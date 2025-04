Silke ir pievagrybiais įdaryti kiaušiniai: pats geriausias derinys ant Velykų stalo

Sugalvojusi šį receptą, tikėjausi, kad bus skanu, bet paragavusi supratau, kad tai labai skanu. Dar vienas dalykas apie ką pagalvojau – šis užkandis neprivalo būti tik proginių švenčių meniu sąraše.

Įdaryti kiaušiniai puikiai papuoš bet kurį vakarėlio stalą, tai tobulas „finger food“, kai nereikia lėkštės ir, kai pagrindiniai valgymo įrankiai yra Jūsų pirštukai.

Šį patiekalą galima pasiruošti prieš dieną. Baltymų skilteles bei įdarą laikykite atskiruose, sandariuose indeliuose šaldytuve, bet prieš tepant, išimkite iš šaldytuvo prieš 30 minučių, kad sušiltų. Man dažniausiai lieka du/trys šaukštai įdaro, bet jaudintis neverta, užtepkite jo ant duonos ir nudžiuginkite tuos besisukiojančius aplinkui.

Ingredientai:

6 vidutinio dydžio kiaušinių

apie 100 g. silkės filė (aliejuje, bet tik ne marinuotos)

170 g. rudų arba baltų pievagrybių (5 didesni)

1 šaukšto smulkiai sukapotų plačialapių petražolių

2–3 šaukštų smulkiai supjaustytų svogūnų laiškų

0,5 arbatinio šaukštelio šviežiai spaustų citrinos sulčių

3–4 šaukštų Hellmann's majonezo arba kito majonezo be priedų

1 šaukšto sviesto

1 šaukšto alyvuogių aliejaus druskos, šviežiai maltų juodųjų pipirų

porų daigų arba svogūnų laiškų patiekimui

Gaminimo eiga:

Nedideliame puode arba prikaistuvyje ant didelės ugnies užvirkite vandenį. Labai atsargiai šaukštu sudėkite kiaušinius ir ugnį sumažinkite iki vidutinės aukštos. Virkite 10 minučių, ne ilgiau. Praėjus laikui, nupilkite verdantį vandenį ir kiaušinius užpilkite šaltu. Leiskite jiems visiškai atvėsti. Kiaušinius nulupkite ir aštriu peiliu perpjaukite per pusę. Iš kiaušinių puselių išimkite trynius ir sudėkite į dubenėlį, baltymus atidėkite į atskirą lėkštę. Kiaušinių trynius šakute sutrinkite iki daugiau-mažiau vientisos masės. Silkės filė, jeigu ji buvo aliejuje, perkelkite ant rankšluostinio popieriaus ir gerai nusausinkite. Supjaustykite ją nedideliais kubeliais, o vėliau dar šiek tiek pakapokite peiliu. Silkę sudėkite į dubenį su kiaušinių tryniais.

Į didesnę keptuvę (pievagrybiai turi kepti beveik vienu sluoksniu, kitaip pradės troškintis arba kepkite per kelis kartus) įdėkite šaukštą sviesto bei alyvuogių aliejaus ir įkaitinkite ant aukštos ugnies (ne maksimalios). Pievagrybių kotelius šiek tiek patrumpinkite, nuo kepurėlių nulupkite odelę ir peilio galiuku arba drėgnu rankšluostėliu nuvalykite likusius nešvarumus, ypač atidžiai apžiūrėkite po kepurėle. Pievagrybių jokiu būdu neplaukite, nes jie įgers daug vandens ir kepant neapskrus. Nuvalytus pievagrybius perpjaukite per pusę ir supjaustykite plonais griežinėliais. Į įkaitintą keptuvę suberkite pievagrybius, truputį pabarstykite druska ir gerai išmaišykite. Retkarčiais pamaišydami, bet ne per dažnai (kitaip neapskrus) kepkite apie 6–7 minutes, kol pievagrybių griežinėliai bus gražiai apskrudę. Paskutines dvi minutes maišykite dažniau, nes kepimo procesas suintensyvėja.

Apkeptus pievagrybius perkelkite ant lėkštės ištiestos rankšluostiniu popieriumi ir leiskite kelias minutes atvėsti. Kelis, pačius gražiausius griežinėlius atidėkite papuošimui. Atvėsusius pievagrybius susmulkinkite ir sudėkite į dubenį su silke bei tryniais. Į dubenį suberkite smulkintas petražoles, svogūnų laiškus, majonezą, citrinų sultis, pipirus ir gerai išmaišykite. Leiskite masei 5 minutes pailsėti, kad susibalansuotų skoniai. Šiame etape masės nesūdykite, nes skonis priklausys nuo silkės sūrumo. Paragaukite įdaro ar netrūksta druskos, pipirų, o gal šaukštelio majonezo. Kiaušinių baltymus įdarykite silkės bei pievagrybių mišiniu, dosniai tepdami ir už kraštų. Papuoškite atidėtais keptų pievagrybių griežinėliais, porų daigais ar svogūnų laiškais.

Skanaus!