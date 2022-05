3 receptai su špinatais: kalorijų mažai, o nauda – neišmatuojama

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad pavasaris ir vasara neįsivaizduojami be šviežių daržovių ir žalumynų: lietuviškų pomidorų, agurkų, salotų ar špinatų.

Špinatai – tikras supermaistas

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja, sako, kad špinatus drąsiai galima būtų pavadinti supermaistu.

„Vos 100 g špinatų slypi ištisas vertingųjų maistinių medžiagų kompleksas. Tai yra tik 23 kalorijos, 0,4 g cukraus ir riebalų, tačiau gausybė skaidulų – 2,2, baltymų – 2,9 g, bei 9 proc. organizmui taip reikalingo vandens. Kadangi špinatai skaidulų šaltinis, jie pagerina virškinimą, taip pat labai naudingi kitoms organizmo sistemoms“, – teigia vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja.

Špinatus žmonės valgo senų laikų. Jie pamėgti dar Persijoje, VII amžiuje špinatai paplito ir Kinijoje, o maždaug XII amžiuje – Europoje.

Špinatus geriausia valgyti šviežiai skintus – kuo špinatai ilgiau stovi šaldytuve, tuo labiau nuvertėja jų maistinės savybės.

J.Sabaitienė dalijasi ir dar keliais įdomiais faktais apie špinatus.

Įdomūs faktai

Nauda sveikatai. Špinatuose gausu vitaminų ir mineralų. Dėl tokių maistinių medžiagų kaip vitaminas A, folio rūgštis, vitaminai C, E, K1 bei mineralų – geležies, kalcio, natrio ir magnio – špinatai yra svarbi subalansuotos mitybos dalis. Jau vien dėl gausaus vitaminų, mineralų bei kitų vertingųjų medžiagų kiekio špinatus verta valgyti dažnai. Be to, juose yra antioksidantų kempferolio bei kvercetino, dalyvaujančių kasdieniuose medžiagų apykaitos procesuose. Šie žalumynai laikomi funkciniu maistu – tai reiškia, kad juose gausu fitocheminių medžiagų ir bioaktyvių junginių, ženkliai prisidedančių prie geros sveikatos būklės.

Špinatai virtuvėje. Siekiant išsaugoti visas vertingas maisto medžiagas, geriausia špinatų termiškai neapdoroti. O apdorojant, pakanka pavirti vos 1 minutę, kad išliktų visi vitaminai ir mineralai. Taip pat rekomenduojama špinatus susmulkinti – taip pasisavinama daugiau karotinoido liuteino.

Kūrybiškas patiekimas. Kadangi špinatų nereikia ilgai gaminti, juos galite dėti į įvairiausius patiekalus. Neapdoroti špinatai puikiai tiks pavasarinėms salotoms su avokadais ar riešutų sviestu. Apvirti vandenyje ar garuose špinatai nepamainomi su makaronais, kaip garnyras prie mėsos ar žuvies patiekalų. Jų galima dėti ir į įvairius pyragus, apkepus, blynelius bei glotnučius. Šie lapuočiai ypač dera kiaušinienėms, sriuboms, troškiniams – beveik visiems jūsų mėgstamiems patiekalams.

„Iki“ atstovė dalijasi ir trimis receptais su špinatais – nuo blynelių iki graikiško pyrago.

Žalieji blyneliai

Tešlai reikės:

300 ml pieno

100 ml vandens

2 kiaušinių

200 g kvietinių miltų

100 g špinatų

1 saujos gražgarsčių

3 v. š. saulėgrąžų aliejaus

1/2 a. š. sodos

1/2 a. š. druskos

2 v. š. saulėgrąžų aliejaus

Įdarui:

300 g bulvių

1 a. š. sviesto

2 v. š. grietinės

1/2 a. š. druskos

150 g pievagrybių

3 v. š. alyvuogių aliejaus

Gaminame

Visus tešlai skirtus ingredientus, išskyrus aliejų, suberkite į elektrinį maišytuvą ir išmaišykite iki glotnios konsistencijos. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir iškepkite lietinius blynus.

Bulves nuskuskite, supjaustykite kubeliais ir virkite apie 20 minučių, kol suminkštės. Nupilkite vandenį, bulves pasūdykite, įdėkite sviesto, grietinės ir sutrinkite. Pievagrybius nuplaukite, susmulkinkite ir suberkite į įkaitintą keptuvę su šlakeliu aliejaus. Kepkite 5–7 minutes. Grybus įmaišykite į bulves ir įvyniokite į blynelius.

Špinatų padažas

Reikės:

400 g špinatų

2 česnako skiltelių

50 g sviesto

1 v. š. miltų

250 ml pieno

100 ml grietinėlės

1 a. š. druskos

1/4 a. š. maltų juodųjų pipirų

Gaminame

Špinatus nuplaukite ir nuplikykite verdančiu vandeniu. Nusausinkite ir susmulkinkite. Keptuvėje išlydykite sviestą, įdėkite miltų ir maišydami kepkite, kol miltai pageltonuos. Susmulkinkite ir į keptuvę suberkite česnakus. Kai jie paskleis malonų aromatą, supilkite pieną ir plakite kulinarine šluotele, kol mišinys taps vientisas.

Į keptuvę suberkite susmulkintus špinatus, pagardinkite druska bei pipirais ir kepkite dar 7–8 minutes. Į padažą įmaišykite grietinę, dar porą minučių pakaitinkite ir patiekite padažą karštą su mėsa, žuvimi ar kitu patiekalu.

„Spanakopita“

Reikės:

8 lakštų filo tešlos

Įdarui:

500 g šviežių mažųjų špinatų

100 g svogūnų

2 kiaušinių

2 v. š. smulkintų šviežių petražolių

2 v. š. smulkintų šviežių krapų

250 g fetos

2 v. š. alyvuogių aliejaus

1 a. š. druskos

1/2 a. š. šviežiai maltų juodųjų pipirų

Patepti:

2 v. š. alyvuogių aliejaus

4 v. š. išlydyto sviesto

Gaminame

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Šaltu vandeniu nuplaukite špinatus, gerai nusausinkite ir suberkite juos į didelį dubenį. Ant špinatų berkite susmulkintus svogūnus, fetą, petražoles bei krapus, įmuškite kiaušinius, įpilkite šaukštą alyvuogių aliejaus, įberkite druskos, pipirų ir viską gerai išmaišykite.

Ištepkite kepimo skardą alyvuogių aliejumi, klokite 4 filo tešlos lakštus ir aptepkite juos lydytu sviestu. Ant tešlos gabalėlių dėkite po gerą šaukštą ar du įdaro.

Pyragėlius užklokite likusiais tešlos lakštais ir taip pat aptepkite lydytu sviestu. Pašaukite spanakopitas į orkaitę ir kepkite 40 minučių, kol tešla taps traški ir švelniai paruduos.