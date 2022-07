Mangų ir aviečių desertas su maskarpone: paprasta, vasariška ir gardu

Pasak prekybos tinklo „Rimi“ produktų vadovės Rūtos Genienės, pagal populiarumą tarp pirkėjų avietes lenkia tik braškės ir šilauogės.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad avietėse yra daug skaidulų, be to, jose gausu organizmui naudingų mineralų: geležies, kalio, vario, vitamino C, B grupės vitaminų ir liuteino, tad svarbu vasarą jas įtraukti į kasdienį mitybos racioną.

Nekaloringos, bet ypač naudingos

Pasak gydytojos dietologės dr. E.Gavelienės, sezoninėmis, vietoje augančiomis uogomis visada palanku praturtinti kasdienį mitybos racioną, tačiau paros vaisių ir uogų norma neturėtų viršyti 300 gramų. „Lyginant su didžiąja dalimi vaisių, daugumos uogų, ypač augančių miškuose, kaloringumas yra sąlyginai nedidelis, fruktozės kiekiai taip pat nėra dideli. Be to, uogos ypatingai vertinamos dėl polifenolių ir antioksidantų gausos, tad vasarą nepraleiskite galimybės jų paskanauti“, – siūlo dr. E.Gavelienė.

Gera žinia ir kontroliuojantiems svorį – avietės skatina medžiagų apykaitą.

„Avietės priskiriamos prie uogų, kurios turi įtakos medžiagų apykaitos pagreitėjimui. Be to, jos itin naudingos akių sveikatai, taip pat rekomenduojamos vėžio prevencijai. O žmonėms, kurie yra nuolat varginami įvairių infekcijų, taip pat verta jų skanauti dažniau“, – pataria gydytoja dietologė.

Avietės – lepios uogos

Aviečių galime nusipirkti ištisus metus – į prekybos centrus jos atkeliauja iš Peru, Maroko, Ispanijos, o vasaros sezono metu prekiaujama uogomis, skintomis Lietuvoje ir Lenkijoje. „Avietės – minkštos ir lepios uogos, tad netinkamai laikomos ar transportuojamos gali greitai sutižti. Dėl to jos, kaip ir visos uogos, gabenamos laikantis griežtų reikalavimų – 4-6 laipsnių temperatūroje, indeliuose, į kurių dugną įtiesiamas specialus drėgmę sugeriantis paklotėlis. Dėl to parduotuves jos pasiekia būdamos puikios kokybės“, – pasakoja R.Genienė.

Kaip prisiskynus ar nusipirkus aviečių jas kokybiškas išlaikyti namie?

„Venkite temperatūros svyravimų: jei pirkote avietes parduotuvėje ir ėmėte jas iš šaldytuvo, kuo greičiau grįžę jas sudėkite į savąjį, nes ilgiau palaikius avietes šilumoje susidarys kondensatas. Jei prisiskynėte aviečių miške ar sode, į talpos dugną būtinai įtieskite rankšluostinio popieriaus, kuris sugers drėgmę. Plauti avietes reikėtų tik prieš pat vartojimą ir svarbiausia jų ilgai nepalikti drėgnų“, – pataria prekybos tinklo produktų vadovė.

„Rimi“ siūlo pasigaminti gaivų desertą su avietėmis.

Mangų ir aviečių desertas su maskarpone

Reikės:

250 ml karšto vandens;

2 šaukštų tirpios kavos;

200g sausainių „Damų piršteliai“;

2 vnt. prinokusių mangų;

125 g aviečių;

350 g maskarponės sūrio;

260 g grietinėlės;

4 šaukštų vanilinio cukraus.

Kaip gaminti

Pasiruoškite kavos ir ją atvėsinkite.

Mangus nulupkite. Vieną mango puselę supjaustykite plonomis riekelėmis, jas atidėkite papuošimui. Likusių mangų minkštimą sutrinkite virtuviniu kombainu iki vientisos masės.

Išplakite maskarponės sūrį su grietinėle ir vaniliniu cukrumi iki standumo.

Ant taurių dugno dėkite maskarponės kremą. Sausainius pamirkykite kavoje ir išdėliokite ant kremo. Ant sausainių krėskite maskarponės sūrio kremą ir trintus mangus. Procesą kartokite priklausomai nuo taurių aukščio. Desertą sluoksniuoti pabaikite maskarponės sūriu. Papuoškite mangų riekelėmis ir avietėmis.

Padėkite desertą kelioms valandoms šaltai.

Skanaus!