Nesinori gaišti laiko vyniojant balandėlius? Išbandykite kopūstų „lazaniją“ – taip pat skanu, tik žymiai paprasčiau ir įspūdingiau

Po ilgos žiemos išsiilgus šviežių daržovių, jau yra iš ko rinktis: atsirado šviežių morkų, ridikėlių, salotų, žalumynų, prekyboje pasirodę švieži mūsų šalyje užauginti pomidorai, netrūksta lietuviškų trumpavaisių agurkų. Taip pat ir šviežutėlių naujo derliaus kopūstų – vienos mylimiausių daržovių Lietuvoje, sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

„Lietuviška virtuvė be kopūstų neįsivaizduojama, tad jie perkami tiek vasarą, tiek žiemą. Jų paklausa ūgteli rudenį, kai prasideda rauginimo ir atsargų šaltajam metų laikui ruošimo sezonas. Populiarumo nepraranda visą žiemą, kai tebekeliauja iš mūsų šalies ūkininkų į parduotuves. Labai paklausūs būna ir pirmieji šviežio derliaus kopūstai. Lietuviškųjų dar teks palūkėti, tačiau šiltesniuose kraštuose jau imamas jų derlius, kuriuo pasimėgauti anksčiau gali ir Lietuvos pirkėjai“, – sako V. Budrienė.

Pasak tinklo atstovės, kopūstai vertinami tiek dėl savo kainos, tiek dėl universalumo virtuvėje. Švieži jie atveria dar platesnes galimybes kulinarinių idėjų įgyvendinimui.

„Naujo derliaus kopūstai turi pranašumą prieš rudeninius, nes yra švelnesnio skonio ir – tai svarbus privalumas užimtiems žmonėms – juos termiškai apdoroti reikia žymiai mažiau laiko. Be to, pavasarinio derliaus kopūstų lapai būna trapesni, traškesni, tad idealiai tinka ir gaivioms salotoms, kurios išvijus žiemą iš kiemo vis dažniau atsiranda kasdieniame meniu“, – sako G. Kitovė.

Nebrangi daržovė – nauda ir sveikatai, ir figūrai

Nuo seno žinoma, kad rauginti kopūstai yra vitamino C šaltinis. Tačiau nereikia pamiršti, kad šviežiuose kopūstuose vitamino C yra netgi daugiau – vos 200 gramų pakanka paros normos poreikiui patenkinti.

„Švieži naujo derliaus kopūstai atrodo tokie gaivūs ir viliojantys, kad jiems sunku atsispirti. To ir nereikia – įtraukus juos į savo racioną, bus naudos ir piniginei, ir sveikatai. Ši daržovė ne be reikalo yra siejama su sveiku gyvenimo būdu. Be jau minėto vitamino C, kopūstuose yra ir vitaminų K, B6 taip pat folio rūgšties. Laikoma, kad švieži kopūstai pasižymi antibakterinėmis ir antivirusinėmis savybėmis“, – atkreipia dėmesį „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė.

Tiek daug naudos, tačiau kalorijų – visai mažai. 100 grame kopūstų yra vos 40 kalorijų, tad jie nepakenks ir figūrai. Žinoma, jeigu nederinsite jų su riebiais ir kaloringais priedais, primena J. Sabaitienė. Kopūstus verta naudoti salotoms, troškinti, virti jų sriubą, kombinuoti į daržovių ir mėsos patiekalus – taip pat labai skanu tiesiog pakepti su šiek tiek riebalų keptuvėje arba pašauti jų ketvirčius, apšlakstytus aliejumi, į orkaitę.

Kaip greičiau ir lengviau paruošti lapus balandėliams

Namuose ruošti aromatingi ir sotūs balandėliai – puikus pasirinkimas svarstant, ką skanaus pasigaminti iš pačių paprasčiausių ingredientų. Procesas irgi nėra sudėtingas, tačiau imlus laikui, pradedant dar lapų paruošimu puode. Šią gana varginančią ir nuobodžią užduotį galima atlikti kur kas greičiau nei įprasta dažnuose namuose, sako „Iki“ kulinarijos šefė J. Tamoševičienė.

„Paruošti lapus bus vieni juokai ir tereikės atlikti kelis žingsnius. Nupjaukite kopūsto kotą, nuimkite viršutinius lapus, jeigu šie pažeisti, tuomet išpjaukite likusią koto dalį iš gūžės. Patepkite nupjautą kopūsto pusę (kur buvo kotas) aliejumi ir įdėkite jį į puodą su pasūdytu verdančiu vandeniu. Apvirkite ir išimkite iš vandens. Dėl aliejaus atskiri lapai labai lengvai ir be pastangų atsiskirs. Tada juos tiesiog nusausinkite, ir jie bus paruošti naudoti“, – pataria kulinarijos technologė.

Balandėlių „lazanija“

Norint tokio pat dar vaikystę primenančio balandėlių skonio, tačiau mažiau darbo ir originalesnės išvaizdos, verta didžiąją dalį darbo patikėti orkaitei. Tereikės susluoksniuoti kopūstų lapus ir mėsos įdarą – gražiai viską suguldžius į kepimo formą, rezultatas bus pribloškiantis.

Skonis taip pat nepaliks abejingų, kadangi papildomo švelnumo ir purumo suteiks slaptas ingredientas – piene išmirkyti avižiniai dribsniai. J. Tamoševičienė dalijasi receptu:

Porcijos: 6

Gaminimo laikas: 80 min. (20 min. ruošti ir 60 min. kepti)

Reikės: 1 didesnio šviežio kopūsto, 500 g maltos jautienos, 500 g maltos kiaulienos, 250 g virtų ryžių, keleto didesnių pievagrybių, 1 skiltelės česnako, 1 svogūno, 1 saujos piene išmirkytų avižinių dribsnių, druskos, pipirų, 2 kiaušinių, 150 g konservuotų pomidorų, aliejaus.

Gaminame:

1. Kopūstą apvirkite dideliame puode pagal aukščiau nurodytą metodą.

2. Supjaustykite svogūną ir kartu su česnaku pakepinkite nedideliame kiekyje aliejaus. Grybus smulkiai supjaustykite ir taip pat apkepkite.

3. Į dubenį sudėkite mėsą, virtus ryžius ir pakepintus svogūnus bei česnakus. Taip pat įdėkite piene išmirkytų avižinių dribsnių, grybus ir smulkintus konservuotus pomidorus. Įmuškite 2 kiaušinius, įberkite druskos, pipirų ir gerai išmaišykite. Jei mišinys atrodo per sausas, įpilkite šiek tiek vandens arba sultinio.

4. Stiklinį orkaitės indą patepkite aliejumi ir išklokite kopūstų lapais – tiek dugną, tiek šonus, šiek tiek užklodami vieni lapus ant kitų. Tada sudėkite dalį mėsos mišinio, tuomet – vėl kopūsto lapus. Sluoksniuokite kelis kartus, kaskart viską gerai paspausdami. Paskutinį sluoksnį darykite kopūstų. Viską pašaukite į iki 180 °C įkaitintą orkaitę ir kepkite valandą. Iškepus ant patiekalo uždėkite didesnę lėkštę ir viską apverskite – išeis efektingai atrodantis patiekalas.