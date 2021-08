3 įdarytų paprikų receptai: išsirinks ir mėsėdžiai, ir vegetarai

Nuo Azijos iki Pietų Amerikos

„Paprikos – pikantiško skonio, sultingumu pasižyminčios daržovės. Paprikas nuo seno mėgsta ir lietuviai, todėl šios daržovės dažnai atsiduria mūsų prekybos tinklo pirkėjų krepšeliuose. Ši daržovė – universali: ji skani tiek žalia, tiek termiškai apdorota. Žaliomis paprikomis dažnai yra gardinamos įvairiausios gaivios salotos, žalių paprikų juostelės puikiai dera ir prie humuso ar kitų užtepėlių. Paprikos dedamos į sriubas, įvairiausius troškinius, kepamos ant grilio“, – pasakoja J.Sabaitienė.

Kaip teigia ekspertė, paprikos – visame pasaulyje pamėgtos daržovės, tačiau kai kuriose šalyse jos itin garbinamos. Pavyzdžiui, Vengrijoje ši daržovė netgi vadinama nacionaline. Ja gardinamos ne tik sriubos, troškiniai, bet ir žymusis vengriškas guliašas. Be to, šioje šalyje paprikas mėgstama įdaryti įvairiausiais mėsos įdarais ir troškinti puode.

Paprikas mėgsta ir pietų amerikiečiai: šias daržoves jie dažnai naudoja ruošdami takus, buritus ar kesadilijas, paprikomis gardina ir garsiąją savo „Chili con carne“ mėsos sriubą.

Ši daržovė populiari ir Azijoje. Ji dažnai dedama į ryžių ar rytietiškų makaronų patiekalus, salotas, kepta su įvairiausias padažais ir kitomis daržovėmis paprika dažnai naudojama ir kaip garnyras.

Pasak J.Sabatienės, paprikos pasižymi ne tik skoninėmis, bet ir sveikatai naudingomis savybėmis: šios daržovės yra puikus vitamino A, C ir kalio šaltinis. Paprikose taip pat yra daugybė skaidulų, folio rūgšties netgi geležies. Paprikos pasižymi ir organizmui taip reikalingų skysčių gausa. Mat šioje daržovėje randama net 92 proc. vandens. Paprikose taip pat yra ir antioksidantų, kurie gali sumažinti akių ligų riziką.

Dėl didelio vandens kiekio paprikose labai mažai kalorijų. Viename pjaustytos paprikos puodelyje galima rasti vos 46 kalorijas.

J.Sabaitienė dalijasi dar keturiais faktais apie šią daržovę.

Nėra aštrios. Paprikos yra vienintelis pipirų šeimos narys, kuris negamina kapsaicino – cheminės medžiagos, sukeliančios aštrumo pojūtį. Būtent dėl šios priežasties paprikas žmonės dažnai vadina saldžiaisiais pipirais.

Prisotintos vitamino C. Lyginant su kitomis daržovėmis ar vaisiais paprikos pasižymi ypač dideliu vitamino C kiekiu. Paprikoje vitamino C yra net tris kartus daugiau nei apelsinuose. Didelėje paprikoje galima rasti daugiau nei tris kartus kasdienės, organizmui reikalingos vitamino C dozės.

Saldumas priklauso nuo sunokimo lygio. Ar žinojote, kad raudonosios, geltonosios ar oranžinės paprikos yra tiesiog žaliosios paprikos, kurios buvo paliktos ilgiau nokti? Įdomu dar ir tai, kad skirtingo sunokimo lygio paprikos pasižymi skirtingu skoniu. Žalia paprika – karčiausia, raudona – pati saldžiausia.

Naudojamos Rytų medicinoje. Tradicinėje kinų medicinoje paprikos buvo naudojamos gydant kai kurias sveikatos problemas. Kinai manė, kad paprikų vartojimas gali padėti pagerinti prastą kraujotaką, virškinimo sutrikimus, apetito praradimą.

Vaisių ir daržovių ekspertė siūlo daugiau paprikų įtraukti ir į kasdienį savo racioną bei dalijasi trimis, įdarytų paprikų receptais.

Jautiena įdarytos paprikos

Reikės:

½ puodelio ryžių

kelių šaukštų alyvuogių aliejaus

1 vidutinio dydžio supjaustyto svogūno

2 šaukštų pomidorų pastos

3 skiltelių susmulkinto česnako

500 g maltos jautienos

kelių kubeliais supjaustytų pomidorų

1 1/2 šaukštelio džiovintų raudonėlių

žiupsnelio druskos

žiupsnelio šviežiai maltų juodųjų pipirų

6 pašalintomis viršūnėlėmis ir šerdimis paprikų

1 puodelio mėgstamo tarkuoto sūrio

šviežių susmulkintų petražolių

Pagaminimas

Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Tuomet nedideliame inde išvirkite ryžius. Didelę keptuvę įkaitinkite iki vidutinės liepsnos ir įpilkite šlakelį aliejaus. Į keptuvę įberkite svogūną ir pakepkite, kol šis gražiai pageltonuos. Tuomet įmaišykite pomidorų pastą ir česnaką. Maišydami viską kelias minutes patroškinkite. Į keptuvę sudėkite jautieną. Ją patroškinkite apie 6 minutes. Tuomet į tą pačią keptuvę įmaišykite virtus ryžius ir supjaustytus pomidorus. Viską pagardinkite džiovintu raudonėliu, druska ir pipirais ir patroškinkite dar apie 5 minutes.

Gautą įdarą dėkite į paprikų vidų. Ant viršaus apibarstykite sūriu, apšlakstykite aliejumi. Dėkite į kepimo indą ir apdenkite folija. Viską kiškite į orkaitę ir kepkite apie 35 minutes, kol paprikos suminkštės. Prieš patiekdami papuoškite petražolėmis.

Keptos paprikos su itališku įdaru

Reikės:

4 didelių raudonųjų paprikų

šlakelio alyvuogių aliejaus

500 g maltos vištienos arba kalakutienos

1 arbatinio šaukštelio česnako miltelių

1/2 šaukštelio druskos

¼ šaukštelio aitriųjų pipirų dribsnių

1 skardinės pomidorų savose sultyse

1 1/2 puodelio virtų rudųjų ryžių arba bolivinių balandų kruopų

1 puodelio susmulkintos mocarelos

½ puodelio susmulkinto parmezano

2 šaukštų susmulkintų šviežių bazilikų

Pagaminimas

Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Tuomet kepimo indą švelniai ištepkite aliejumi. Paprikas išilgai perpjaukite per pusę. Pašalinkite sėklas ir dėkite į kepimo indą perpjauta puse į viršų. Tuomet įkaitinkite didelę keptuvę, į ją įpilkite šlakelį alyvuogių aliejaus. Į keptuvę sudėkite mėsą, įberkite česnako miltelius, druską ir aitriųjų pipirų dribsnius. Viską maišydami kelias minutes pakepkite. Tuomet sudėkite pomidorus ir viską vėl patroškinkite. Galiausiai keptuvę nuimkite nuo ugnies. Į ją sudekite ryžius arba kruopas, mocarelą bei pusę parmezano. Viską gerai išmaišykite ir dėkite į paprikų vidų.

Įdarytas paprikas pabarstykite likusiu parmezanu. Į kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens, kad paprikos nepriliptų. Ir orkaitėje kepkite maždaug 30–35 minutes, kol paprikos suminkštės ir sūris ištirps. Paruoštą patiekalą papuoškite šviežiu baziliku.

Paprikos, įdarytos vegetarišku įdaru

Reikalingi produktai

Keptoms paprikoms:

4 didelių raudonųjų paprikų, išilgai perpjautų per pusę

šlakelio alyvuogių aliejaus

žiupsnelio druskos ir juodųjų pipirų

Įdarui:

½ puodelio virtų ryžių

šlakelio alyvuogių aliejaus

1 didelio supjaustyto svogūno

žiupsnelio druskos

2 puodelių supjaustytų vyšninių pomidorų

½ puodelio kapotų šviežių kalendrų

4 susmulkintų skiltelių česnako

1 ½ šaukštelio aitriųjų paprikų miltelių

1 šaukštelio maltų kmynų

1 skardinės konservuotų pupelių

žiupsnelio šviežių maltų juodųjų pipirų

1 šaukšto žaliųjų citrinų sulčių

1 puodelio mėgstamo tarkuoto sūrio

Pagaminimas

Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Tuomet kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi. Papriką apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir pabarstykite druska bei pipirais. Rankomis įtrinkite aliejų iš abiejų paprikos pusių, tada išdėliokite jas supjaustytomis pusėmis į viršų. Kepkite 20–25 minutes, kol pipirai suminkštės. Tuomet jas ištraukite iš orkaitės ir padėkite atvėsti.

Paruoškite įdarą: didelėje keptuvėje pašildykite 2 šaukštus alyvuogių aliejaus, sudėkite svogūną ir berkite pusę šaukštelio druskos. Viską maišydami pakepkite, kol svogūnai įgaus auksinę spalvą. Tuomet sudėkite pomidorus ir viską dar kelias minutes patroškinkite. Pagardinkite kalendromis, česnako ir aitriosios paprikos milteliais, kmynais. Maišydami viską patroškinkite dar kelias minutes. Tuomet į gautą mišinį sudėkite ryžius, pupeles, supilkite žaliosios citrinos sultis. Jeigu reikia – pagardinkite druska bei pipirais. Galiausiai gautą įdarytą dėkite į paprikas ir viską pabarstykite tarkuotu sūriu. Įdarytas paprikas gražinkite į orkaitę ir kepkite apie 12–13 minučių. Papuoškite šviežiomis kalendromis. Skanaus!