skonį, reikalingos tam tikros proporcijos. Jis negali būti per saldus, per sūrus ar per rūgštus“, – teigia vaisių ir daržovių ekspertė.

Ruošiant marinatą aklai ingredientų dėti nereikėtų. Pavyzdžiui, jeigu marinatui reikia 1 litro vandens, tai rūgšties privalo būti 100–200 ml. Tiesa, ekspertė pabrėžia, kad jeigu norite pasiruošti sveikesnį marinato variantą, vietoj baltojo rafinuoto cukraus galite rinktis ir rudąjį nerafinuotą arba pasaldinti marinatą medumi.

Išmėginkite įvairesnius ingredientus

Dar vienas ir bene svarbiausias konservavimo komponentas – actas. Pasak ekspertės, jį galima rinktis tokį, koks patinka labiausiai.

„Nors konservavimui Lietuvoje vis dar populiaru naudoti tradicinį actą, nebijokite paeksperimentuoti. Mat daržovių marinavimui puikiai tinka ir obuolių actas. Būtent jį anksčiau žmonės gamindavosi patys ir naudodavo ruošdami įvairiausius marinatus. Obuolių actas išsiskiria salstelėjusiu skoniu, todėl jis konservuotoms daržovėms ir netgi vaisiams suteikia ypatingo saldžiai rūgštaus skonio“, – pasakoja J.Sabaitienė.

Norintys išskirtinesnių ir egzotiškesnių skonių konservavimui galėtų rinktis ir rytiečių pamėgtą ryžių actą.

„Ryžių actas yra pagamintas iš fermentuotų ryžių. Jis pasižymi švelniu, šiek tiek saldžiu skoniu. Šis actas yra vienas pagrindinių daugelio Azijos patiekalų ingredientų, įskaitant marinuotas daržoves, sušiams skirtus ryžius ar salotų padažus“, – teigia ekspertė.

Taip pat ji sako, kad konservuojant mėgstamus produktus vien druska, pipirais ir rūgštimi apsiriboti nereikia. Tam puikiai tinka patys įvairiausi prieskoniai ar žolelės, pradedant krapais ir baigiant aitriosiomis paprikomis.

„Jeigu norite savo ruošiamoms daržovėms suteikti gaivaus skonio – naudokite mėtas ir čiobrelius, išskirtinesnio skonio gėrybėms suteiks gvazdikėliai, kalendros, rozmarinai arba juodųjų serbentų, vyšnių lapai. Jeigu mėgstate aštriau, į stiklainį galite įmesti ir žalių česnakų, čili pipirų ar Chalapos aitriųjų paprikų“, – sako J. Sabaitienė ir dalijasi ir abejingų nepaliksiančių konservuotų cukinijų ir patisonų receptais.

Marinuotos cukinijos su kalendromis

Reikės:

kelių jaunų, neperaugusių cukinijų

pasirinkto acto

druskos

cukraus arba medaus

šviežių krapų

kelių skiltelių česnako

kelių juodųjų pipirų grūdelių

šviežių kalendrų

Kaip gaminti

Cukinijas supjaustome stambesniais gabalėliais. Tuomet į pusės litro stiklainį beriame šaukštą cukraus arba medaus ir šaukštelį druskos. Pilame apie 50 ml acto.

Toliau į stiklainį beriame pipirus, dedame krapus, kalendras, metame kelias skilteles česnako. Į stiklainį sudedame supjaustytas cukinijų riekeles. Ir viską užpilame verdančiu vandeniu.

Stiklainius sustatome į vandens puodą, juos pridengiame (neužsukame) dangteliais ir kaitiname 10-15 minučių. Sandariai užsukame, apverčiame stiklainius, šiltai uždengiame ir paliekame visiškai atvėsti.

Marinuoti aštrūs patisonai

Reikės:

jaunų, neperaugusių patisonų

pasirinkto acto

druskos

cukraus arba medaus

šviežių krapų

kelių skiltelių česnako

kelių juodųjų pipirų grūdelių

kelių aitriųjų paprikų

Kaip gaminti

Į pusės litro stiklainį beriame šaukštą cukraus arba medaus ir šaukštelį druskos. Pilame apie 50 ml acto. Toliau į stiklainį beriame pipirus, dedame krapus, susmulkintas aitriąsias paprikas, metame kelias skilteles česnako.

Į stiklainį sudedame patisonus. Ir viską užpilame verdančiu vandeniu. Stiklainius sustatome į vandens puodą, juos pridengiame (neužsukame) dangteliais ir kaitiname 10-15 minučių.

Sandariai užsukame, apverčiame stiklainius, šiltai uždengiame ir paliekame visiškai atvėsti. Skanaus!