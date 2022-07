10 patarimų, kurie vasarą padės mėgautis gardžiausiais vištienos patiekalais

1. Atidžiai apžiūrėkite pakuotę

Prekybos centre nuo didelio produktų pasirinkimo gali apraibti akys. Tačiau, kad ir kokį vištienos gaminį bepasirinktume, R. Čironis pataria pirmiausia atkreipti dėmesį į jo pakuotę. Pasitaiko, kad prekybos tinkluose kraunant prekes ji pažeidžiama. Todėl, jei pastebite, kad pakuotė sulaužyta, įtrūkusi ar išsipūtusi – tai gali reikšti, kad joje esantis produktas sugedęs.

Ne ką mažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į vištienos produktų galiojimo terminą. Pašnekovas sako, kad derėtų nepamiršti, jog galiojimo terminas gaminiui suteikiamas dar neatidarytai pakuotei. Pradėtas vartoti produktas nebegalios iki nurodyto termino, nes pakuotė bus pažeista.

2. Šviežumą išduodantys bruožai

Pasak R. Čironio, patikrinti, ar vištiena išties yra šviežia, gali padėti keletas nesudėtingų gudrybių. Pirmiausia, jei mėsa neįpakuota, apie tai, jog ji pradeda gesti, įspėja specifinis kvapas. Net ir vos juntamas kvapas signalizuoja, kad produktas vartojimui nebetinka.

Visgi parduotuvių lentynose didžioji dalis mėsos jau supakuota. Todėl, maisto technologo teigimu, vištienos šviežumą gali padėti nustatyti jos spalva. Šviežia vištiena turėtų būti šviesiai rausva, o šlaunelių mėsa šiek tiek tamsesnė. Jei paukštiena įgavo pilką atspalvį, mėsa atrodo nestandi, o pakuotėje pastebimas gleivėtumas ar per didelis kiekis skysčių (mėsos syvų), tai reiškia, kad produkcija yra nekokybiška.

3. Dėmesys vartojimo laikui

Atidarius pakuotę, produktą reikia suvartoti per 24 valandas. Įprastai, vištienos gaminiai pardavinėjami optimalaus dydžio 300–500 gramų pakuotėse. Visgi prieš įsigyjant gaminius naudinga iš anksto apgalvoti, ką gaminsite ir kiek vištienos patiekalui prireiks.

„Jei gaminate namie ar gamtoje, siūlau įsigyti tiek vištienos, kiek jos prireiks vienam kartui. Žinoma, dėl likučio jaudintis taip pat nereikėtų – patiekalus su vištiena galima suvartoti ir kitą ar dar kitą dieną“, – pasakoja „Vilniaus paukštyno“ specialistas.

4. Nenumokite ranka į laikymo sąlygas

Jei norite, kad vištiena neprarastų maistingumo ir skonio savybių, ją laikykite +2/+4 laipsnių temperatūroje. R. Čironis pataria atkreipti dėmesį į prekybos vietose įrengtus kontrolinius termometrus – jie padės įsitikti, ar vištiena laikoma tinkamomis sąlygomis. Tokių pačių rekomendacijų svarbu laikytis ir jau įsigijus produktus bei juos gabenant namo ar į gamtą.

„Jei parduotuvėje nusipirksime šviežią ar marinuotą mėsą ir važiuojant namo, į pikniką ar kelionę automobilyje ji išgulės 2–3 valandas, labai tikėtina, kad ne tik suprastės produkcijos kokybė, bet ji ims ir greičiau gesti. Dideli temperatūrų svyravimai gaminiams nėra naudingi. Todėl ypač karštomis vasaros dienomis patariu naudoti nešiojamą šaltkrepšį arba jį turėti automobilyje. Taip būsite užtikrinti dėl vištienos saugumo“, – pažymi maisto technologas.

5. Išeitis taupantiems laiką

Vištienos receptų gausa – neaprėpiama. Nesudėtingų ir skanių pasirinkimų gali atrasti kiekvienas. Tačiau skubantiems ar vasarą norintiems kuo mažiau laiko praleisti sukantis virtuvėje, puiki išeitis yra įvairūs vištienos „paruoštukai“.

„Vilniaus paukštynas“ vartotojams taip pat siūlo platų asortimentą produktų – tiek ypatingai vakarienei namuose, tiek išvykoms gamtoje. Vištienos mėgėjai gali atrasti gardžių šašlykų, kepsnių ir kitų gaminių, kuriuos teliks iškepti naudojantis nesudėtingomis rekomendacijomis. Specialistų kruopščiai patikrinti gamybos būdai ir laikas nurodyti ant visų pakuočių.

6. Verta rinktis lietuviškus produktus

Renkantis vištieną, pasiteisina taisyklė, jog vietiniai produktai ne tik skanūs, bet ir pasižymi aukšta, skandinaviškiems standartams nenusileidžiančia kokybe. R. Čironis pasakoja, kad „Vilniaus paukštyno“ gaminių saugumas yra kruopščiai kontroliuojamas nuo A iki Ž, t. y. nuo pat viščiukų auginimo iki produkcijos įpakavimo ir pristatymo į prekybos vietas. Be to, vištos auginamos be antibiotikų – apie tai informuoja specialus pakuočių ženklinimas.

Įsigydami lietuvišką produkciją pirkėjai gali jaustis saugūs ne tik dėl jos kokybės, bet ir šviežumo. Lietuvos fermose užauginta vištiena prekybos tinklus, o vėliau ir vartotojų stalus pasiekia per žymiai trumpesnį laiką nei iš užsienio importuojami gaminiai.

7. Įvertinkite, kokį patiekalą gaminsite

Prieš įsigydami vištieną apgalvokite, kokį patiekalą norite pasigaminti ir kokia mėsa tam labiausiai tinka. Pasak maisto technologo, skirtingos vištienos dalys pasižymi skirtingu sultingumu. Pavyzdžiui, vištienos krūtinėlė yra kiek sausesnė nei blauzdelės. Todėl skiriasi ir jų gamybos būdai.

Gaminant vištienos krūtinėlę derėtų atidžiai stebėti kepimo temperatūrą, jog mėsa per daug neišsausėtų. Tuo tarpu minėtos vištienos blauzdelės puikiai tinka kepimui grilyje. Iš jų poilsiautojai gamtoje gali pasigaminti įvairių skonių sultingų šašlykų.

8. Vištienos gamybos subtilybės

R. Čironis pasidalijo ir keletu naudingų patarimų, kaip gaminti vištieną, jog atskleistume gerąsias jos skonio savybes. Pasak jo, svarbiausia išlaikyti pusiausvyrą – vištienos neperkepti, bet ir nepalikti pusžalės. „Jei nepasiekiama reikiama vištienos kepimo temperatūra, gali pradėti daugintis mėsoje esančios natūralios bakterijos. Todėl kyla grėsmė nestipriai apsinuodyti.“

Taip pat gaminant gardžius patiekalus su vištiena svarbu jų nepersūdyti, naudoti ne per daug prieskonių ir ne per daug marinato, kurie gali užgožti tikrąjį mėsos skonį.

9. Kaip pasirinkti garnyrą?

Atskleisti gardų vištienos skonį padeda ir tinkamai parinktas garnyras. Vasaros sezono metu pašnekovas rekomenduoja rinktis Lietuvoje užauginamas daržoves. Ypač tinkamas patiekalų pagardinimas – žalumynai. Pavyzdžiui, aisbergo ar romaninės salotos bei rukola. Kaip ir vištiena, jie yra lengvai virškinami ir neapsunkina skrandžio šiltomis vasaros dienomis.

Mėgstantys pavalgyti sočiau vištieną gali derinti su ryžiais ir grilyje keptomis daržovėmis. „Kai kaitiname grilį, pirmojoje ugnyje garnyrui galime apkepti įvairias daržoves, tokias kaip paprika, cukinija, baklažanas, pomidoras ar kukurūzų burbuolė. Vėliau, pasiekus reikiamą kaitrą, galime kepti ir pačią vištieną“, – patarimais dalijasi R. Čironis.

10. Įvairiapusė nauda

Maisto technologas pabrėžia, kad vištiena yra neriebi, sveika ir itin lengvai virškinama mėsa. Todėl yra mėgstama įvairaus amžiaus vartotojų – nuo mažiausių iki didžiausių. Vištienoje nėra druskos, cukraus, be to ji yra puikus baltymų šaltinis.

Pasak mitybos ekspertų, vištiena padeda stiprinti imuninę sistemą, yra naudinga akims, kaulams, gerina širdies ir kitų organų veiklą. Be to, tai mažai kaloringa mėsa, todėl tinka aktyviai sportuojantiems ar sveiką gyvenimo būdą propaguojantiems žmonėms.

Receptų idėjos

Vasariškomis ir originaliomis vištienos patiekalų receptų idėjomis dalijasi kulinarijos tinklaraštininkė Karina Požienė.

Vištienos kepsneliai su šonine ir šalaviju

Ingredientai:

800 gramų viščiukų šlaunelių (be odos ir kaulų)

150 gramų šaltai rūkytos šoninės juostelių

1 valgomojo šaukto alyvuogių aliejaus

1 arbatinio šaukštelio Provanso žolelių

Žiupsnelio druskos

Žiupsnelio citrinpipirių

Šviežio šalavijo

Dantų krapštukų sutvirtinimui

1. Vištieną sumaišykite su aliejumi, žolelėmis, druska, citrinpipiriais ir gerai įtrinkite prieskonius į mėsą. Mėsą palikite pasimarinuoti bent keletą valandų.

2. Dantų krapštukus užmerkite vandenyje (kad kepant nesudegtų) ir palaikykite, kol mėsa marinuosis.

3. Mėsą trumpai apkepkite keptuvėje iš abiejų pusių. Ant kiekvieno mėsos gabalėlio uždėkite po šoninės juostelę ir šalavijo lapelį. Viską sutvirtinkite dantų krapštuku.

4. Mėsą sudėkite ant užsegamų kepimo grotelių ir kepkite ant grilio 15–20 minučių vis apversdami, kol iškeps. Mėsą taip pat galima kepti ir 200 laipsnių karštumo orkaitėje apie 20 minučių.

Vištienos širdelių iešmeliai

Ingredientai:

1 kilogramo vištienos širdelių

3 lauro lapų

4 česnako skiltelių

2 valgomųjų šaukštų Teriyaki padažo

Žiupsnelio druskos

Žiupsnelio pipirų

Medinių iešmelių

1. Vištienos širdeles gerai išplaukite, užpilkite šaltu vandeniu. Tada sudėkite lauro lapus, 3 česnako skilteles, įberkite druskos, pipirų ir virkite ant labai silpnos kaitros porą valandų. Tai geriausia padaryti vakarą prieš.

2. Išvirusias širdeles sumaišykite su Teriyaki padažu, sutrinta česnako skiltele, pagardinkite druska ir pipirais ir leiskite truputį pasimarinuoti. Jei širdelės virtos vakarą prieš, palikite per naktį.

3. Kol širdelės marinuojasi, medinius iešmelius palaikykite vandenyje, kad kepant nesudegtų.

4. Vištienos širdeles suverkite ant iešmelių, juos sudėkite ant užsegamų kepimo grotelių ir kepkite ant grilio apie 10 minučių vis apversdami.