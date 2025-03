Ridikėliai – tikri pavasario ambasadoriai. Pasak „Iki“ prekybos tinklo atstovės G.Kitovės, ridikėlių populiarumas ypatingai išauga pavasarį, šios traškios ir vitaminais turtingos daržovės iš prekybos lentynų dingsta vienos pirmųjų.

„Po žiemos parduotuvėse visada jaučiamas padidėjęs daržovių poreikis. Pavasarį ženkliai išauga daržovių pardavimai. Pirkėjai ypatingai džiaugiasi daržo gėrybėmis, todėl visada stengiamės užtikrinti ir didelę ir įvairią jų pasiūlą. Populiariausiųjų sąraše visad yra kopūstai, morkos, salotos, žalumynai, ridikėliai“, – sakė G.Kitovė.

Ridikėlis visada buvo ypač vertinamas ir vadinamas tikru daržo lobiu. Traškūs ir mėsingi ridikėliai dažniausiai keliaudavo į salotas su svogūnų laiškais ar būdavo kramsnojami kaip sveikas užkandis. Tačiau dauguma mūsų buvo pratę valgyti tik šakninę ridikėlio dalį. Dabar žmonės atranda vis naujus šios ypač vertingos daržovės gaminimo būdus – ridikėlius ir marinuoja, ir kepa, gardina padažus ir netgi desertus.

Žalumynų mėgėjai patiekalams sėkmingai sunaudoja ridikėlius iki paskutinio stiebo. Ridikėlių lapus žmonės pamėgo ir įvertino dėl jų naudingų savybių. Jie yra gerokai maistingesni ir vertingesni nei ridikėlių šaknys – juose yra dar daugiau vitamino C, K, A, geležies ir kalcio. Be to, daržovės žaluma yra tokių pat nuostabių aštrių natų bei universaliai panaudojama virtuvėje. Iš ridikėlių lapų galima pasigaminti gardžius padažus, sriubas, sveikuoliškus kokteilius.

Rekomenduojame išbandyti net penkis gardžius receptus su ridikėliais, kuriuos „Iki“ parduotuvėse dabar galima įsigyti už ypatingai patrauklią kainą!

Ridikėlių lapų sriuba

Reikės:

<ul> <li>2 bulvių</li> <li>250 gr ridikėlių lapų</li> <li>1 svogūno</li> <li>3 česnako skiltelių</li> <li>1 šaukšto sviesto</li> <li>1,5 litro vandens</li> <li>0,5 litro sultinio</li> <li>130 ml grietinėlės</li> <li>1 šaukšto garstyčių</li> <li>druskos, pipirų</li> </ul>

Gaminimas:

Kubeliais susmulkinkite svogūną ir česnaką, pakepinkite pagardinę prieskoniais. Puode užkaiskite vandenį, sudėkite kepintas daržoves, suberkite kubeliais smulkintas bulves. Virkite, kol bulvės suminkštės. Tuomet sudėkite gerai nuplautus it susmulkintus ridikėlių lapus ir įpilkite sultinį. Ant nedidelės ugnies virkite, kol lapai suminkštės. Nuimkite nuo ugnies, į puodą įpilkite grietinėlės, garstyčių ir su smulkintuvu sutrinkite iki vientisos masės.

Šaltibarščiai su ridikėliais

Reikės:

<ul> <li>1 ryšulėlio ridikėlių</li> <li>1 litro kefyro</li> <li>1 šaukšto grietinės (30 proc.)</li> <li>2 agurkų</li> <li>svogūno laiškų</li> <li>krapų</li> <li>1 česnako skiltelės</li> <li>1 virto kiaušinio</li> <li>3 virtų bulvių</li> <li>druskos</li> </ul>

Gaminimas:

Susmulkinti žalumynus, supjaustyti ridikėlius, agurką, česnaką, kiaušinį. Užpilti kefyru, įmaišyti grietinę, įberti prieskonių. Patiekti su karštomis virtomis bulvėmis.

Šviežios bulvės su ridikėliais

Reikės:

<ul> <li>3–4 šviežių bulvių</li> <li>ryšulėlio ridikėlių</li> <li>saujelės svogūnų laišk</li> <li>krapų</li> <li>3 skiltelių česnako</li> <li>1 pakelio varškės</li> <li>1 šaukšto grietinės</li> <li>1 šaukšto grūdėtų garstyčių</li> <li>druskos, pipirų</li> </ul>

Bulves nuplauti ir išvirti su lupena. Susmulkintus žalumynus, daržoves ir ridikėlius sumaišyti su varške, grietine ir garstyčiomis. Varškės ir daržovių padažą patiekti prie šviežių garuojančių bulvių.

Ridikėliai šokolade

Reikės:

<ul> <li>ryšulėlio ridikėlių</li> <li>1 puodelio kakavos miltelių</li> <li>1 puodelio cukraus pudros 2 šaukštų sviesto 180 ml pieno</li> </ul>

Gaminimas:

Nupjaukite ridikėlių lapus. Per sietelį persijokite kakavos miltelius ir cukraus pudrą. Išplakite pieną iki vientisos kreminės masės ir jį pamažu pilkite į kakavos ir cukraus mišinį. Puode ištirpinkite sviestą, po to maišant supilkite šokolado mišinį ir maišykite apie 5 minutes, kol šokoladinis padažas patamsės. Ridikėlius sudėkite į mažus atskirus dubenėlius ir apliekite su šokoladiniu padažu.

Ridikėlių užkandėlė su medumi

Reikės:

<ul> <li>1–2 ryšulėlių ridikėlių</li> <li>100 g šveicariško sūrio</li> <li>medaus (galima keisti klevų sirupu)</li> </ul>

Gaminimas:

Griežinėliais supjaustyti ridikėlius, kubeliais supjaustyti sūrį, ant smeigtuko suverti ridikėlius ir sūrio gabalėlius. Užkandį aplieti medumi arba klevų sirupu ir skanauti.